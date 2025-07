Mecz z GKS-em 10 sierpnia

Terminy najbliższych meczów Legii: 10.07. (CZ) g. 21:00 LE: Legia Warszawa - FK Aktobe 13.07. (ND) g. 18:00 SP: Lech Poznań - Legia Warszawa 17.07. (CZ) g. 18:00 LE: FK Aktobe - Legia Warszawa 24.07. (CZ) LE: Banik Ostrava - Legia Warszawa 27.07. (ND) 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa 31.07. (CZ) LE: Legia Warszawa - Banik Ostrava 03.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Arka Gdynia 07.08. (CZ) 3. runda el. LE 10.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice 14.08. (CZ) 3. runda el. LE 17.08. Wisła Płock - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Terminarz Ligi Europy Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Termin fatalny. Niedzielę rozumiem ale trochę wcześniej, nie po 20-stej. Ludzie o 5 rano do roboty muszą wstać... odpowiedz

Gif - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Gdzie są transfery? odpowiedz

Konkiel - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Są tacy co obchodzi, ponad 8k sprzedanych biletów na Akdobe odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl @Konkiel: no trudno zeby nikt nie przyszedl. Po 1 Żyleta nie namawia do bojkotu, po 2 to jest stolica, Legia, jest tyle potencjalnych kibicow, że 8k to nie jest duzo, po 3 ci ludzie w wiekszosci pewnie nawet nie wiedza o bojkocie, reszta przyszla po prostu na mecz. Mielismy sold outy niemal na kazdym meczu, teraz 8k na 21 dostepnych bez zadnego nawolywania do bojkotu. I tak zaskakujaco mało, czyli dobrze. odpowiedz

Zdzicho - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Kogo to obchodzi? Nie umieją zarządzać klubem. Bojkot odpowiedz

