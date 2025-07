Koszykarska Liga Mistrzów: Legia poznała rywali!

Grupa A Rytas Wilno (Litwa) Promitheas Patras (Grecja) Legia Warszawa (Polska) MLP Academics Heidelberg (Niemcy) Grupa B Alba Berlin (Niemcy) ERA Nymburk (Czechy) Sabah BC (Azerbejdżan) Zwycięzca kwalifikacji 3 Grupa C Joventut Badalona (Hiszpania) Hapoel Netanel Holon (Izrael) Cholet Basket (Francja) Zwycięzca kwalifikacji 2 Grupa D La Laguna Tenerife (Hiszpania) Tofas Bursa (Turcja) Bnei Penlink Herzliya (Izrael) Trapani Shark (Włochy) Grupa E Galatasaray Stambuł (Turcja) Igokea (Bośnia i Hercegowina) Würzburg Baskets (Niemcy) Pallacanestro Trieste (Włochy) Grupa F AEK BC (Grecja) VEF Ryga (Łotwa) NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Węgry) Zwycięzca kwalifikacji 1 Grupa G Unicaja Malaga (Hiszpania) Filou Oostende (Belgia) Mersin Sports Club (Turcja) Karditsa Iaponiki (Grecja) Grupa H Dreamland Gran Canaria (Hiszpania) SL Benfica (Portugalia) Le Mans Sarthe Basket (Francja) KK Spartak Office Shoes (Serbia)

W środę wylosowano fazę grupową koszykarskiej Ligi Mistrzów, w której rywalizować będzie Legia Warszawa. Legioniści rywalizację w grupie A rozpoczną 5 października, a jej rywalami będą: MLP Academics Heidelberg (Niemcy), Promitheas Patras (Grecja) i Rytas Wilno (Litwa). W BCL zespoły wystąpią w ośmiu grupach po cztery drużyny. W jednej grupie nie mogą zagrać dwie drużyny z tego samego kraju. Bezpośredni awans do kolejnego etapu rozgrywek zapewni sobie zwycięzca grupy, zaś zespoły z miejsc 2-3 zagrają w play-in (do dwóch wygranych).

Draper - 2 godziny temu, *.play.pl widać że drużyny z dobrych krajów, nie ma tutaj słabych drużyn i państw odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.geckonet.pl Poprawcie Vilnius na Wilno. odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl No to grubo. Rytas drugi w lidze litewskiej, jedynie za euroligowym Żalgirisem, Partas 4-ty w lidze greckiej, Heilderberg odpadł w półfinale playoff w bundeslidze. Zespoły z Grecji i Litwy grały rok temu BCL odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @p10: no fakt...można było lepiej trafić. Ale gorzej chyba teź. ;) odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pograją sobie zawsze jakieś doświadczenie zdobędą. Ciekawe jaką ekipę zakontraktują odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl czekam na sylwetki rywali ale.to chyba dobre losowanie bo mijamy druzyny z hiszpani francji i włoch. Niemcy do ograniaz a Litwinowie i Grecy może być zbyt ciężko... odpowiedz

