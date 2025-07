NS: Zawieszamy doping, oprawy i chodzenie na mecze

Drodzy Kibice! Postaramy się krótko i zwięźle. Wspólną decyzją wszystkich grup kibicowskich z dniem dzisiejszym zawieszamy doping i oprawy na domowych meczach Legii Warszawa. Nie będziemy jak na razie również na te mecze przychodzić. Nie godzimy się na kolejny sezon dziadostwa i przeciętniactwa. Na tydzień przed startem rozgrywek drużyna, która zajęła w poprzednim sezonie 5. miejsce w ligowej tabeli, praktycznie nie została wzmocniona. Nie wiemy, co dzieje się z pieniędzmi zarobionymi w lidze konferencji. Wpływy z dnia meczowego i kilkunastu kompletów również nie zasiliły, jak widać, konta na potencjalne transfery. Po więcej argumentów za tę decyzję odsyłamy do naszych poprzednich, obszerniejszych wpisów. Informujemy również, że nasz “strajk ostrzegawczy” nie jest w żaden sposób wymierzony w drużynę. Będziemy na wyjazdach i jak co roku zrobimy wszystko, aby Legia Warszawa czuła nasze wsparcie. Jednak miarka się przebrała. Dlatego do odwołania nie chodzimy na mecze, nie kupujemy ani karnetów, ani subskrypcji. Nieznani Sprawcy

Komentarze (48)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

pnk - 55 minut temu, *.play.pl Na szczęście każdy człowiek potrafiący myśleć samodzielnie ma w du...ie takie komunikaty, i jak będzie chciał iść na mecz to sobie pójdzie. odpowiedz

Leszek naPisz - 56 minut temu, *.vectranet.pl "Nie wiemy, co dzieje się z pieniędzmi zarobionymi w lidze konferencji" - tu znajdziecie odpowiedź (nie wiedziałem że jest aż tak źle): https://sport.interia.pl/pilka-nozna/ekstraklasa/news-to-moze-byc-katastrofa-legii-finansowa-jazda-po-bandzie,nId,22161486 odpowiedz

Gocław. - 58 minut temu, *.167.2 To niestety jedyny sposób, inne to tylko półśrodki były.

POPIERAM - koniec dziadowania, wyśmiewania i robienia z najlepszych kibiców w Polsce wała, tyle lat z rzędu. Trochę późno, ale lepiej niż wcale.❤️🤍💚👏

ps. Egon dawaj do tablicy... jedź po kibicach. odpowiedz

123 - 58 minut temu, *.play.pl Ciekawe kto teraz bedzie zawodzic Nie poddawaj sie...😁 odpowiedz

TAKI POMYSŁ PODSUWAM , MOŻE ZA TO WYBRAĆ WSPIERANIE NA MECZACH MISTRZÓW POLSKI ❓ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W WARSZAWIE BY TAK PRZENIEŚ SIĘ NA MECZE OBECNEGO MISTRZA POLSKI - KOSZYKARZY LEGII WARSZAWA ❓ odpowiedz

Hoop - 1 godzinę temu, *.plus.pl 👏👏👏 💪 tak trzymać do skutku! odpowiedz

ok - 1 godzinę temu, *.com.pl 👍 odpowiedz

Bemowo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl W końcu męska decyzja. Można przegrywać mistrzostwa, mecze ale trzeba walczyć zostawiać serce na boisku a w tych piłkarzach nie ma nic nawet wiary w Legie. Niech Mioduski zobaczy co narobił odpowiedz

qqq22 - 1 godzinę temu, *.79.61 Tyle, że później wy sobie bilety i karnety załatwicie. A normalni kibice „niegrupowi” zostaną na lodzie. odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ważne żeby liczyły się brednie o mistrzostwie, reszta nie ma znaczenia. Po odpadnieciu z pucharów będzie jeszcze ciekawiej, ważne by nigdy nie zejść na ziemie 😇😂 odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.play.pl Oni se jaja robią z tym że na wyjazdy będą jeździć? Może jeszcze niech ogłoszą, że na te fajniejsze mecze przy Ł3 przyjdą, żeby za bardzo nie psuć sobie zabawy…Wychodzi na to, że zabronili reszcie kibiców chodzić na mecze, ale oni jako „grupa uprzywilejowana” (w ich mniemaniu oczywiście) dalej może jeździć. To jest żart? odpowiedz

B - 1 godzinę temu, *.co.uk Z jednej strony rozumiem z drugiej nie... odpowiedz

Mac - 1 godzinę temu, *.play.pl Trybuna TORWAR - reaktywacja! odpowiedz

Karneciarz - 1 godzinę temu, *.154.54 Trochę brak zdecydowania w tych odezwach. Zabrakło wcześniej zdania "nie chodzimy na mecze"(czyli nie kupujemy biletów). Powinno to być powiedziane przed rozpoczęciem zakupu karnetów. Pisano tylko że nie kupujemy karnetów i subskrypcji. Poza tym "na razie nie chodzimy" i strajk ostrzegawczy.

