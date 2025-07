Banasik przedłuży umowę z Legią

Młody bramkarz może w rundzie jesiennej trafić na wypożyczenie do pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która jest klubem partnerskim Wojskowych.

Wojciech Banasik przedłuży kontrakt z Legią Warszawa - poinformowała PilkaNozna.pl. 19-letni bramkarz trenuje z pierwszym zespołem, brał udział w ostatnim zgrupowaniu w Austrii. Jego kontrakt obowiązywał do 30 czerwca, ale strony zdecydowały się na kontynuowanie współpracy o kolejny rok, z opcją kolejnego przedłużenia.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 4 bramkarzy żadnego porządnego. odpowiedz

Znawca - 53 minuty temu, *.orange.pl @Hiszpan: Za to jeden mocny w duolingo! odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mam tylko nadzieję○, że go nie popsują na tym wypożyczeniu odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl Widzieliśmy z synem na treningu jak obronił strzał Nsame. Aż podskoczyliśmy w tym momencie i prawie upuściliśmy słonecznik, który właśnie łuskaliśmy. Taka interwencja świadczy o dużym talencie młodego golkipera. Miejmy tylko nadzieję, że nasz najlepszy napastnik JP nie wpadnie w jakieś kompleksy. He he he. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.