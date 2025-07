Legia chce rozwiązać kontrakt z Nsame

Z naszych obserwacji podczas przygotowań stołecznego zespołu do nowego sezonu wynika, że zawodnik nie przekonał do siebie sztabu szkoleniowego. Nsame latem wrócił do Legii po wypożyczeniu do St. Gallen, gdzie również nie osiągnął sukcesu, w związku z czym klub nie zdecydował się na jego wykupienie. Do tej pory napastnik rozegrał w Legii 10 meczów i zdobył w nich 2 bramki. O sytuacji Nsame i innych zawodników po przygotowaniach Legii nagraliśmy podcast. Zapraszamy do odsłuchania:

Jak informuje dziennikarz Sebastian Staszewski, Legia Warszawa chce rozwiązać kontrakt z Jean-Pierre Nsame . Wysoka umowa 32-letniego Kameruńczyka (ok. 700 tys. euro rocznie) obowiązuje do końca sezonu 2025/26.

ali - 1 godzinę temu, *.play.pl niech placi ten ktory go tu sprowadzil. odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.86 Tą kwotę powinni płacić specjaliści, którzy go sprowadzili i podpisali niekorzystną dla LEGII umowę, bez odpowiednich uwarunkowań. To jest tak , jak na łapu - capu podpisuje się coś, co jest dla klubu NIEKORZYSTNE. Nie żyjemy na pustyni , to nie jest jedyny piłkarz, którego trzeba sprowadzić. A niestety tak zachowują się dotychczas "specjaliści" LEGII. A później lament ,że nie ma pieniędzy. Przy takim zarządzaniu przez takich SPECJALISTÓW ,to nawet SZEJK z KUWEJTU czy ARABII SAUDYJSKIEJ nie poprawi sytuacji w klubie. odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl On jest w wieku ochronnym, nie mogą rozwiązać umowy odpowiedz

Bartek - 1 godzinę temu, *.play.pl Gość przez najbliższe 12 miesiecy przytuli około 3 mln zł,praktycznie za nic bo trzeba mu będzie płacić nawet jak zostanie zdegradowany do Legii II,no bo kto go weźmie? Nikt w Europie takiego pozoranta nie zakontraktuje.

3 mln złoto wyrzucone w błoto.Za ciut większe pieniądze puściliśmy młodego utalentowanego 17-letniego bramkarza😟,który być może zrobi taką kariere jak Szczęsny,czy Fabiański.



Ten klub to jednak w zarządzaniu poziom pół amatorski,czyli okolice III - IV ligi. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Bartek: Pieniądze to są w tym momencie, po tej deklaracji w błoto wyrzucane przez Żewłakowa, bo przed startem sezonu, gdzie mamy ambitnego gracza, który sobie własny obóz przedsezonowy zorganizował by być w jak najlepszej formie znowu go odstawiamy na boczny tor i wypychamy z klubu. Nie ugramy na tym nic, a jedynie stracimy szacunek piłkarza, który może grać i strzelać dla Legii w obecnym sezonie. Czemu tych darmozjadów pozostałych nie ruszą? Tych, którzy są zadowoleni ze swojej gry i miejsca w Legii bez ambicji, jak Kun czy Chodyna? Nsame przynajmniej zależy i robi co może, by dać Legii jak najwięcej. odpowiedz

ax - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Znawca: Mateuszek dalej wierzy... odpowiedz

Emil - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co to oznacza? Jak to wygląda pod kątem formalnym? Kto ponosi koszt pozostałego kontraktu? Jest tu mowa o jakiejś odprawie? Wiem jak to może wyglądać w "cywilnym świecie", ale w piłkarskim to nie wiem... Proszę o konkretną odpowiedź a nie domysły (te sam mogę sobie snuć). odpowiedz

Afro - 1 godzinę temu, *.43.196 @Emil: Konrakt jest ważny, Nsame nic nie musi - dlatego napisali "Legia chce". Jedyne co mogą mu zaproponować, to dać mu kasę szybciej ale mniejszą, żeby mógł szukać innego pracodawcy. W jego wieku raczej jest mało prawdopodobne żeby się zgodził. odpowiedz

Zoltan - 2 godziny temu, *.play.pl Oj chyba będzie z niego największy bogacz w 3 lidze.. odpowiedz

