Terminarz koszykarzy na sezon 2025/26

Piątek, 4 lipca 2025 r. 13:25 Fumen, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy harmonogram spotkań Orlen Basket Ligi w nadchodzącym sezonie. Legioniści rozpoczną zmagania 27 września a ich rywalem w hali na Bemowie będzie beniaminek Miasto Szkła Krosno. Start ligowych spotkań poprzedzi turniej o Superpuchar Polski. 20-21 września w Inowrocławiu koszykarze Legii powalczą ze Startem Lublin, Treflem Sopot oraz Górnikiem Wałbrzych o trofeum im. Adama Wójcika.



Runda zasadnicza sezonu 2025/2026 zakończy się 6 maja. Natomiast faza play-off rozpocznie się tydzień później. W międzyczasie (8-10 maja) zespoły z miejsc 7-10 zmierzą się w play-in.









Oprócz ligowych zmagań, Legia Warszawa weźmie udział w rozgrywkach koszykarskiej Ligi Mistrzów. Podopieczni Heiko Rannuli rozpoczną rywalizację 5 października. W grupie A znaleźli się MLP Academics Heidelberg (Niemcy), Promitheas Patras (Grecja) oraz Rytas Wilno (Litwa).



Terminarz meczów Legii w Orlen Basket Lidze w sezonie 2025/2026

27.09.2025 (SB) - Kolejka 1: Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno

05.10.2025 (ND) - Kolejka 2: Legia Warszawa - Start Lublin

12.10.2025 (ND) - Kolejka 3: Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa

19.10.2025 (ND) - Kolejka 4: Legia Warszawa - Czarni Słupsk

25.10.2025 (SB) - Kolejka 5: Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa

01.11.2025 (SB) - Kolejka 6: Legia Warszawa - Anwil Włocławek

09.11.2025 (ND) - Kolejka 7: Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa

14.11.2025 (PT) - Kolejka 8: Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

23.11.2025 (ND) - Kolejka 9: Legia Warszawa - Dziki Warszawa

06.12.2025 (SB) - Kolejka 10: Legia Warszawa - Trefl Sopot

13.12.2025 (SB) - Kolejka 11: Górnik Wałbrzych - Legia Warszawa

20.12.2025 (SB) - Kolejka 12: GTK Gliwice - Legia Warszawa

28.12.2025 (ND) - Kolejka 13: Arka Gdynia - Legia Warszawa

04.01.2026 (ND) - Kolejka 14: Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza

10.01.2026 (SB) - Kolejka 15: King Szczecin - Legia Warszawa

18.01.2026 (ND) - Kolejka 16: Miasto Szkła Krosno - Legia Warszawa

23.01.2026 (PT) - Kolejka 17: Start Lublin - Legia Warszawa

31.01.2026 (SB) - Kolejka 18: Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń

08.02.2026 (ND) - Kolejka 19: Czarni Słupsk - Legia Warszawa

14.02.2026 (SB) - Kolejka 20: Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski

07.03.2026 (SB) - Kolejka 21: Anwil Włocławek - Legia Warszawa

14.03.2026 (SB) - Kolejka 22: Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra

21.03.2026 (SB) - Kolejka 23: Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

28.03.2026 (SB) - Kolejka 24: Dziki Warszawa - Legia Warszawa

06.04.2026 (PN) - Kolejka 25: Trefl Sopot - Legia Warszawa

12.04.2026 (ND) - Kolejka 26: Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych

18.04.2026 (SB) - Kolejka 27: Legia Warszawa - GTK Gliwice

26.04.2026 (ND) - Kolejka 28: Legia Warszawa - Arka Gdynia

01.05.2026 (PT) - Kolejka 29: MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa

06.05.2026 (ŚR) - Kolejka 30: Legia Warszawa - King Szczecin



Harmonogram ma charakter ramowy i terminy poszczególnych spotkań mogą ulec zmianie m.in. ze względu na udział Legii w europejskich pucharach oraz planów transmisji telewizyjnych.



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz