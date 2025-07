Rumuńskie media: Iordanescu czuje się okłamany!

Komentarze (48)

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Zatrudniają gościa, żeby za dwa tygodnie go okłamać i porzucić ?



Coraz bardziej dziwaczne są te ploty. odpowiedz

Gang Olsena przy nich to pikuś - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czas babskich Listów się skończył czas po męsku przywalić z całej mocy w ten stolik przy którym te klouny siedzą ! odpowiedz

Czy chodzi o kadrę Rumunii? - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Po to całe wpisy w ich prasie ? odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.79.247 Pomijając ten oczywisty burdel jaki jest w klubie i nasz protest to szykuje się naprawdę czarny sezon. Wspomnę jeszcze tylko że do czołówki doskakuje pewnie jeszcze silny widzew, bo Pogoń to dla mnie niewiadoma odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl Nie wzmocnić się w sytuacji,kiedy taki Widzew zrobił 10 transferów,Pogoń,Górnik,Motor i czołówka 5 lub więcej,to brzmi co najmniej groteskowo,a na pewno nieśmiesznie.Widzew łoi Jagę 7-1,a my liczymy, że trener ma różdżkę w rękach i nagle podniesie poziom naszych kopaczy o 50%.Lechia chce robić transfer za mln e,a ledwo licencję dostała.Gdzie my w takim razie jesteśmy w tym przewodzie pokarmowym,w realiach tylko ekstraklasy,nie mówię Europy?Niedługo Motor,lub Wieczysta będzą nam podbierać piłkarzy i odkupować od nas.Edi ma cohones i się pożalił rodzimym pismakom i bardzo dobrze! Szpilewski,postawił sprawę jasno,być może miało być to w kontrakcie,warunek wzmocnień,Edek nie zabezpieczył się w ten sposób,tylko na tzw. gębę i z deka się zszokował. odpowiedz

Kermit - 2 godziny temu, *.play.pl Protest ok. Ale pamiętacie wielkość Polonii przy Wojciechowskim? Gdy machnął na ten klub ręką Polonia zniknęła. Z Legia może być podobnie. Plujecie na Mioduskiego - wykupcie klub geniusze Football Managera. Dajcie mu kasę to zniknie z klubu. Chcecie by odszedł i machnął ręką. W końcu to zrobi. Legia wycofa się z rozgrywek i spadnie do jakiejś V ligi. Tego chcecie? odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kermit: Nie zniknie, bo bez Legii nie istnieje. Gdy odejdzie z Legii znów będzie nikim. odpowiedz

TTT - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Kermit: przy założeniu że nie będziemy kręcić lodów to wystarczy po 1000 zł rocznie każdy kto ma L w sercu a jest nas dużo

Chętni mogą podzielić patyka przez browary faikj lub co tam lubią -tylko i tak trzeba będzie powołać zarząd :) ale może nie będziemy mieli 3 kapitanów z

Widzewa Polonii i Carakovu :))) odpowiedz

Singer - 2 godziny temu, *.play.pl @Kermit:

a może dobrze by to zrobiło klubowi odpowiedz

Warszawa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kermit: tak odpowiedz

Kkk - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kermit: Nie powtarzaj tych bredni, Mioduski ma chętnych na Legię, tylko nie chce sprzedać dopóki nie rozkradnie naszego klubu do zera. Poza tym, na bank nie jesteś kibicem Legii, jeśli wpadłeś na to by porównaś największy klub w Polsce z KSP. Widać mioduski ma hajs na opłacanych klalierów, ale na piłkarzy brakuje. odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kermit: Polonia z Chicago? Bo nie wiem o jaką Ci chodzi. odpowiedz

Tymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kermit: tak, tak gdyby nie Mioduch to Legia grałaby w 10 lidze. Ładnie masz zryty beret. Grubasy pakują kasę w kluby z łodzi czy lublina i na sto procent nikt poważny nie zainwestowałby w Legię. odpowiedz

paroova - 1 godzinę temu, *.play.pl @Kermit: nie, z Legią nie może być podobnie. Legia w przeciwieństwie do Polonii to potężna marka na polskim rynku ze stadionem i ośrodkiem treningowym, wartością komercyjną i ogromną bazą kibiców. Polonia to dosłownie osiedlowy klubik. Jeśli takie kluby jak Widzew, Motor czy Pogoń znajdują porządnych właścicieli, to i Legia jak najbardziej może takiego znaleźć. Swoje czarne wizje możesz sobie zwinąć i włożyć, domyślasz się gdzie. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.play.pl @Kermit: może tak być, trzeba poczekać i dać szansę, zbudować jest trudno zniszczyć łatwo odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.29.26 @Kermit: Przejął klub po lidze mistrzów,bez długów. Klub zapewne też odkupił za pieniądze klubowe. Te zarobione właśnie na wspomnianej lidze mistrzów.

