Kapustka: Kibice zobaczą, na co nas stać

- Czujemy się dobrze przygotowani do pierwszego spotkania, nie ma już zmęczenia spowodowanego przygotowaniami. To normalna sprawa, że na obozie mecze gra się na trochę cięższych nogach. Wszystko jest jednak przygotowane tak, by było jak najlepiej już w pierwszym meczu. - Ciężko porównać FK Aktobe do jakiejś drużyny z Ekstraklasy. Mają w swoim zespole kilka indywidualności - szczególnie jeśli chodzi o skrzydłowych, którzy często lubią grać 1 na 1. Gramy jednak jutro na swoim stadionie i wszystko musi być zależne od nas, przebiegać pod naszą kontrolą.

- Kadra trochę się zmieniła - wróciło kilku zawodników z wypożyczeń, doszedł nowy zawodnik. Myślę, że jutro kibice, którzy będą oglądali naszą grę czy to na stadionie, czy przed telewizorami, zobaczą, na co nas stać. Okres przygotowawczy był krótki, ale jesteśmy dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że wejdziemy jutro w nowy sezon mocnym krokiem - mówi przed pierwszym spotkaniem eliminacyjnym Ligi Europy z FK Aktobe pomocnik Legii Warszawa, Bartosz Kapustka .

Obcy - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Niech moc będzie z wami. odpowiedz

R - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Takie gadanie to żeście wszyscy nawijali na uszy w tamtym sezonie że wyciągniemy w deski będzie lepiej parametry byliśmy lepsi A wszystko było w łeb i jak było to każdy widział a jak ma być lepiej jak jesteście w tym samym składzie czyli banda beznadziejnych płodów bez ambicji bez charakteru bez walki odpowiedz

SEBO(L) - 46 minut temu, *.play.pl Oby ten słowa zbyt szybko nie zestarzały się 🧐 odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.129.101 jak widzę ten tytuł to już wiem... 😂🤣 odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.138.182 To już piąty sezon jak jesteście dobrze przygotowani. odpowiedz

Majke(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tego się właśnie obawiam odpowiedz

LOL - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No zobaczymy 🧐 odpowiedz

Mkaesiak - 2 godziny temu, *.interkam.pl tego grajka u nas juz byc nie powinno-najgorszy człapak i gracz wiecznie do tylu.zero kreatywnosci zero odpowiedzialnosci za gre.zwykly przereklamowany kopacz odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @Mkaesiak: Że do tyłu i 0 kreatywnosci to zgoda, ale ze człapak? Jak on robi najwiecej kilometrow w meczu. Poza tym ktos mu zrobil krzywde bo to nie jest gosc na srodek pola. Pokazal sie swiatu w 2016 jako skrzydlowy a potem go ciagle w srodku ustawiali. Jeszcze w systemie z dwoma 10 wygladal lepiej ale teraz calkowicie w centrum przecietnie. Jednakowoż przereklamowany to on na pewno nie jest. Poprzedni sezon mial liczbowo swietny: 12 goli, 4 asysty. Przerklamowany, lol. odpowiedz

m57 - 3 godziny temu, *.play.pl Bojkot się nie udał. Już ponad 10000 biletów sprzedanych. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @m57: po 1 bojkot dotyczyl grup kibicowskich i ten sie udał bo Żylety nie bedzie, dopingu nie bedzie.



po 2, 10 tysiecy biletow na 21k to jest dla ciebie oznaka, ze sie bojkot nie udal? Sold outy co mecz mielismy, a teraz stadion w polowie pusty na dzien przed meczem w dodatku przy zamknietej trybunie. Faktycznie nie udał sie, aż 10 tysiecy ludzi. Jak na Cracovii :d odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.129.101 @L: Dobrze!!! Jazda z trolami.⚪️🟢⚫️🔴 odpowiedz

m57 - 1 godzinę temu, *.play.pl @L: Bojkot by się udał, gdyby sprzedano 3-4 k biletów. To by znaczyło, że organizatorzy bojkotu mają duży wpływ na większość kibiców. A już widać, że znacząca część kibiców nic sobie nie robi z wezwań do bojkotu. Organizatorzy ryzykują tym, że na ich miejsce przyjdą nowi kibice, ci których odstraszała panująca do tej pory atmosfera na stadionie. Może się okazać, że zostanie osiągnięty cel odwrotny od zamierzonego. odpowiedz

asterix_paranoix - 3 godziny temu, *.play.pl Boję się, żeby po meczu po tej wypowiedzi z Kapustki nie pozostał tylko głąb. Ale trzymam kciuki. odpowiedz

Janek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Po tych zapowiedziach Bartek aż boję się włączać tv odpowiedz

Podaj autora ! - 3 godziny temu, *.play-internet.pl a wszyscy mówią,że Legii ''nie stać'' 🤔🤔🤔 odpowiedz

Max - 3 godziny temu, *.plus.pl Żeby zobaczyć,trzeba być odpowiedz

