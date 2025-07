Co Legia osiągnie latem w pucharach? Malejący optymizm [SONDA]

Od 14 maja w naszym serwisie trwała sonda, w której zadaliśmy Wam pytanie co czeka Legię w eliminacjach europejskich pucharów. Czy "Wojskowi" zdołają awansować do fazy ligowej Ligi Europy? A może ponownie czeka ich jesienna rywalizacja w Lidze Konferencji? Najbardziej negatywny scenariusz to odpadnięcie w eliminacjach i na taką opcję oddaliście w sumie 19% głosów. W sumie oddaliście 13,5 tysiąca głosów - dziękujemy za udział! Najwięcej osób głosowało na to, że podopieczni Edwarda Iordanescu zameldują się jesienią w Lidze Konferencji. Poniżej prezentujemy wyniki sondy oraz wykres pokazujący jak zmieniały się wasze głosy wraz ze zbliżającym się startem sezonu.

kaktus - 26 minut temu, *.orange.pl Spójrzcie na to z innej strony... Dzięki temu, że nie ma transferów, to wszyscy mają czarne myśli przed sezonem więc nie będzie rozczarowania po sezonie...

No i co, niedowiarki??? Tak się buduje PR 😂🤣 odpowiedz