A dzisiaj ogromne długi. Czy to jest właściciel, który w razie potrzeby sypnie groszem? Oczywiście,że nie. Jedyne co może to pożyczyć na procent kasę od jakiegoś funduszu luksemburskiego.

Ciekawe czy kiedykolwiek dał coś ze swoich? Jeżeli dał to zapewne tylko na korzystny dla siebie procent.

Żaden z niego inwestor. Dla niego to biznes z którego wygodnie żyje.

Czy Mioduski to ostatni właściciel Legii a po jego odejściu klub przestanie istnieć? Jakoś nie wydaje mi się żeby tak się miało stać. odpowiedz

knuro-wór - 2 godziny temu, *.play.pl Choćbyś się umył, psiknął perfumem, jesteś Rumunem, jesteś Rumunem!



Mioduski to pamięta i teraz wdraża. odpowiedz

Zlb 82 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nasz trener czeka tylko na najmniejszy ruch ze strony ich pzpnu i natychmiast pali wrotki!!!Zobaczcie jaka jest narracja pudla i reszty pachołków. Trafił do klubu w trudnej sytuacji???!!! Kapusta z pucharów jest,za puchar, I frekfencja też sos dorzuca. To skąd jakieś wymysły że mamy ciężki okres??? Chyba tylko dlatego że za sterami mamy asa nad asy!!!!A ci chcieli chłopu balach wcisnąć że nie ma sosu na transfery!!! Ale wstyd!!! odpowiedz

Bieszczady - 2 godziny temu, *.orange.pl Co za bzdury. Kto w to wierzy? Gołym okiem widać, że chcą nam go podebrać stąd te gierki...

Iordanescu jest bardzo zadowolony w Legii i niech prowadzi po 🏆 odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.play.pl Panowie KIBICE chyba juz wystarczy tych zniewag i pośmiewiska,Chopen musi zrozumiec ze juz go tu nie chcemy,nie bac ten caly zarzad,basta,basta,basta. odpowiedz

janek - 2 godziny temu, *.ghnet.pl wielkość temu klubowi możecie przywrócić tylko Wy- kibice. Mioduski ze swoją świtą pociągną Was na dno. A dla Legii już ugrzęźnięcie w ligowej przeciętności jest tym dnem. Jako obserwatorowi z zewnątrz, wydaje mi się, że tylko totalny bojkot może cokolwiek zdziałać. Pusty stadion, mecz w mecz, niezależnie od rywala. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.29.26 Ja też się czuję okłamany. To już czwarty sezon przejściowy za nami. Czas na piąty i nie zanosi się,że to będzie ostatni sezon przejściowy. odpowiedz

Yuki - 2 godziny temu, *.orange.pl Jednej rzeczy ,nie mogę zrozumieć.Tyle kasy wpadło za europejskie puchary i Puchar Polski,kibice też swoimi karnetami i biletami sponsorują swoją Legię.Kuzwa ,a tu taki gonk.Wlasciciel ewidentnie sibie nie radzi z Legią,niech sprzeda klub ludziom ,którzy Legię wprowadzą ,na należne jej miejsce. odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Yuki: kredyty kolego , kredyty które trzeba spłacać. Tego jest naprawdę bardzo dużo a terminy już są bardzo mocno poprzeciągane. Niestety ale taki klub jak Legia na skraju finansowego bankructwa, zadłużenia wielomilionowe , tyle dobrego że doszli w konferencji tak wysoko bo byłoby naprawdę bardzo źle. No i jeszcze wiele wtop transferowych odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gość odejdzie szybciej niż nam się wydaje ma swoje renomę i raczej nie będzie się podpisywał pod dziadostwem które dzieje się w tym klubie a jak faktycznie przymierzany jest do reprezentacji i dostsnuecpropozycje to pewnie się nie będzie długi zastanawiał.



Obecny zarząd i wybitni eksperci zatrudnieni w tm klubie nie tylko robią z Legii pośmiewisko w liczę ale zaczynają nam na arenie międzynarodowej budować opinie że niedługo do tego klub nikt szanujący się nie będzie chciał przyjść pracować jako trener.

Zapowiada się kolejny sezon w którym obyśmy byli średniaki em ligowym jak w poprzednim bo i z tym może być problem z takimi wzmocnieniami

A zapowiedzi szumnie jak co roku kilkanaście transferów itd a rzeczywistość weryfikuje to brutalnie.Jeden napadzior który lata świetności ma już za sobą.

