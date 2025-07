Półfinał Górskiej i Kolonus na MP U-23

W Bytomiu odbyły się tenisowe mistrzostwa Polski do lat 23, w których wystartowało troje zawodników Legii Warszawa. W grze pojedynczej legioniści odpadli przed ćwierćfinałami. W grze podwójnej, Daria Górska wraz z Zuzanną Kolonus dotarły do półfinału, a w walce o finał przegrały z Xenią Bandurowską i Dominiką Podhajecką. Wyniki legionistów w MP U-23: I runda: Daria Górska - Iris Henke (FairPlayce Pozań) 6-0, 6-0 II runda: Daria Górska - Oriana Gniewkowska (KT GAT Gdańsk) 2-6, 3-6 I runda: Zuzanna Kolonus - Gabriela Gregorczyk 6-0, 6-1 II runda: Zuzanna Kolonus - Barbara Straszewska (Fundacja Team RH+) 7-6(6), 6-7(2), 1-6 I runda: Eli Mizerski - Jakub Staśkowiak (POZ Bruk Sobota) 6-0, 6-0 II runda: Eli Mizerski - Wojciech Biela (Come-On Wrocław) 6-4, 6-3 III runda: Eli Mizerski - Kacper Szymkowiak (UKS Sport Klub Wrocław) 1-6, 1-6 II runda: Daria Górska/Zuzanna Kolonus - Julia Daroszewska/Zuzanna Frankowska 6-2, 7-5 1/2 finału: Górska/Kolonus - Xenia Bandurowska/Dominika Podhajecka 4-6, 4-6 I runda: Daria Górska/Marcel Makrowski (AZS) - Zuzanna Kubacha/Filip Pieczonka 2-6, 1-6 I runda: Eli Mizerski/Marika Caruk (KT Break W-wa) - Liena Schwartz/Karol Żuber (Warszawianka) 6-4, 6-4 1/4 finału: Mizerski/Caruk - Weronika Ewald/Kacper Szymkowiak 2-6, 1-6

asd11 - 15 minut temu, *.t-mobile.pl po zdjeciu widac ze ma talent odpowiedz

