Koszykówka

Terminarz meczów Legii w Lidze Mistrzów

Wtorek, 8 lipca 2025 r. 07:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy szczegółowy terminarz fazy grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów na nadchodzący sezon. Legia, jako mistrz Polski, zagra w grupie A i zmierzy się na pierwszym etapie z zespołami z Litwy, Grecji oraz Niemiec. Na inaugurację, we wtorek 7 października, legionistów czeka wyjazdowy mecz z Rytasem Wilno.



Pierwsze domowe spotkanie będzie miało miejsce 15 października z greckim Promitheas. Fazę grupową zakończymy 17 grudnia, domowym meczem z niemieckim Heidelbergiem. Awans do najlepszej 16-tki rozgrywek (gdzie drużyny zagrają znów 6 meczów fazy grupowej) zapewnią sobie zwycięzcy każdej z grup. Zespoły z miejsc 2-3 naszej grupy zagrają, do dwóch wygranych, w play-in, z drużynami grupy B. W niej rywalizują Alba Berlin (Niemcy), ERA Nymburk (Czechy), BC Sabah (Azerbejdżan) oraz jeden zespół z turnieju kwalifikacyjnego.



Terminarz meczów Legii w fazie grupowej BCL:

07.10 (WT) g. 18:30 Rytas Wilno - Legia Warszawa

15.10 (ŚR) g. 20:30 Legia Warszawa - Promitheas Patras Vikos Cola

22.10 (ŚR) g. 18:30 MLP Academics Heidelberg - Legia Warszawa

05.11 (ŚR) g. 18:30 Promitheas Patras Vikos Cola - Legia Warszawa

18.11 (WT) g. 18:30 Legia Warszawa - Rytas Wilno

17.12 (ŚR) g. 18:00 Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg