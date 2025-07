9-10.07: Rozkład jazdy

We włoskim Lonato odbędą się zawody Pucharu Świata ISSF w konkurencjach śrutowych oraz trap, w których wystartuje Wołodymyr Yazykov. Pięcioboiści Legii startować będą w Egipcie na Mistrzostwach Świata Sztaef. Tenisiści Legii startują w Kozerki Tour ITF W15. W Gdyni w żeglarskich Mistrzostwach Świata kl. Micro startować będzie legijna załoga w składzie: Maja Dembowska, Karolina Skowrońska i Bolesław Płachecki. Rozkład jazdy: 09.07 g. 19:00 Legionistki II Warszawa - KKP Warszawa (sparing) [LTC] 09.07 g. 13:00 Zawisza Bydgoszcz - Legia II (sparing) 10.07 g. 21:00 Legia Warszawa - FK Aktobe

W czwartek o 21:00 przy Ł3 rozegrany zostanie pierwszy mecz sezonu 2025/26. Legioniści zagrają w I rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy z Aktobe. Żyleta jest na ten mecz zamknięta, a zorganizowany doping nie będzie prowadzony, bowiem kibice zapowiedzieli protest związany z brakiem wzmocnień drużyny, pomimo sporych zysków z ostatnich występów w Europie. Kuba Pawluk z żeglarskiej Legii startuje w Mistrzostwach Świata w klasie Moth, które odbywają się w Malcesine we Włoszech.

pawelk1504 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 2 mecze w tym tygodniu, a o "Wygraj w kopa" ani słychu... odpowiedz

Mazurek - 4 godziny temu, *.orange.pl Dlaczego w rozkładzie jazdy jest mecz domowy z Aktobe. Przecież promujecie bojkot. Bądzcie konsekwentni. Nic nie piszcie o meczach domowych. odpowiedz

FWWM - 3 godziny temu, *.orange.pl @Mazurek: walnij się w ten pusty łeb prowokatorze i trollu. odpowiedz

Kiwi 🥝 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @FWWM: Ale tak na poważnie - gdzie twój przedmówca prowokował lub kłamał? odpowiedz

