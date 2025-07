Koszykówka

Ben Shungu nowym zawodnikiem Legii

Niedziela, 6 lipca 2025 r. 12:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

27-letni Ben Shungu, urodzony w Burlington w stanie Vermont, został nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa. Zawodnik mogący grać na obu obwodowych pozycjach - zarówno jako rozgrywający, jak i rzucający obrońca, ostatni sezon spędził w drugoligowych rezerwach jednej z najmocniejszych drużyn w Europie - tureckiego Fenerbahce Stambuł, gdzie notował średnio 16.6 pkt., 5.7 as. oraz 4.8 zb. w ciągu 33 minut na parkiecie. Na koniec sezonu trafił jeszcze na 4 mecze do Hapoelu Afula, któremu pomógł utrzymać się w izraelskiej Superlidze.



Zawodnik występował w NCAA w Vermont Catamounts, skąd w 2022 roku trafił po raz pierwszy do Europy. Na Starym Kontynencie zaczynał od występów w Bundeslidze, w barwach Ludwigsburga. W tym klubie wystąpił trzykrotnie w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Następnie przeniósł się na zaplecze Bundesligi do Karlsruhe, a w kolejnym sezonie do Giants Dusseldorf. W sezonie 2023/24 oprócz występów w Karlsruhe, grał także w drugiej części sezon 9 meczów w prowadzonym przez Heiko Rannulę BC Kalev/Cramo w rozgrywkach estońsko-łotewskich.



W sezonie 2025/26 Ben Shungu będzie występował w koszykarskiej Legii, z którą walczyć będzie m.in. w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a sezon rozpocznie od turnieju o Superpuchar Polski w Inowrocławiu.



Imię i nazwisko: Ben Shungu

Data i miejsce urodzenia: 4.10.1997 (27 lat), Burlington (USA)

Pozycja: rozgrywający / rzucający obrońca

Wzrost: 188 cm

Kluby:

2024/25 Hapoel Afula (Izrael, Superliga) - 4 mecze, śr. 29 min., 13.5 pkt., 2.5 as., 2.8 zb., 38.9& za 3

2024/25 Fenerbahce II Stambuł (Turcja II liga) - 31 meczów, śr. 33.3 min., 16.6 pkt., 5.7 as., 4.8 zb., 35.8% za 3

2023/24 BC Kalev/Cramo (Est-Łot) - 9 meczów, śr. 24 min., 13.7 pkt., 3.2 as., 3.9 zb., 60.0% za 3

2023/24 Giants Dusseldorf (Niemcy II liga) - 15 meczów, 25.2 min., śr. 13 pkt., 3.2 as., 3.7 z., 38.9% za 3

2022/23 PS Karlsruhe Lions (Niemcy, II liga) - 18 meczów, śr. 24.4 min., 14.1 pkt., 2.6 as., 4.2 zb., 22.7% za 3

2022/23 Ludwigsburg (Niemcy, I liga) - 6 meczów, śr. 13 min., 4.8 pkt., 1.8 as., 1.2 zb., 16.7% za 3

2021/22 Vermont Catamounts (NCAA) - 34 mecze, śr. 30.6 min., 16.3 pkt., 2.3 as., 4.6 zb., 41.4% za 3

2020/21 Vermont Catamounts (NCAA) - 15 meczów, śr. 29.7 min., 10.8 pkt., 3.5 as., 4.5 zb., 30.2% za 3

2019/20 Vermont Catamounts (NCAA) - 23 mecze, śr. 23.6 min., 7.7 pkt., 2.2 as., 5 zb., 34.0% za 3

2018/19 Vermont Catamounts (NCAA) - 33 mecze, śr. 18.7 min., 4.3 pkt., 1.2 as., 2.9 zb., 55.6% za 3

2017/18 Vermont Catamounts (NCAA) - 22 mecze, śr. 6.3 min., 1.1 pkt., 0.5 as., 1 zb., 33.3% za 3