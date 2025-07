Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Pawciu - 51 minut temu, *.mm.pl Czyli Gmoch jednak Kuleszy odmowil 😁 odpowiedz

Bidon - 57 minut temu, *.centertel.pl W sumie to żaden trener nie zrobię z tego zlepku piłkarzy drużyny wiec wole juz Polaka niz 5 x droższego zagraniczniaka



A Magiera jak to Magiera pewnie bedzie liczył na to ze wskoczy za Urbana a skonczy sie jak zawsze......



Zresztą kibice Legii w przeciwieństwie do innych ekip bojkotują reprezentację a szkoda moze tam by sie trafiły jakieś przygody i spotkania, lepsze to niż ublizanie serwisowi sprzątającemu w Poznaniu odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl gratulacje Panie Janiez proszę pokazać swój kunszt ttenereski. Mocno kibicuję. odpowiedz

Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ciekawe jak kibice go przywitają, będzie jechać PZPN czy wybór się spodoba odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Brawo beton PZPN.

Teraz beda tylko trudne mecze i siatkonoga. Dobrze ze juz nie ma Glika bo ten do siatkonogi nie ma szczescia.

Betonu ciag dalszy.

Magiera na asystenta (kolejne beztalencie trenerskie ale za to z zeszytem) i podbno dolaczyc ma Brzeczek. Aczkolwiek nie wiem czy to tylko plotka.

No takich Trzech Muszkieterow, Albo Trzech Betoniarzy to jezcze nigdy i nigdzie nie bylo.

Takich Dwoch jak tych Trzech to nie ma ani Jednego. odpowiedz

Singspiel - 57 minut temu, *.plus.pl @Krzeszczu: to bedzie trudny mecz... odpowiedz

Grigol - 52 minuty temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: No i puściłeś brzydkiego bąka. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.