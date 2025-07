Transfery

Legia rozważa sprowadzenie byłego gracza Śląska Wrocław

Wtorek, 1 lipca 2025 r. 23:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / goal.pl

Jak informuje portal goal.pl Legia Warszawa rozważa sprowadzenie do klubu Nahuela. 28-latek we wrześniu ubiegłego roku opuścił po nieco ponad dwóch latach Śląsk Wrocław i przeszedł do Maccabi Haifa, jednak Hiszpan nie jest przekonany do kontynuowania kariery w Izraelu dotkniętym w ostatnim czasie wojną.









- Z naszych informacji wynika, że wojna między Iranem a Izraelem może mieć duży wpływ na decyzję i przyszłość Nahuela. Piłkarz jest zawodnikiem Maccabi Hajfa, a to właśnie Hajfa mocno ucierpiała w wyniku rakietowego ostrzału ze strony Iranu (...) Nie ma się więc co dziwić, że Nahuel wcale nie musi być przekonany do kontynuowania kariery w tym miejscu. Tym bardziej, że z piłkarskiego punktu widzenia pobyt Hiszpana argentyńskiego pochodzenia też nie był tam specjalnie udany, więc być może powrót do Polski pomógłby mu odzyskać formę. Maccabi Hajfa zapłaciło za niego Śląskowi 2,5 miliona euro, ale wszystkie wskazane powyżej czynniki sprawiają, że obecnie cena za 28-letniego lewoskrzydłowego na pewno jest zdecydowanie inna - możemy przeczytać na goal.pl.



Nahuel jest wychowankiem Villarrealu CF. W swojej ojczyźnie grał jeszcze w takich klubach jak Real Betis, FC Barcelona B, Deportivo de La Coruña, Real Oviedo i CD Tenerife, z którego latem 2022 roku trafił do Polski. Przez nieco ponad dwa sezony w Śląsku Wrocław rozegrał 72 mecze, w których zdobył 14 bramek i 6 asyst. W zeszłym sezonie w Maccabi zagrał 13-krotnie (576 minut), zdobywając 1 bramkę. Ostatni raz na boisku pojawił się pod koniec grudnia, ponieważ z powodu częściowego zerwania mięśnia i wiążącego się z tym zabiegu stracił całą rundę wiosenną.