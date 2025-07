Mateusz Możdżeń przedłużył kontrakt z Legią

Kapitan rezerw Legii Warszawa, Mateusz Możdżeń, podpisał z klubem nowy kontrakt, obowiązujący do końca sezonu 2025/26 z opcją przedłużenia o rok.

Klimek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Goncalves odpalił pod koniec sezonu i teraz będzie kocur 😄 odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Cały czas w rezerwach prezentuje solidny poziom.

Strzela gole, asystuje.

Nie można byłoby wypróbować Możdżenia na treningu jedynki ?

Niby w czym miałby być gorszy od takich "asów" jak Nsame, Barcia, Goncalves czy jeszcze kilku innych. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Egon: drektorzy skautingu nie przytulą premi, w tym jest gorszy😎 odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Egon: Moim zdaniem absolutnie w niczym. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl @Egon: To były jasny sygnał w jakim kierunku klub zmierza. W gabinetach nie odważą się na taki ruch. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.29.26 @Egon: Pewnie by zawstydził tych wymienionych przez Ciebie piłkarzy. A to byłby policzek dla naszego zarządu. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Egon: Możdżeń na pewno nie ustępuje Gonclavesowi, a nawet jest lepszy. Ale Barcia i Nsame to poziom który niewielu zawodników z naszej ligii przebije. Tylko że błędne decyzje szkoleniowców nie pozwalają tym zawodniom rozwinąć skrzydeł. odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Moim zdaniem Nsame odpaliłby jeszcze bardziej przy Możdżeniu, ale najlepiej działałoby trio Kopczyński-Możdżeń-Nsame w ustawieniu diamentowym z 4 środkowymi pomocnikami, gdzie Nsame pełniłby rolę tzw. media punta, czyli był ustawiony tuż za nominalnym napastnikiem, którym byłby dynamiczny i zwinny Szkurin. Dobre podanie Kopczyńskiego potrafiłoby uruchamiać Szkurina, a ten wycofywałby piłki do Nsame, który następnie kierowałby je do Możdżenia, ten zaś oddawałby strzały z dystansu wieńczone zdjęciem pajęczyny z narożnika bramki. Niestety ta opcja jest mało realna, bo Legii nie stać na utrzymanie największych gwiazd i Nsame prawdopodobnie odejdzie. odpowiedz