Nic sięnie zmieni w bajbliższej przyszłości.

Trzeba było po męsku- nie chodzimy cały sezon a w następnym zobaczymy. I to by było godne poparcia.

Jednak ten protest też popieram odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No topsz… odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Przecież to jest kpina z nas kibiców. Piąte miejsce w tamtym sezonie i sprowadzili jednego piłkarza, który w dodatku nie trenuje z drużyną przed sezonem.

Też się zastanawiam gdzie są te miliony zarobione w ostatnich dwóch sezonach z gry w Europie, sprzedaży piłkarzy i z dnia meczowego. Ponad 40 milionów w sezonie tylko z dnia meczowego.Już tylko z tych pieniędzy można zrobić 2-3 transfery nawet za darmo ale z pensja dla zawodnika spokojnie na poziomie miliona euro na sezon.

Teraz jak braknie pieniążków z dnia meczowego to może pójdą po rozum do głowy. A jak nie to do widzenia.

Siedzi tu oszust z silvera w Legii jak kleszcz na psie i żeruje od lat. A klub przez lata nie zrobił nawet małego kroku w przód.

Polityka tanio kupić drogo sprzedać a pieniędzy brak. I jeszcze długów narobił.

Dość nabijania nas w butelkę. Dość tej żenady. Z roku na rok jest coraz gorzej. odpowiedz

To ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Qrwa, zróbcie zbiórkę, wykupcie udziały od loczka i zarządzajcie klubem.

Mi też nie podoba się polityką klubu, ale czekam te tygodnie aby znowu moc przyjść na stadion i dopingować, ale nie, bo mamy strajk👎👎👎 odpowiedz

genezas - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @To ja: Możessz iść na konwiktorską - Tam otrzebują takich farbowańców... odpowiedz

Julekkk - 58 minut temu, *.timplus.net @To ja: on nie chce tych udziałów sprzedać to jest chłopie najgorsze! odpowiedz

Ageon - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nareszcie! odpowiedz

Roman - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Na wyjazdach będziecie? To super. Tym bardziej, że sami decydujecie kto może na nie jechać a kto nie. Dlatego na Ł3 będę chodził... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Roman: no, tak decydują, że masz otwarte zapisy na Super Puchar ale nie jedziesz bo jestes madry tylko w internecie.



No to sobie chodz, przeciez nikt ci nie broni. Na Żylecie tez troche ludzi bedzie. I co ci to da? odpowiedz

mich - 1 godzinę temu, *.100.202 @Roman: akurat od paru dni masz podana datę na zapisy na mecz o SPP z Lechem, zapiszesz się? Czy tylko wypociny w necie ? odpowiedz

Sigma - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Roman: dokładnie odpowiedz

Avatar - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Strajk do 08.03 odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jakies 2 lata za pozno odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Vuko: tez tak uwazam, ponadto wydaje mi sie ze mioduski moze byc niebawem zainteresowany sprzedaniem klubu odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nareszcie , niech będzie piknik na stadionie to pseudo prezes dopiero zobaczy co to znaczy pusty stadion odpowiedz

KTM - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawooooo!💪 odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Co jest z kasą tu jest wyjaśnienie prościej się już nie da :

https://sport.interia.pl/pilka-nozna/ekstraklasa/news-to-moze-byc-katastrofa-legii-finansowa-jazda-po-bandzie,nId,22161486 odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.play.pl @Ibor: Faktycznie warte przeczytania. Dla mnie wniosek jest jeden. Dariusz Mioduski nie zna się na swojej pracy. odpowiedz

Van Hool - 1 godzinę temu, *.02.net Popieram tylko żeby to nie odwróciło się przeciwko prawdziwym kibicom.Dla klubu lepiej wymiana na trybunach na januszy stracona kasę odbija sobie na popcornie,a sprzedaż karnetow i subskrypcji trwa w najlepsze.Zaraz pod byle pretestem zakaz wyjazdowy i skonczy się jeżdżenie odpowiedz

Gorski83 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo Panowie !!!. Może to w końcu Loczka obudzi.

