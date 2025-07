Karnety i subskrypcje - sygnał ostrzegawczy dla klubu?

Rok temu na tym samym etapie było sprzedanych ok. 9 tysięcy karnetów. W sezonie 2024/25 Legia miała sprzedanych 10 tys. karnetów i ok. 3 tys. subskrypcji. Od nowego sezonu została wprowadzona "subskrypcja roczna", która podobnie jak karnet daje stałe miejsce na stadionie, ale zdecydowana większość kibiców decyduje się na zakup karnetu (ok. 90%). Pierwotnie niższe ceny subskrypcji miały obowiązywać tylko do 1 lipca, ale klub szybko przedłużył ten czas aż do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Ultrasi Legii : "Wspólną decyzją wszystkich grup kibicowskich z dniem dzisiejszym zawieszamy doping i oprawy na domowych meczach Legii Warszawa. Nie będziemy jak na razie również na te mecze przychodzić." Kibice od dłuższczego czasu domagają się wzmocnień, obserwują jak zbroją się inne kluby Ekstraklasy i nie rozumieją, dlaczego po sezonie, w którym klub zarobił ok. 50 mln zł na europejskich pucharach , nie ma środków na realne wzmocnienia oraz pojawiają się opóźnienia w wypłatach. Na pierwszy pucharowy mecz z FK Aktobe kibice kupili 3 tysiące biletów. Żyleta na tym spotkaniu będzie zamknięta, a karnety i subskrypcje nie obowiązują. OFERTA LEGII NA SEZON 2025/2026 Karnety i subskrypcje obejmują: - wszystkie mecze Ekstraklasy rozgrywane przy Łazienkowskiej 3 - mecze Pucharu Polski rozgrywane przy Łazienkowskiej 3 Karnety Karnety mogą kupować wyłącznie kibice, którzy posiadali karnet w jednym z ostatnich trzech sezonów (2022/23, 2023/24, 2024/25). Od sezonu 2026/27 ma nie być prowadzona sprzedaż karnetów. Sprzedaż karnetów trwa do wyczerpania puli 7,5 tys. lub do meczu z Arką Gdynia (3 sierpnia). Subskrypcja roczna – stałe miejsce Dzięki subskrypcji rocznej kibic uzyskuje stałe miejsce na stadionie przez rok licząc od dnia zakupu bez konieczności kupowania biletów na każdy mecz osobno. Subskrypcja może obejmować zarówno końcówkę jednego, jak i początek kolejnego sezonu. Po roku subskrypcja, wraz z miejscem na stadionie, odnawia się automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Potwierdzenie obecności – to ważne! Aby miejsce było aktywne na danym meczu, kibic musi potwierdzić swoją obecność najpóźniej 48 godzin przed pierwszym gwizdkiem. Potwierdzenia dokonuje się jednym kliknięciem – w aplikacji Bilety Legia lub w systemie biletowym. Jeśli obecność nie zostanie potwierdzona w wymaganym czasie, miejsce zostanie zwolnione do otwartej sprzedaży. Potwierdzanie obecności będzie możliwe od momentu rozpoczęcia sprzedaży biletów na dany mecz. Klub będzie przypominał o potwierdzeniu miejsca: - Powiadomienie, gdy ruszy sprzedaż biletów i będzie możliwe potwierdzenie miejsca - Przypomnienie na 72 godziny przed meczem, jeśli do tego momentu nie potwierdzisz obecności Subskrypcja miesięczna To elastyczna forma uczestnictwa w meczach Legii – działająca na zasadach zbliżonych do popularnych serwisów streamingowych. Subskrypcja wiąże się z miesięczną opłatą, pobieraną automatycznie, co znacznie zmniejsza odczuwalny koszt. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba w jednym momencie inwestować całej kwoty, jak przy zakupie karnetu lub subskrypcji rocznej. Minimalny czas takiej subskrypcji to 6 miesięcy . Jak wygląda odbiór biletów? Na każdy mecz przysługuje minimum 48-godzinna gwarancja miejsca w ramach zamkniętej sprzedaży. W tym czasie posiadacz subskrypcji miesięcznej ma pierwszeństwo w wyborze miejsca na dany mecz. Jeśli nie odbierze biletu w tym okresie, nadal będzie mieć możliwość pobrania darmowego biletu po rozpoczęciu regularnej sprzedaży, jednak odbiór będzie uzależniony od dostępnych miejsc na stadionie w danym momencie. Bilety W sezonie 2025/2026 Legia wprowadzi niewielką zmianę (czytaj: podwyżkę) w cenniku biletów jednorazowych. Ceny biletów będą ustalane indywidualnie przed każdym meczem. "Pozwoli to elastycznie reagować na specyfikę danego spotkania – zarówno jeśli chodzi o atrakcyjność rywala, jak i planowane atrakcje towarzyszące wydarzeniu" - informuje klub.

