W najbliższą niedzielę, 13 lipca w Poznaniu pomiędzy Lechem i Legią Warszawa rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Polski. Wszystkie bilety na to spotkanie zostały sprzedane, co oznacza, że na stadionie przy ul. Bułgarskiej zasiądzie komplet, ok. 40 tys. osób.

Komentarze (18)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Michał - 2 godziny temu, *.play.pl Czy są jeszcze miejsca na nasz sektor??? odpowiedz

Łysy - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Michał: Niom niestety ,około 1200 odpowiedz

Ciekawski - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Łysy: 1200 jest zajętych czyli około 800 wolnych jeszcze miejsc odpowiedz

Ile - 3 godziny temu, *.79.249 Ile od nas? odpowiedz

Pyrus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ile: 100 motyli reszta goryle 💪 odpowiedz

Gepetto - 4 godziny temu, *.com.pl Czy Palędzie już gotowe? 🤔 odpowiedz

Pyrus - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Gepetto: w Niedziele P-ZŃ główny, a potem trambambaj odpowiedz

LTM - 4 godziny temu, *.164.251 uczucie kiedy nawet rozpoczynający sezon nie cieszy jak dawniej odpowiedz

ASS - 3 godziny temu, *.play.pl @LTM: Masz rację, obojętność depresja... Do czego to doszło odpowiedz

LesnoMidoulski - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Roz...iemy ich 0:1 💪 odpowiedz

Kalbar - 5 godzin temu, *.orange.pl Na rezerwy Legii będzie komplet 😁 odpowiedz

Pyrus - 6 godzin temu, *.centertel.pl Legia doping tylko na wyjazdach.

😎🌶️🤜🤛💚 odpowiedz

Marko - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Co za brak konsekwencji odpowiedz

Pyrus - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Marko: w którym wagonie jedziesz? odpowiedz

Marko - 1 godzinę temu, *.play.pl @Pyrus: w pierwszym a ty ile harnasi przed tv obalisz? odpowiedz

Siwy - 6 godzin temu, *.02.net I komplet powinien obejrzeć juniorów Legii👍 odpowiedz

xxL - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Siwy: czyli takie nowe legijne dna - odpuscic wszystko co sie da!

a moze by tak, sie sprezyc i po prostu wygrac. z kartofli zrobic placki, a do gabloty wstawic puchar... odpowiedz

LLL - 4 godziny temu, *.lyse.net @xxL: 👍👍👍⚽️⚽️⚽️ i pozamiatane! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.