Michał Kopczyński wróci do Legii?

bzura7 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Do Wwa: to nie są jaja to jest po prostu dramat pozdrawiam wszystkich (L) odpowiedz

Cytryna - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To on zremisował z Realem 3:3. Ograny w Lidze Mistrzów brać go! odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl O takie wzmocnienia właśnie chodzi!

Brawo pudel odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Obiecali trenerowi 4 transfery to i będą 4 ! Oto ten drugi transfer o ktòrym wszyscy marzyli. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play.pl 🤣🤣🤣

Idziemy po Mistrza 😁 odpowiedz

DanieLo - 4 godziny temu, *.comcast.net Następny gotowy do podpisania kontraktu to Roger, który zatankował swoje Taxi i gotowy jest wybrać się w trasę do Warszawy odpowiedz

Adek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de @DanieLo: 😂😂😂😂😂 odpowiedz

Januszek - 4 godziny temu, *.play.pl to juz wole zeby Saganowski z emerytury wrocil odpowiedz

Roman Gertych - 4 godziny temu, *.com.pl Brać go, doświadczenie w Lidze Mistrzów może okazać się bezcenne, o takiego kocura nam właśnie chodziło, ale ta pomoc będzie śmigać w nowym sezonie odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.centertel.pl Jaja jak berety odpowiedz

Tejon - 5 godzin temu, *.orange.pl Typ, który nigdy nie powinien grać w Legii i w końcu udało się go wypchnąć bodajże do Nowej Zelandii, ma wrócić po tylu latach do pierwszego składu?

Liga klęka, Europa drży. odpowiedz

Zięciu - 4 godziny temu, *.play.pl @Tejon: Ale czytać umiesz? "[...] ma rozpocząć treningi z drugim zespołem. " odpowiedz

Tejon - 4 godziny temu, *.orange.pl @Zięciu: pożyjemy, zobaczymy...jeśli miałby docelowo nawet w drugiej grać, to po co? Kopał się zawsze po głowie, elektryczny i niekreatywny. odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.29.26 Jak to fajnie brzmi,zdobył z Legią 5 mistrzostw Polski. Prawda jest taka,że był w szerokiej kadrze. Inni zdobywali mistrzostwa a on je sobie wpisywał w cv.

Jak byśmy grali jedenastoma Kopczyńskimi to byśmy spadli z ligi.

A tak poważnie to teraz niby do rezerw a jak zacznie się wyprzedaż to cyk go do pierwszej drużyny bo nie będzie miał kto grać.

Oszust z silvera podchodzi nas taktyczne. odpowiedz

Szantosz - 6 godzin temu, *.play.pl On przecież z Realem grał kiedy było 3:3 odpowiedz

(L)ech - 6 godzin temu, *.centertel.pl Talizman Legii



W sezonach, w których zagrał w lidze choć minutę, to Legia zdobywała majstra

Gdy nie grał, to majstra nie było... odpowiedz

Gość - 7 godzin temu, *.26.19 To rozumiem ! To jest transfer! W końcu coś zaczyna się dziać.! odpowiedz

Afro - 6 godzin temu, *.43.196 @Gość: 😉😉😉 odpowiedz

Kibic L - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Pamiętam jego rzut karny w meczu z arką o superpuchar Polski odpowiedz

makaron z truskawkami - 7 godzin temu, *.vectranet.pl No i to jest wzmocnienie na miarę naszych marzeń 💪 odpowiedz

Jaja na boczku - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @makaron z truskawkami: łubudubu, łubudubu... odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl dawać go do jedynki za oyedele i spadek w tym sezonie gwarantowany 🤔 odpowiedz

Znawca - 7 godzin temu, *.orange.pl @grzesiek: Biorąc pod uwagę, że Oyedele odejdzie i zostaje sam Rafał Augustyniak to nie jest wykluczone. Transfer niby do rezerw, żeby się kibice nie wkurzali, a jak przyjdzie potrzeba to kto wie, czy nie będzie grał. 🤔 odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @Znawca: Jak odejdzie Oyedele to sciagnal kogos nowego. Nawet Iordanescu to juz zapowiedzial. Co wy macie w glowach, kto wa slogiki uczyl, ze dla was pilakrzy tylko moga odejsc, a juz nikt nie przyjdzie. Poza tym, kolejna logika dziecka. Kim jest Oyedele zeby po nim plakac? Mamy najdrozszy zespol w lidze wg wycen pilkarzy a niektorzy uwazaja ze bedzie spadek bo 1 z nich odchodzi :DDDDDDDDDDD



Przeciez my mamy szerszy sklad niz mistrz Polski, ktory za chwile bedzie mial problem zeby wystawic 1. skład. odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.orange.pl @L: Dla trenera i kibiców liczy się jakość, a nie ilość. I bardzo alarmujący jest fakt, że trener sam potwierdził, iż wśród 2-3 spodziewanych transferów nie ma defensywnego pomocnika, ale taki temat pojawi się dopiero, gdy Oyedele odejdzie. To znaczy, że Legia aktywnie nie próbuje pozyskać następcy, a z obecną siłą sprawczą, która jest po prostu żałosna wcale niewykluczone, że nie uda jej się tej luki wypełnić w ogóle. 😭



Wyśmiewasz kolegę, dlaczego? Ty masz ewidentnie problem ze zrozumieniem tego co kto pisze, bierzesz wszystko bardzo dosłownie i sam robisz z siebie przedszkolaka, kiedy próbujesz poważnie polemizować z wpisami, które są zamieszczane z przymrużeniem oka. 🧐 odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @L: wszystko to co dzieje sie w kolo klubu bedzie niekorzystnie wplywac na mental pilkarzy. A sklad mamy taki ze zajelismy 4 miejsce i mielismy przewage bodajze 4 pkt nad motorem lublin w tabeli koncowej. Legia nigdy nie byla chyba az tak zle zarzadzana jak obecnie. Kilka lat temu tak zle nie bylo, a otarslimy sie o spadek, jakims cudem udalo sie go uniknac.



Pozytywy przed obecnym sezonem? Te o ktorych mowisz, ze kadry nie mamy az tak slabej, ale czy wtedy jak otarlismy sie o spadek mielismy na papierze slaba? nie



Ale masz racje, ja swoje czarnr mysli o spadku usuwam wypluwam to co napisałem .Lepiej nie myslec zle bo jeszcze nie daj Boże zacznie to sie realizowac odpowiedz

ZC - 1 godzinę temu, *.12.111 @grzesiek: było gorzej za WarsFutbol i sezon z widmem spadku 91/92 . odpowiedz

