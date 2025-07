Zawodnik FK Aktobe nie może przyjechać do Polski na mecz

Idris Umajew to skrzydłowy kazachskiego zespołu, w obecnym sezonie wystąpił w 10 meczach, w których strzelił 2 bramki i zaliczył 3 asysty. Umajew pochodzi z Czeczenii, więc posiada rosyjskie obywatelstwo. Bartłomiej Banasiewicz, współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, informuje, że kazachski klub próbował załagodzić tę sytuację w sposób dyplomatyczny, ale zawodnik nie ma szans na uzyskanie wizy. Pierwszy mecz odbędzie się 10 lipca w Warszawie, natomiast rewanż tydzień później o godzinie 18 czasu polskiego w Aktobe.

10 lipca Legia Warszawa zagra pierwsze spotkanie 1. rundy el. Ligi Europy z FK Aktobe. Do Warszawy nie przyjedzie jeden z zawodników drużyny przeciwnej, który ze względów politycznych nie otrzymał wizy.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Tymon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tabuny nielegalsów z krajów trzeciego świata wpuszczają i legalizują w mgnieniu oka, a tu piłkarza nie chcą wpuścić. Donek ma Tole. odpowiedz

borsuk - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co za paranoja.

Piłka nożna dla piłkarzy! odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Rozumiem, że obywatel Izraela (kraju terrorystycznego) także nie dostałby wizy? odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.play.pl @Peter: mogą robić co chcą, i nikt im niczego nie zabroni. Gaz Vegas hest tego świetnym przykładem. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.