Jak odchodził Muci to Zieliński twierdził, że sprzedaż była konieczna i da stabilizację na najbliższe lata, a tu po ostatnim sezonie w którym mało Legia nie zarobiła kasy brak na wzmocnienia. Ktoś tu chyba ładne wałki kręci bo inaczej nie da się tego wytłumaczyć. odpowiedz

Bardzo stary kibic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jakoś mi się przypomina,że gdzieś,kiedyś mówiono w grupach kibicowskich,że kibic jest z drużyną na dobre I złe...

Zawsze uważałem,że większość działaczy grup tzw "kibicowskich" to kibice sukcesu... odpowiedz

LOCHA_PROŚNA - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wreszcie jakaś męska i konkretna decyzja. Nie możemy ponownie zawieść jako kibice! Jazda z nieudacznikami do końca... odpowiedz

Ja ba da ba du - 1 godzinę temu, *.play.pl Legia albo smierc😂 odpowiedz

tobiasz out - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Januszexy z browarami i tak będa wspierać prezesiny...oni sobie domy stawiaja za tą kase z transferów itd. Tylko biznes to jest dla nich odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.79.247 Zarząd do roboty bo inaczej to będzie czarny sezon dla wszystkich odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Każdego kibica LEGII WARSZAWA krew zalewa zwłaszcza po 35 latach kibicowania jednemu i najważniejszemu klubowi dla człowieka że tak nisko może upaść nasza kochana LEGIA WARSZAWA. Macie rację Panowie i Panie. Słabo w klubie to wygląda i Wam się nie dziwię. Pozdrawiam wszystkie Legionistki I Legionistów . odpowiedz

Ojciec. - 1 godzinę temu, *.lyse.net Nie no w pytę. Trochę pachnie to kibicami sukcesu. Przecież ludzie, którzy pamiętają lata 90 i od 2000 do 2010 doskonale wiedzą jak tl bywało u nas z mistrzostwem...moim zdaniem zła decyzja. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Ojciec.: Wtedy było cienko z kasą, ale była walka. A teraz jest Eldorado, bajki o ambicjach i marnotrawstwo oraz wyprowadzanie pieniędzy. Nie zawsze wygrasz mistrzostwo, ale Legia odpuszcza na starcie na skutek własnej indolencji, a tego nikt (poza zarządem) nie zaakceptuje. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Ojciec.: Przeciez tu nie chodzi o mistrzostwo tylko o podejscie zarzadu. Kuba kasy z pucharow, kupa kasy z biletow, karnetow a zarzad ma nas gdzies. Z ust prezesow dowiadujemy sie jak to jest super, ze bedziemy walczyc o mistrzostwo, a potem sie dowiadujemy z mediów, ze pilkarze mieli obsuwę z wyplatami :D A tranferow jak nie bylo tak nie ma i nikt nic nawet nie powie czy beda, na czym stoimy. O to chodzi w tym protescie. Jak moze pachniec kibicami sukcesu jak od 4 lat nie wygralismy mistrzostwa a frekwencje mamy rekordowo wysoką?! odpowiedz

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W 100% zgadzam się z tym brawo 💪 odpowiedz

s3 - 1 godzinę temu, *.aster.pl Przypomnijcie mi, czy w historii Legii kibice kiedykolwiek zawieszali doping itp jak w lipcu nie było kilku transferów ? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @s3: Kilku transferow?! Za tydzien gramy 1 mecz w sezonie a nie sciagnelismy NIKOGO (Bo ten Sloweniec nie bedzie gotowy) majac zespol na 5 miejsce w tabeli. I nikt nawet nie wyjdzie i nie powie o co chodzi, kiedy sie cos ruszy. Przeciez wystarczylo wyjsc i powiedziec kilka slow, ze transfery beda ale potrzebujemy czasu bo nowy trener przyszedl a tu usmieszki, pisanie ksiazek jak super jest nowy karnet. Rozumiesz? Oni sie tylko odzywają jak chca kase za karnet, a potem siedza pochowani i czekaja nie wiadomo na co. odpowiedz

O 2 lata - 1 godzinę temu, *.247.57 Za późno. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl I kto teraz zje te wszystkie hot dogi... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Popieram. Przez 15 lat opuściłem może z 10 meczów. Ale takiego syfu dawno nie było. Tydzień do startu a pozyskany jeden średnio rokujący. Gdzie skrzydłowi, napastnik , może bramkarz? Znowu wpadnie kulawy szrot za 2 miesiące aby za darmo?

Dość dziadostwa , dość naciągania kibiców. Mioduski out. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.