DRAMAT po malu sięgamy dna. odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.play.pl Ja też czuję się okłamany. Karnetu nie kupuję. Biletów też nie. odpowiedz

Tarcho - 2 godziny temu, *.123.34 Gdzie są ci wszyscy mądrale którzy darli mordę że to Pudla klub i może robić co chce.? odpowiedz

dziad bez grosza i honoru - 2 godziny temu, *.centertel.pl Więcej dyrektorów mniej piłkarzy... Dziadostwo pana Pudła ! Tam nie ma wizji co zrobić w takiej sytuacji gdy klub chyli się ku upadkowi ... Było więcej męczy ustawiać na przegraną albo remis... Haha tu już nic nie zależy od sportu... odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Szkoda,bo może w końcu udało się złapać dobrego trenera,i wszystko pójdzie na marne przez Miodka.Okazuje się że jesteśmy kolosem na glinianych nogach. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ręce opadają na to co wyprawia ten #@%&! Mioduski. To już trudno nawet w jakiś normalny sposób skomentować.Jeden darmowy transfer to wszystko czego dokonano przez miesiąc czasu w Legii! odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Za chwilę bez trenera i bez żadnych wzmocnień

To jest parodia… odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Już to pisałem że trener czekając na spełnienie obietnic zarządu, czeka na przysłowiowego Godota. Należy mu współczuć że nieświadomie wpakował się na taką minę jaką obecnie jest Legia. Swoją drogą sprzątanie burdelu kadrowego spółki Zieliński/Feio potrwa co najmniej nadchodzący sezon. Tak więc mrzonki o mistrzostwie można odłożyć na dalszą przyszłość. Jeśli jakimś cudem Iordanescu udało by się znaleźć w pucharowej czwórce, to już będzie sukces. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl Tydzień temu pisali, że chcą go znowu w Rumunii na selekcjonera po mundialu, teraz piszą takie rzeczy. No co za przypadek. Oni serio myślą, że jak napiszą takie coś to go ściągną do reprezentacji? :DDDD odpowiedz

Qwert - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zaczyna się hahaha odpowiedz

Sponsor dla Koszykarzy !!! - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czas by Całą Kibicowską siłę przerzucić na Drużynę Mistrza Polski w Warszawie Czas pokazać na Drużynie Koszykarzy co by mogli mieć Piłkarze na Łazienkowskiej gdyby mieli choć chszte takiego CHarakteru co Koszykarze odpowiedz

białas - 3 godziny temu, *.98.85 przecież to jest robienie specjalnie takiej nagonki żeby wrócił do nich do kadry, o czym już pisali, rumuńskie media są gówno warte odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl jak były pieniądze z LM to Legia była wzorem etyczności, mnie ciekawi co Pan Dariusz nakupował za tyle kasy z transferów plus zarobki z ligi konferencji. Pol polski pewnie kupił odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Edi uciekaj póki czas.

Mioduski to oszust.

Dyrektora nie ma.

Zawodników nie ma.

Za chwile startujemy od 4 ligi. odpowiedz

Mac - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Hiszpan: no i spoko. Lepsza byłaby Legia 4-ligowa bez przypadkowych osób na trybunach a przede wszystkim w zarządzie. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.78.183 @Hiszpan:

Dobrze życzysz swojemu klubowi, no chyba że kibicujesz komuś innemu 🤔 odpowiedz

pesymista - 3 godziny temu, *.32.69 No kto by się spodziewał... odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl Normalnie w takiej sytuacja właściciel wkłada kapitał własny, aby zrobić transfery (daje - nie pożycza). Oczywiście jeśli właściciel ma na celu dobro klubu, a nie własny portfel. odpowiedz

Jose - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie ma sie co dziwic. Jak zwykle niemadazamy, Darek zbudowal korpo, robia ttabelki, wykresy, analizy a robota lezy odpowiedz

Rysio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Oho? Edi zaraz nam ucieknie i będzie jazda🤣🤣 odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @Rysio: ja pier... jak wy wszystko łykacie, jak pelikany :DDDDD Niesamowite to jest :d odpowiedz

Rysio ekspert - 2 godziny temu, *.play.pl @Rysio: no wiadomo, że ucieknie. Jak rumunskie media informują, że trener ucieknie bo sie transfey opozniają to tak jest. Kazdy powazny trener przeciez ucieka po tygodniu w nowej pracy jak mu transferow nie zrobią 6 dni po otwarciu okienka. Tak jak mówisz, Ryszard :d odpowiedz

Drako - 3 godziny temu, *.orange.pl Niech ucieka, poki nie zniszczy swojego wizerunku. Tylko drużyny i oczywiście nas kibiców szkoda. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Chcą mu rozwiązać kontrakt z Nsame, a obiecywali że najlepsi zostaną. odpowiedz

