Legia złożyła zapytanie o skrzydłowego Celtiku

Wtorek, 1 lipca 2025 r. 22:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Sky Sports

Jak poinformował dziennikarz brytyjskiego Sky Sports, Antony Joseph, Legia Warszawa złożyła zapytanie dotyczące skrzydłowego Celtiku - Hyun-jun Yanga. Sytuację 23-letniego reprezentanta Korei Południowej monitorują również kluby z Anglii i innych krajów europejskich.









Yang do Europy trafił latem 2023 roku z koreańskiego Gangwon FC za około 2,5 miliona euro. Łącznie w barwach zespołu z Glasgow rozegrał 65 meczów, w których zdobył 7 goli i 9 asyst. W poprzednim sezonie nominalny prawy skrzydłowy zagrał w 34 spotkaniach (1314 minut), w tym w 6 (154 minuty) w rozgrywkach Ligi Mistrzów, zdobywając po 6 bramek i asyst. Kontrakt Yanga z Celtikiem obowiązuje jeszcze przez trzy lata.





