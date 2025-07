O godz. 17:30 w ośrodku treningowym w Urszulinie Legia Warszawa rozegra ostatni mecz kontrolny tego lata. Rywalem "Wojskowych" będzie pierwszoligowy Górnik Łęczna. Żadna stacja stacja nie będzie przeprowadzała transmisji z tego spotkania, a potrwa ono 3 razy 45 minut. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC.

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wynik idzie w świat, to najważniejsze 👍💪💪💪 odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.inetia.pl Petar Stojanović ? Jest tak dobry że nie musi grać ? Super. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.138.101 Łęczna to żaden wyznacznik. To może być w 1/3 poziom Aktobe. Więc nie róbcie nam wody z mózgu. odpowiedz

Cheerer - 1 godzinę temu, *.play.pl @Darek:

podejrzewam że Aktobe to spokojnie ograłoby Górnika Ł. odpowiedz

Biała si - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Trener myślami już gdzie indziej ? odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl Jakaś transmisja będzie? odpowiedz

k - 4 godziny temu, *.matrixinternet.pl Ciekawe kto się ro...bie dziś .?



Typuje kapusta i vinagre . odpowiedz

Barnaba - 5 godzin temu, *.orange.pl Jeżeli Nsame nie zagra to przerzucamy się z synem na Polonię! Nie będą nam w twarz pluć działacze. odpowiedz

Zxc - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Barnaba: idź , już idź , bo widzę że piszesz to pod każdym artykułem... odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl Oby tylko trener nie próbował Nsame i Barcii. Niech jak najszybciej znikną z Legii. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.play.pl @Mateusz z Gór: Mysle, ze sparing z Jabloncem juz pokazal, ze Nsame w hierarchii jest na koncu. A wg mnie obojetnie od formy powinien z klubu wyleciec bo po prostu za bardzo obciaza budzet. Barcia i tak jest zbedny bo mamy 4 srodkowych obroncow odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl @L: Znawca. Każdy profesjonalny klub grający dwójką w obronie stara się dążyć do posiadania 5 środkowych obrońców. W ubiegłym sezonie tym piątym był Ziółkowski, ale plan był taki, że on pogra więcej, bo będzie dużo meczów i dzięki dobrej postawie wyrobił sobie wyższą pozycję w hierarchii. Pozdro! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl @Znawca: Przestan sie chlopie osmieszac. 5 to ty masz IQ, a nie profesjonalny klub srodkowych obroncow. Ziolkowski byl 3, a nie 5 i urusł do pozycji nr 2. Z matematyki tez jestes słaby. Zmien nick na amator. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl @L: 1 Kapuadi, 2 Pankov, 3 Barcia, 4 Jędrzejczyk, 5 Ziółkowski. Dopiero w trakcie sezonu i to po wielu miesiącach się to zmieniło, cymbale. 👎 odpowiedz

szkurin won - 5 godzin temu, *.play-internet.pl lokowana zamiast wyjść do kibiców, dać chociaż 1 mecz sparing na yt to się zamykaja. yebac odpowiedz

Nerd - 4 godziny temu, *.play.pl @szkurin won: jest ćwiczona gra bez napastnika, to nowa taktyka 😇😂 odpowiedz

Balcer - 3 godziny temu, *.orange.pl @Nerd: W sumie racja, bez bramkarza już grac umiemy 🤣 odpowiedz

