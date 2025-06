Iordanescu: Chcę większej płynności, kontroli i cierpliwości

Poniedziałek, 30 czerwca 2025 r. 20:25 Woytek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Mówiłem po ostatnim meczu, że zależy mi na wyniku. Dziś znów powalczyliśmy i osiągnęliśmy dobry rezultat. Dobrą rzeczą jest również to, że nie straciliśmy gola, pomimo że rywale kreowali sobie dogodne okazje. Gratuluję mojej drużynie walki do końca o dobry wynik, ale mamy jeszcze wiele elementów, które musimy poprawić i budować - powiedział po zwycięstwie w sparingu z FK Jablonec trener Legii Warszawa, Edward Iordanescu.









- Nie chcę tworzyć żadnych alibi dla zawodników, ale taka jest prawda. Jesteśmy w okresie, w którym próbujemy różnych rzeczy, ale też jesteśmy w fazie dużego obciążenia. Widziałem oraz czułem podczas meczu, że drużyna była trochę zmęczona. To jest jednak normalne na tym etapie przygotowań.



- Generalnie, jestem zadowolony z wyniku i pewnych momentów w tym meczu. Chcę jednak jeszcze większej płynności, przejrzystości, kontroli i więcej cierpliwości w tym, co robimy. Musimy dążyć do naszej tożsamości i modelu gry, a żeby to osiągnąć, musimy zrozumieć, że najpierw trzeba robić poprawnie proste rzeczy, a dopiero potem przyjdą bardziej złożone.



- We wszystkich dotychczasowych meczach dokonaliśmy wielu zmian. Staraliśmy się dawać zawodnikom minuty na boisku, jak tylko było to możliwe. Mamy jednak 28 zawodników w kadrze i chociaż chciałem dać więcej minut każdemu, to było niemożliwe. Widzieliście dziś zmiany napastników – staraliśmy się to bardziej rozdzielić. Nasz okres przygotowawczy jest bardzo krótki i chciałbym mieć więcej sparingów, ale musiałem zaakceptować taki kalendarz. Mecze towarzyskie były już zaplanowane, zanim przyszedłem do klubu, więc nie mieliśmy możliwości zorganizowania większej liczby meczów. Kilka dni temu poprosiłem jeszcze o poszukanie jednego meczu na jutro, ale w tym momencie jest to bardzo trudne, więc prawdopodobnie nie zagramy już żadnego spotkania w Austrii.











