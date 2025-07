26. urodziny obchodzi dzisiaj Wahan Biczachczjan. Zawodnik trafił do Legii Warszawa rok temu. W barwach stołecznego klubu rozegrał dotychczas 15 spotkań.

Darek - 2 godziny temu, *.29.26 15 spotkań i l wszystkie przeszły bez echa. Trochę pobiegał,kilka akcji zespół. Wzmocnienie na miarę obecnego właściciela. odpowiedz

Heniek - 3 godziny temu, *.com.pl Z okazji urodzin życzę jednego: WON z Legii!!! odpowiedz

Waldemar Biczachczjan - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Heniek: Dziękuję serdecznie za życzenia. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.fuz.pl to twoj czas! do boju Wahan BAM BAM odpowiedz

nie rozegrał tylko przespacerował - 4 godziny temu, *.vodafone-ip.de dać mu kozę i kopa na drogę odpowiedz

Legia - 4 godziny temu, *.autocom.pl Wszystkiego najlepszego Wahan odpowiedz

WF - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Zdrowia i zacznij wreszcie grać ! odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @WF: nie wiem czy zacznie,ponieważ nie ma dynamiki na skrzydle,przeciętny drybling,bardziej do gry na klepkę.Najlepiej grał na Słowacji na pozycji nr 10,a u nas nie ma takiej pozycji.Ciezka sprawa z nim.Raczej furory u nas nie zrobi,i kolejny przykład, że nie zawsze okazję są dobre.Co z tego, że kosztował grosze,ale do tego dochodzi kontrakt,a poziomu gry Legii nie podniesie.Tacy zawodnicy jak Vahan,Kun,Chodyna,Burch to przeciętność tej ligi,i zdecydowanie nie poziom Legii.Lubiny,Radomiaki,Mielce,jak najbardziej. odpowiedz

