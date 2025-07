Podsumowanie letnich przygotowań. Jaka Legia przed sezonem?

Sobota, 5 lipca 2025 r. 12:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

W trakcie kończącego się okresu przygotowawczego do sezonu 2025/26 Legia Warszawa rozegrała cztery spotkania sparingowe, w których nowy trener przyglądał się zawodnikom. Edward Iordanescu przyznaje, że z jego perspektywy przygotowania były krótkie i chętnie rozegrałby jeszcze dwa lub trzy dodatkowe mecze kontrolne. Po sezonie zespół wzmocnił tylko jeden nowy zawodnik – Petar Stojanović, ale nie zagrał ani minuty. Wróciło kilku graczy z wypożyczeń, lecz żaden z nich w tym momencie nie wskoczy do pierwszej jedenastki.



W trakcie ostatnich tygodni wykrystalizowała się grupa 22 zawodników, którzy powinni w najbliższych tygodniach otrzymywać najwięcej szans na zaprezentowanie swoich umiejętności. Widać, że rumuński szkoleniowiec nie zamierza stawiać na Jeana-Pierre Nsame, Sergio Barcię oraz dwóch młodych – Pascala Mozie i Jakuba Żewłakowa.



Od porażki do zwycięstw



W czterech meczach kontrolnych Legia zdobyła 10 bramek i 6 straciła. Przełożyło się to na dwa zwycięstwa, remis i porażkę.



Wyniki sparingów Legii:

21.06. Legia 2-3 Wisła Płock

25.06. Legia 2-2 Łudogorec Razgrad

30.06. Legia 1-0 FK Jablonec

04.07. Legia 5-1 Górnik Łęczna



"Kanadyjka" dla Chodyny



Kacper Chodyna był wprowadzany do treningu nieco wolniej ze względu na uraz, którego nabawił się w końcówce sezonu. W sparingach zagrał dwa razy mniej minut niż siedmiu podstawowych zawodników, ale i tak wykręcił najlepsze liczby – 1 gol i 2 asysty. Pozytywne sygnały daje także Wojciech Urbański, który, gdy tylko pojawia się na murawie, potrafi zaznaczyć swoją obecność (2 bramki) – mamy nadzieję, że nie zostanie schowany do szafy i w środku pola, mocno obsadzonym doświadczonymi zawodnikami, będzie dostawał swoje minuty. Po dwie asysty zanotowali Claude Goncalves i Wahan Biczachczjan.

Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Kacper Chodyna 1 2 3 3 119 40 Wojciech Urbański 2 0 2 4 180 90 Ryōya Morishita 1 1 2 3 195 98 Claude Goncalves 0 2 2 4 201 101 Wahan Biczachczjan 0 2 2 4 228 114 Jakub Żewłakow 1 0 1 1 28 28 Ilja Szkurin 1 0 1 4 148 148 Migouel Alfarela 1 0 1 4 180 180 Rafał Augustyniak 1 0 1 4 226 226 Jan Ziółkowski 1 0 1 4 233 233 Marc Gual 0 1 1 4 180 180 Paweł Wszołek 0 1 1 4 240 240 Juergen Elitim 0 1 1 4 240 240



Jaka pierwsza jedenastka?



Bramka



W bramce pewne miejsce ma Kacper Tobiasz, a jego zmiennikiem będzie Gabriel Kobylak. W trakcie obozu z drużyną trenowali także Marcel Mendes-Dudziński i Wojciech Banasik. Ten drugi przedłużył kontrakt z "Wojskowymi" i zapewne trafi na wypożyczenie.



Obrona



W tej formacji sytuacja jest o tyle ciekawa, że w sparingach obejrzeliśmy wiele różnych konfiguracji środkowych obrońców. Trener Iordanescu jest zwolennikiem stawiania na piłkarzy doświadczonych – podobne podejście miał Kosta Runjaić, który, mając do wyboru dwóch graczy na takim samym poziomie, zwykle stawiał na tego starszego. Dlatego też duet stoperów najprawdopodobniej będą tworzyli Radovan Pankov i Steve Kapuadi. Niezmiennie mocno do gry pali się Jan Ziółkowski, a w dobrej formie niezmiennie jest Artur Jędrzejczyk. Należy jednak mieć z tyłu głowy, że Steve Kapuadi myśli o zmianie barw klubowych i jeśli pojawi się oferta, która będzie satysfakcjonująca dla klubu i zawodnika, to jeszcze tego lata może odejść.



W tym momencie na bokach obrony niekwestionowanymi liderami są Paweł Wszołek i Ruben Vinagre. Sytuacja może jednak ulec zmianie, gdy do dyspozycji trenera będzie Petar Stojanović. Według Iordanescu może on operować na całej długości prawej flanki, co może oznaczać także możliwość przesunięcia wyżej Wszołka, który – naszym zdaniem – nie schodzi poniżej poziomu, do którego nas przyzwyczaił. Alternatywą dla Rubena Vinagre jest Patryk Kun i na dzień pisania podsumowania nie można wykluczyć, że to on rozpocznie sezon w pierwszej jedenastce, ponieważ Portugalczyk opuszczał boisko w sparingu z Górnikiem Łęczna z grymasem bólu w okolicach przywodziciela.