Stary hui - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W 2008 roku podczas protestu przeciwko ITI przed bramami stali młodzi panowie i zwracali uwagę osób, którzy wchodzą na stadion. Tłumaczyli słowo „solidarność” tym mniej oczytanym.



Czy możemy liczyć na podobną inicjatywę w najbliższych miesiącach? odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Stary hui: Możecie. Obaj. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.138.101 Do redakcji

Wiecie może ile zarabiają ludzie z zarządu? odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na ten moment są ważniejsze sprawy od transferów - trwa rekrutacja na kucharza w sports barze :) odpowiedz

Karo(L) - 3 godziny temu, *.orange.pl Ze zdumieniem czytam komentarze tu i w wątku dotyczącym informacji o zawieszeniu dopingu i przychodzenia na mecze że to niczego nie zmieni, że trzeba być z drużyną na dobre i złe, że jeszcze osłabimy potencjał. Ludzie, tu musi dojść do wstrząsu i rewolucji w każdym aspekcie funkcjonowania klubu. W jaki inny sposób można spróbować doprowadzić do wstrząsu? Przecież te okrzyki czy wywieszone transparenty spływają po włodarzach jak po kaczce. Muszą odczuć, że miarka się przebrała a zbiorowy protest karnetowo-biletowy to jedyny możliwy. Nie da się uderzyć tylko we włodarzy bez niestety uderzenia trochę w piłkarzy ale oni też mają swoje za uszami. Ile można znosić Legii upokarzanej przez czołówkę tej ligi, ile można patrzeć jak kopiemy się jak równy z równym ze Stalą Mielec czy Koroną Kielce? Bijemy niby finansowo większość tej ligi a klub ma problemy nie tylko z przekuciem tego na wynik sportowy ale również terminowe wypłaty piłkarzom. Ćwierćfinal LKE? Można się jarać ale zagraliśmy tak naprawdę 2 dobre mecze w tym jeden o honor (wyjazd z Chelsea). Puchar Polski też na farcie a nie w wyniku fajnej gry. Naprawdę nie usprawiedliwiajmy tej padaki byciem na dobre i złe. Tak to mogą mówić kibice klubów ktore statystują w lidze i sukcesem jest utrzymanie albo 5 miejsce w lidze. My naprawdę mamy prawo oczekiwać wygrywania tej ligi częściej niż raz na 5 czy 6 lat... odpowiedz

LTM - 3 godziny temu, *.net-el.pl Dokładnie nie finansujemy dziadostwa !



Ci co kupili to są jakieś pikniki Andrzeje i Janusza!



Miejcie Honor i zwracajcie karnety i substrykcje oraz zakupione bilety na Acktobe !



Walczymy do końca z Mioduskim !





