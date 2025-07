Wojciech Tomaszewski nowym zawodnikiem Legii

+ dodaj komentarz

- 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Kojarzy mi się z młodym Kubą Niziołem. Będą wsady. Biega do kontry, skacze, czasem jakiś przechwyt. Na PLK lub nawet do treningów przydatny zawodnik . W tej kategorii wiekowej jedena z lepszych krajowych opcji. Aaron zna go z Torunia, więc nie jest to transfer w ciemno.



Rywalizacja o minuty będzie spora między Wilczkiem, Tomaszewskim, a Grudzińskim. Nie wiadomo co z Kolendą, Plutą i Wieluńskim (jako 12-13ty do treningów). Jeśli wszyscy trzej zostaną to realnie będize wolne tylko 1 miejsce na krajowy transfer



Brak Polaka na parkiecie robi plus, bo młodzi z potencjałem zaczynają szukać lepszych klubów by walczyć o miejsce w składzie zamiast mieć pewne 20 minut w ligowych średniakach

odpowiedz