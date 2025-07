Iordanescu wróci do reprezentacji Rumunii?

Rumuńskie media poinformowały, że obecny trener reprezentacji Rumunii, Mircea Lucescu , ogłosił odejście z kadry latem 2026 roku. Działacze rozpoczęli więc poszukiwania jego następcy i od razu pojawiło się nazwisko Edwarda Iordanescu , który niedawno rozpoczął pracę w Legii Warszawa. Iordanescu ma podpisany ze stołecznym klubem dwuletni kontrakt, ale rumuńska federacja ma nadzieję, że za rok zdoła przekonać szkoleniowca do powrotu do kadry. Według informacji AS.ro działacze już kontaktowali się z ojcem obecnego trenera "Wojskowych", Anghelem Iordanescu , który ma pomóc przekonać syna do powrotu.

I wszyscy szczęśliwi - 40 minut temu, *.play-internet.pl Trener dołącza do Reprezentacji Rumuni , Legia dostaje odszkodowanie za zerwanie kontraktu i za to , może dokonać jeden dobry transfer co też czyni ściągając ponownie do Legii Rosołka . odpowiedz

Spokojnie - 47 minut temu, *.play-internet.pl Max za pół roku będzie do wzięcia ;) odpowiedz

Luq - 47 minut temu, *.134.193 Spadnie z Legią i pójdzie na selekcjonera. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Za 2 ,3 miesiące da sobie spokój.... odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.play.pl Jeśli dobrze rozumiem, gdyby doszło do takiej sytuacji, Rumuński Związek Piłki Nożnej musiałby wypłacić Legii odszkodowanie? odpowiedz

Ageon - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wojtek86: tak, przy czym 40% trafiło by do Wisły Płock. odpowiedz

Znawca - 53 minuty temu, *.orange.pl @Wojtek86: Zależy co ma trener w kontrakcie. Niektórzy zastrzegają sobie możliwość odejścia bez odszkodowania w przypadku oferty z reprezentacji. odpowiedz