Mocno Legia 💪 odpowiedz

Tadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl A ja mam gdzieś zdanie nygusów z północnej. Karnet kupiony i możecie mnie pocałować w pompkę. Do tego wjedzie koszulka meczowa. Kibice sukcesu. Jak to krzyczycie? Pazie na razie! odpowiedz

kibic - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Tadek: Widzę w agencji PR nadgodzinki. Coż kredycik na kawalerkę sam się nie spłaci. odpowiedz

Legiak83 - 3 godziny temu, *.79.247 @Tadek: kasztanie, twoje zdanie nikogo nie interesuje 🤣 płacz dalej i nie zapomnij kupić popcornu odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @kibic: 😁😁😁👍👍 odpowiedz

Teo - 45 minut temu, *.play.pl @Tadek: jesteś zwykłym PETEM zawsze o tym pamiętaj odpowiedz

tobiasz out - 4 godziny temu, *.play-internet.pl tylko sie nie wyłamcie teraz ;) odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl Nsame na wylocie, więc miarka się przebrała. Wiele mogę wybaczyć, ale nie to. Dlatego idę na Polonię i nawet jak kupią Ronaldo to mojego serca nie odzyskają! Murem za Nsame! ❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Piter - 5 godzin temu, *.orange.pl Życie urojeniami i mitomanią, takie jest. Wszyscy razem, do 1 ligi ! odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.play.pl Paradoksalnie ten protest klubowi pomoże. Skonczy sie za kilka miesiecy i na samych biletach klub zarobi wiecej niz na karnetach.



Karnet na Zylete dla osob ze 100% frekwencją to zaledwie 350 zł. To jak za darmo w tych czasach. Bardziej oplaca sie go kupic i jednoczesnie uczestniczyc w protescie bo nawet jakby ten zakonczyl sie w nowym roku to za bilety w samej rundzie wiosennej wyjdzie o wiele drozej niz ten karnet ca caly sezon. odpowiedz

Gość niedzielny - 4 godziny temu, *.centertel.pl @L: Prawda odpowiedz

Tomm - 3 godziny temu, *.com.pl @L: moze i tak moze nie , jesli bedzie oklep i na Ł3 bez pucharow kasa bedzie pusta 🧐, do tego na starcie brak zakupu duzej ilosci karnetow to brak dla klubu wiekszego zastrzyku gotowki na start sezonu odpowiedz

s3 - 5 godzin temu, *.aster.pl Brawo kibice, to jezeli narzekaliscie ze nie ma kasy niy na transfery to teraz bo tym bojkocie i nie kupowaniu bedzie wiecej ? xdddd odpowiedz

f - 5 godzin temu, *.orange.pl @s3: Nikt nie narzekał, że nie ma kasy, bo ta jest. Narzekamy na to jak jest wydawana. odpowiedz

stefan - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @s3: idź już stąd. Kup sobie 5 biletów i 4 subskrypcje to się położysz na krzesełkach. odpowiedz

Hut - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @s3: Januszu chcesz iść na mecz to idź i nie zawracaj innym d...y odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.play.pl @s3: Nie narzekamy, bystrzaku, że nie ma kasy tylko pytamy gdzie sa te miliony zarobione rok temu. Przypomne, ze mamyz a soba rok z najwiekszymi rpzychodami komercyjnymi w historii polskiej pilki w ogole, do tego najwiekszy zysk z biletow, najwiekszy zysk z transferow (Muci za 10 mln). Tego dotyczy ten bojkot ostrzegawczy na razie. Sklania zarzad do tego zeby w koncy wydal te pieniadze a jak ich nie ma to sklania do tego zeby sie zastanowil jakim cudem po takim obfitym w kase roku nie ma jej. Po 3 to protest przeciwko zachowaniu zarzadu, ktory traktuje kibicow najgorzej jak mozna. Nie mowi nic, ukrywa to, ze przepalił kase, siedzi cicho w norze, nie informuje o co chodzi z transferami, dlaczego sie to tak przeciaga zeby w nastepnym dniu pisac komunikaty z usmiechem na twarzy: kup karnet, razem odzyskajmy mistrzostwo. Rozumiesz? Po 4 oczywiscie, ze teraz kasy bedzie mniej. O to chodzi, zeby bylo jej mniej bo wtedy nikt jej nie przepali tak jak teraz. W tym klubie im mniej kasy tym lepiej bo żyje sie tak samo bo jak jest jej wiecej to jest przepalana na glupoty. Finalnie moze ktos sie poda do dymisji jesli klub w koncu zbankrutuje. Widzisz lepszy sposob na te sytuacje? Wywieszanie transparentow, ktore nic nie dają? Tylko radykalne protesty cos dają, nawet jesli po czesci robisz na zlosc sobie. Na razie nic im sie nie stanie jak przez 2 mecze nie bedzie dopingu a moze cos zrozumieja. Pierwszy mecz ligowy dopiero za miesiac. Teraz ich ruch, wszystko w rekach klubu, zeby byl i doping i wplywy z biletow. MIESIAC. odpowiedz

