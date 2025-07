Konferencja

Lewczuk: Chcemy bronić honoru kazachskiej piłki

Środa, 9 lipca 2025 r. 18:40 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Czekamy na jutrzejszy mecz. Moja drużyna jest gotowa do gry. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać z Legią. W jutrzejszym meczu będziemy bronić nie tylko barw naszego klubu, ale także honoru kazachskiego futbolu. Mam nadzieję, że spotkanie odbędzie się na najwyższym poziomie - mówi przed pierwszym meczem eliminacji Ligi Europy z Legią Warszawa trener FK Aktobe, Wiaczesław Lewczuk.









- Wiem, że Legia mierzyła się niedawno z inną kazachską drużyną - Ordabasami Szymkent - jednak oceniam ten zespół na podstawie ostatnich meczów kontrolnych, a nie tamtego dwumeczu. Trzeba powiedzieć, że to agresywna, bardzo szybko grająca drużyna, która bardzo dobrze radzi sobie z przejściem z ataku do obrony i odwrotnie. Mają wystarczająco wielu wykwalifikowanych zawodników i świetny sztab trenerski, dlatego poważnie przygotowujemy się do tego meczu.



- Co sądzę o tym, że Idris Umajew nie otrzymał wizy i nie mógł z nami przylecieć do Polski? Nie chciałbym schodzić na inne tematy niż piłkarskie.