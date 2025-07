Kadra FK Aktobe na dwumecz z Legią

odpadnie z LE i nie awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

odpadnie z LE, ale awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

awansuje do fazy ligowej Ligi Europy

Komentarze (9)

Kibol w piżamie - 1 godzinę temu, *.com.pl A na meczu przez 90 minut kibice niech śpiewają na pełnej k... "Pudlu przebrzydły wsadzimy Ci w d... e widły" !!!!! odpowiedz

E(L)_PAZOORRO - 1 godzinę temu, *.172.72 Gieorgij Żukow - to ofensywny gracz... zatrzymał się dopiero w Berlinie.... trzeba na Niego uważać odpowiedz

Bellial - 2 godziny temu, *.co.uk Nawet marszałka z trumny wyciągnęli, muszą być obsrani 😉 odpowiedz

Nopar - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie wiem co znaczą te płacze mediów o nie zgłoszeniu Stojanovicia? Jak mogliby zrobić to piłkarzom, którzy przepracowali cały okres przygotowawczy, pomijając kogoś z nich, a biorąc piłkarza który i tak prawdopodobnie będzie jedynie uzupełnieniem składu, a nie kimś wchodzącym od początku.

To ciągłe jątrzenie jest mocno irytujące. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Kobylak - Burch, Barcia, Kun - Ryczkowski, Możdżeń, Kopczyński, Alfarela - Gual, Nsame, Szkurin. odpowiedz

Klimek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Mateusz z Gór: w rezerwie Kruszankin, Mięciel, Gmur, Fedoruk oraz Robakiewicz i gramy na stare xD zejdź z tych gór na ziemię i nie podjudzaj skoro jesteś kibicem Naszego Klubu. Bojkot, bojkotem ale każdy normalny człowiek chce zwycięstw Legii nie ważne w jakim składzie i jakiej sytuacji Klub versus Kibice a po ch...j takie teksty dla polewki. Gratu(L)uje😎 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl @Klimek: To Barnaba wypisuje, a nie Mateusz. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Znawca: To prześpijcie się ze sobą na zgodę i przestańcie zanieczyszczać to forum... odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Żmija: A do to od prezesa jesteś? odpowiedz

