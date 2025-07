Amp futbol: Sobotnia porażka z Wisłą

Podrażnieni porażką w poprzednim turnieju wiślacy za wszelką cenę chcieli udowodnić, że był to tylko wypadek przy pracy. Jako pierwsi akcję przeprowadzili zawodnicy Legii, ale wiślacy przeprowadzili szybką kontrę i dwukrotnie na bramkę uderzał Kamil Grygiel. Najpierw piłkę odbił Jakub Popławski, ale przy dobitce był już bezradny. W 5. minucie legioniści stanęli przed szansą na wyrównanie, ale jeden z zawodników minimalnie się pomylił. 3 minuty później zawodnicy Legii wykonywali rzut wolny z bardzo bliskiej odległości. Mohammed Aharchi uderzył bardzo dobrze, ale bramkarz Wisły zdołał wybić piłkę na rzut rożny. W 11. minucie Adrian Bąk potężnym uderzeniem zdobył wyrównującą bramkę. Niedługo potem mieliśmy bardzo długą przerwę, w trakcie której arbiter główna analizowała na monitorze jedną z sytuacji. Wszystko trwało dobrych kilka minut i ostatecznie zakończyło się decyzją, że rzutu karnego dla Wisły nie będzie. W 6. doliczonej minucie Kamil Grygiel wyszedł sam przed bramkarza Legii i strzelił drugiego gola dla swojego zespołu. W 25. minucie Krystian Kapłon uderzył precyzyjnie tuż przy słupku. Jeszcze próbował nogą interweniować Jakub Popławski, ale nie zdołał wybić tej piłki. Chwilę później bramkarz Legii obronił sam na sam. W 1. doliczonej minucie czwartą bramkę zdobył Krystian Kapłon. Jeszcze w 44. minucie wiślacy wykonywali rzut karny. Wisła Kraków 5–1 (2-1) Legia Warszawa 1-0 - 00:31 Kamil Grygiel 1-1 - 10:39 Adrian Bąk 2-1 - 20+6' Kamil Grygiel 3-1 - 24:04 Krystian Kapłon 4-1 - 40+1 Krystian Kapłon 5-1 - 40+4 Przemysław Świercz (k) Wisła: 13. Igor Woźniak, 8. Przemysław Świercz, 10. Emanuele Padoan, 11. Kamil Grygiel, 16. Jakub Kożuch, 17. Harry Ash, 23. Krystian Kapłon Legia: 1. Jakub Popławski, 4. Bamgbopa Abayomi, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 16. Mateusz Sadłowski, 23. Adrian Bąk żółte kartki: Aharchi, Abayomi

W pierwszym meczu V turnieju Amp futbol ekstraklasy, rozgrywanego we Wrocławiu, Legia Warszawa przegrała z Wisłą Kraków 1-5. W niedzielę legioniści zmierzą się z Rekordem i Śląskiem.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.