Jumbo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Zoltan: Nie pierwszy i nie ostatni przypomnijcie sobie jak najdroższy piłkarz ligi Mariusz Śrutwa grał w rezerwach . Niech pogadają z Kwietniem może Wieczysta go przygarnie . odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No cóż pion transferowy w całej okazałości i jeszcze Hera . odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl najwyzszy kontrakt w L podobno ma ten Nsame. Miał być drugi nikolić a to pewnie drugi kulenović hehe odpowiedz

Koki - 2 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: Kulenović powiadasz,to powinniśmy wziąć gruby klops, gość wart kilkanaście tysi e, że ma talent było widać gołym okiem. odpowiedz

ali - 1 godzinę temu, *.play.pl @grzesiek: kulenovicia to chociaz ktos kupil bo mlody, a starego afrykanca z przekreconym licznikiem nikt nie chce. nikt sie wiecej nie nabierze. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Koki: wlasnie sprawdzilem ze obecnie sandro jest wart 4 mln euro ale w Legii grał słabo. Tzn grać to nawet jeszcze jeszcze. Ale bramek wgl nie strzelał... odpowiedz

Dyzio - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zrobić klub kokosa i po kłopocie. odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jakby się udało, to byłby jeden z niewielu plusów tego okna transferowego.😊

A jak nie to łopata miotła i 3x dziennie dookoła stadionu sprzątać śmieci.😁😁😁 odpowiedz

KiBiC - 3 godziny temu, *.play.pl (L)egia specjalizuje się w transferach... wychodzących. Brawoo !! 😂🤣 odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Może niech osoba odpowiedzialna za jego transfer, a co więcej zarobki wezmie go do domu i płaci mu pensje. Przez brak jakiekolwiek odpowiedzialności stajemy się niewypłacalnym klubem. Skoro Kun zarabia 130tys.zł miesięcznie, to nie mam pytań. odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.70.100 A darmozjady takie jak Barcia, Burch...? odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @lucho_83:



Na Barcię jakoś specjalnie nie liczę, ale może przynajmniej z tego Burcha dałoby się zrobić, chociaż jakiegoś zmiennika. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Odprawić tego dziadka nie będzie łatwo.

Za wysoki ma kontrakt, żeby łatwo z niego zrezygnował.

W Legii nic nie pokazał, na wypożyczeniu w Szwajcarii nic nie pokazał, więc wie, że takiej umowy już nie dostanie.

Jegomość idealny do piłki plażowej na wczasach dla emerytów, ale tam kokosów nie ma. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl To byłby największy błąd! Zawsze byłem zwolennikiem talentu Jeana - Pierre, najbardziej ze wszystkich chciałem go w Legii, a teraz co?

Te wszystkie polemiki o wieku, o złym ustawieniu, o uprzedzonym trenerze, teraz jak krew w piach? odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: skompromitowałeś się zachwytem i fanatyzmem do tego zawodnika.Niestey. odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @e(L)zone: Mateusz ma rację. Nsame nie dostał prawdziwej szansy. I co ja teraz zrobię z plakatem Nsame z domalowaną koroną nad łóżkiem mojego syna? Co ja mu powiem. Synu, źli ludzie znowu rozwalają nam Legię? Czy on zrozumie? Ah, nie chce o tym wszystkim nawet myśleć............. odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.orange.pl Mój syn aż się popłakał jak to usłyszał. Dlaczego w Legii nie może być w końcu normalnie, dlaczego najlepszy napastnik nie może po prostu grać? Niech sobie rozwiązują kontrakty z Kacperkami i Patryczkami, a najlepszych piłkarzy zostawią w spokoju! odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nieładnie tak postępować z 72 letnim człowiekiem 🤬👎



😉 odpowiedz

Szantosz - 3 godziny temu, *.play.pl @SEBO(L): oczywiście, że tak. Pełna zgoda. Każdy rząd zawsze powtarzał, że w wieku przedemerytalnym daję się ochronę płynności zatrudnienia. Zostawić go za zasługi!!!😁 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl @SEBO(L): Ale piszesz głupoty. Gdyby miał 72 lata wysłaliby go na emeryturę. Ma co najwyższej 64 lata. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @(L)eve(L)64:



W sumie, to on w Legii jest właśnie na takiej emeryturze.

I to wysokiej. odpowiedz