autor do d***a - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @s3: Ehhh dlatego inni decydują o takich rzeczach ,a nie ty. Wystarczy szerzej spojrzeć na taką sytuację. TO nie jest tak, że klub na niczym nie zarabia,oczywiscie ze zarabia tylko wiesz dlaczego nie ma pieniedzy na transfery? Bo Miodek ze swoja swita wyprowadza pieniadze z klubu w bardzo sprytny sposob :) odpowiedz

Ju(L)ius - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @s3: po komentarzu i toku rozumowania wnoszę ze masz nie więcej niż 15 lat albo jesteś nieślubnym dzieckiem herrypudla.... odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.29.26 @s3: Albo klub zda sobie sprawę,że trzeba wzmocnić zespół i wtedy będą pieniądze z dnia meczowego albo nie będzie wzmocnień i pieniędzy z dnia meczowego.

Decyzja należy do klubu. odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.129.26 @s3: będziesz dawał żonie na to by Cię zdradzała czy odetniesz jej dopływ tlenu? bo widzę że tu dużo takich jak Ty... chyba za dużo.🤣 odpowiedz

Zakrzyczana Statystyka - 4 godziny temu, *.aster.pl @L: "W tym klubie im mniej kasy tym lepiej bo żyje sie tak samo bo jak jest jej wiecej to jest przepalana na glupoty. Finalnie może ktos sie poda do dymisji jesli klub w koncu zbankrutuje"



hahahahahha no geniusz. To idąc Twoim tokiem rozumowania fajnie jakby był budzet na poziomie Niecieczy bo im więcej to to gorzej bo zbankrutujemy ?



Słuchaj Misiaku, po Legie nie stoi kolejka chętnych żeby ja kupić, a później władować nie wiadomo ile w klub. Miodek nie jest idealny wiadomo, ale ostatnie 12 lat to najlepszy okres w historii klubu ( wiem Boli prawda ale tak jest ). Jak już odejdzie to zatęsknisz jeszcze za tym okresem jak popadniemy w przeciętność jak przykładowo Wisła Krk która dekadę wcześniej miała wyniki jak my dekade po niej . Pozdro odpowiedz

Phoenix(L)k - 3 godziny temu, *.play.pl @Zakrzyczana Statystyka: pamiętasz sezon, jak mieliśmy 12 piłkarzy do gry i Darka Solnicę w ataku? Drugie miejsce

Obecnie? "Trochę" gorzej i puchary tylko dzięki finałowi przeciw pustej gablocie odpowiedz

Piotr - 3 godziny temu, *.orange.pl @L: To że Turek dał 10 na papierze, to jeszcze nie znaczy że zapłacił :) odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Zakrzyczana Statystyka: A skąd masz takie informacje ze nikt nie chce...? A loczek rzadzi samodzielnie od 12 lat...???🤔🤔🤔

Czy od ilu....??

I jakie kryteria przyjąłeś pisząc że to "najlepszy okres w historii klubu".....???🤔🤔🤔

Czekam niecierpliwie na odpowiedz....🙏 odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.214.93 dosc dziadostwa !!! odpowiedz