Pomoc



Legia ma grać w ustawieniu 1-4-3-3 z jednym defensywnym pomocnikiem. O to miejsce rywalizują Rafał Augustyniak i Maximillian Oyedele. Wydaje się, że lepiej prezentuje się ten drugi, ale również w jego przypadku istnieje ryzyko, że w tym okienku opuści stołeczny klub. W jego kontrakcie wpisana jest klauzula odstępnego w wysokości 6 milionów euro. Okienko transferowe w Europie dopiero się otworzyło, a już wcześniej pojawiały się informacje o sporym zainteresowaniu 20-latkiem.



Nieco wyżej jest zdecydowanie ciekawiej. Pewniakiem do gry jest Juergen Elitim – to on powinien pełnić rolę reżysera gry Legii w najbliższych miesiącach. A kto obok niego? Kandydatów jest aż trzech: Claude Goncalves, Bartosz Kapustka i Wojciech Urbański. Portugalczyk wyraźnie odżył po kompletnie nieudanej rundzie jesiennej. W rozmowie z nami przyznawał, że czuł się bardzo źle i chciał przestać grać w piłkę. Pomógł mu psycholog i wiosną zaczął dawać oznaki, że będzie można na niego liczyć. Zdaniem trenera Goncalves jest ważną postacią w drużynie i nie wyobraża sobie, by miał stracić tego piłkarza. Goncalves dużo biega, walczy o piłkę na całej długości boiska i potrafi grać kombinacyjnie w środku pola. Mocno jednak naciska go Kapustka – trudno na ten moment wyrokować, który z nich wybiegnie w pierwszej jedenastce w meczu z FK Aktobe. Urbański najprawdopodobniej będzie dostawał minuty z ławki rezerwowych.



Atak



Na lewym skrzydle pewne miejsce ma Ryoya Morishita, czyli najlepszy zawodnik Legii poprzedniego sezonu. O miejsce w składzie walczy z nim wracający z wypożyczenia do Grecji Migouel Alfarela. Francuz prezentował się dobrze podczas przygotowań, ale raczej nie wygryzie Japończyka z podstawowego składu.



Po drugiej stronie jest znacznie ciekawiej. W sparingach więcej grał Wahan Biczachczjan, ale dobre liczby uzyskał Kacper Chodyna. Na dodatek na tej pozycji mogą grać również Wszołek i Stojanović, więc zapowiada się ciekawa rywalizacja.



Środkowy napastnik to pozycja, na której Legia potrzebuje wzmocnienia, i głośno mówi o tym Iordanescu. Do sposobu gry, który chce wdrożyć, potrzebny jest gracz dominujący w polu karnym, potrafiący wygrywać pojedynki w powietrzu. Takie cechy teoretycznie miał mieć Jean-Pierre Nsame, ale... no właśnie, kiedyś pewnie miał, ale teraz niewiele z tego zostało. Kameruńczyk jest bliżej odejścia z klubu, choć ma jeszcze rok kontraktu. Do wyboru więc pozostają Marc Gual i Ilja Szkurin – obaj w sparingach po razie wyszli w podstawowym składzie.



Według zapewnień szkoleniowca zespół ma wzmocnić jeszcze 2–3 jakościowych zawodników. Czy tak się stanie? Przekonamy się w kolejnych tygodniach.







Szczegółowy bilans sparingowy





Zawodnik Mecze Minuty Bramki

Asysty

Żółte kartki

1.

Wisła Płock 2-3

21.06.2025

SPARING 2.

Łudogorec Razgrad 2-2

25.06.2025

SPARING 3.

FK Jablonec 1-0

30.06.2025

SPARING 4.

Górnik Łęczna 5-1

04.07.2025

SPARING bramkarze Gabriel Kobylak 4 180 0 0 0 45

60

45

30

Marcel Mendes-Dudziński 1 45 0 0 0 45

Kacper Tobiasz 3 195 0 0 0 60

45

90

obrońcy Sergio Barcia 3 121 0 0 0 45

60

16

Marco Burch 4 180 0 0 0 45

60

23

52

Artur Jędrzejczyk 4 163 0 0 0 45

45

45

28

Steve Kapuadi 2 121 0 0 0 45

76

Patryk Kun 4 195 0 0 0 45

60

29

61

Radovan Pankov 4 202 0 0 1 45

60

29

68

Ruben Vinagre 4 225 0 0 0 45

60

61

59

Paweł Wszołek 4 240 0 1 1 45

60

67

68

Jan Ziółkowski 4 233 1 0 0 45

75

61

52

pomocnicy Rafał Augustyniak 4 226 1 0 1 45

60

62

59

Wahan Biczachczjan 4 228 0 2 0 45

60

62

61

Kacper Chodyna 3 119 1 2 0 32

28

59

Claude Goncalves 4 201 0 2 0 45

60

28

68

Juergen Elitim 4 240 0 1 0 45

60

67

68

Bartosz Kapustka 4 219 0 0 0 45

60

62

52

Ryōya Morishita 3 195 1 1 0 60

67

68

Pascal Mozie 3 121 0 0 0 45

60

16

Maximillian Oyedele 2 73 0 0 0 28

45

Mateusz Szczepaniak 1 23 0 0 0 23

Wojciech Urbański 4 180 2 0 0 45

60

23

52

Jakub Zbróg 1 45 0 0 0 45

napastnicy Migouel Alfarela 4 180 1 0 1 45

60

23

52

Marc Gual 4 180 0 1 1 45

35

55

45

Jean-Pierre Nsame 4 114 0 0 0 45

45

8

16

Ilja Szkurin 4 148 1 0 0 22

40

27

59

Jakub Żewłakow 1 28 1 0 0 28