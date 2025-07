Błażej Czapla nowym zawodnikiem Legii

Zawodnicy SMS mogą równocześnie występować w wybranych klubach w turniejach na szczeblu centralnym. Tak w minionym sezonie było z Czaplą, który z drużyną Legia U-19, prowadzoną przez Macieja Jankowskiego, zajął 5. miejsce w mistrzostwach Polski. W dwóch wcześniejszych sezonach - również w barwach Legii - występował w mistrzostwach Polski do lat 17 i 19, a także Centralnej Lidze Juniorów. W CLJ w sezonie 2023/24 zdobył z eLką na piersi brązowy medal. Wcześniej grał także w młodzieżowych drużynach Akademii Koszykówki Komorów (2020/21) oraz Piotrówki Radom. Od sezonu 2025/26 będzie zawodnikiem pierwszego zespołu Legii, który bronić będzie tytułu mistrza Polski, a także występować w rozgrywkach Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Jego kontrakt obowiązywać będzie przez 3 lata. Imię i nazwisko: Błażej Czapla Data urodzenia: 19.12.2007 (17 lat) Pozycja: rozgrywający / rzucający Kluby: 2024/25 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 29 meczów, 848:20 min. (śr. 29:15), 654 pkt. (śr. 22.6) 2023/24 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 21 meczów, 416:36 min. (śr. 19:50), 156 pkt. (śr. 7.4) 2022/23 SMS PZKosz Władysławowo (II liga) - 2 mecze, 20:56 min., 2 pkt.

Nowym zawodnikiem pierwszego zespołu koszykarskiej Legii w sezonie 2025/26 będzie Błażej Czapla , który barw Legii bronił już w rozgrywkach młodzieżowych. Ostatnie trzy sezony utalentowany 17-latek spędził w Szkole Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie, gdzie oprócz codziennych treningów, występował w II lidze.

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl no chłopak w zeszłym sezonie się rozrzucal może będzie z niego pociecha odpowiedz

