Pięciobój

Karbownik 4. w Finale Pucharu Świata

Niedziela, 6 lipca 2025 r. 12:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Niesamowicie zaprezentowała się podczas dzisiejszego wielkiego Finału Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym zawodniczka Legii Warszawa, Małgorzata Karbownik. Legionistka już w półfinałach pokazała bardzo wysoką dyspozycję, pewnie awansując do najlepszej 18-tki.



W niedzielnym finale legionistka zaczęła od czwartego wyniku w szermierce (236 pkt.), później zajęła 3. miejsce na torze przeszkód (341 pkt.), pokonując OCR w 34.87 sekundy. W pływaniu nasza zawodniczka z wynikiem 2:17.31 min. zajęła ósmą lokatę (276 pkt.), a w biegu ze strzelaniem mogła powalczyć o medal - przystępowała do ostatniej, łączonej konkurencji z trzeciej pozycji. Strzelecka prezycja Karbownik działała na jej korzyść podczas każdej z czterech serii na strzelnicy. Na ostatnią, 600-metrową pętlę wybiegła na trzecim miejscu, ale zdołała ją wyprzedzić najlepsza w laser run Węgierka Guzi, która zdobyła brąz. Karbownik do medalu zabrakło 8 sekund.



Zwyciężyła Egipcjanka, Farida Khalil przed Koreanką, Seungmin Seong. Małgorzata Karbownik zostaje w Aleksandrii, gdzie na dniach rozpoczną się Mistrzostwa Świata Sztafet.



Czołówka Finału Pucharu Świata:

1. Farida Khalil (Egipt) 1470 pkt.

2. Seungmin Seong (Korea) 1443 pkt.

3. Blanka Guzi (Węgry) 1440 pkt.

4. Małgorzata Karbownik (Polska) 1432 pkt.

5. Aurora Tognetti (Włochy) 1429 pkt.