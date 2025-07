Zapowiedź meczu

Nowe rozdanie starymi kartami

Środa, 9 lipca 2025 r. 19:16 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia zainauguruje na swoim stadionie sezon 2025/2026. Tego dnia do Warszawy przyjdzie FK Aktobe, z którymi to gospodarze powalczą w ramach 1. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Drużyna z Kazachstanu zna już smak rywalizacji z ekipą z Łazienkowskiej - 11 lat temu odpadła z nią w rywalizacji o fazę grupową tych samych rozgrywek.



Po ostatnim słabiutkim sezonie w wykonaniu Legii, można było mieć nadzieję, że letnia przerwa będzie okazją do wielu zmian. Kibice liczyli na wiele. Przede wszystkim w kontekście nowych nazwisk, gdyż kadra ewidentnie potrzebowała wzmocnień, gdyż trudno było w niej doszukiwać się graczy mogących robić różnicę. Niestety, poza zmianą na stanowisku trenera, nie doświadczyliśmy praktycznie niczego. Jedynym graczem, który latem zasilił kadrę Legii jest Petar Stojanović. Problem tylko taki, że prawy defensor nie jest zawodnikiem, istotnym wzmocnieniem w kontekście odzyskania mistrzostwa Polski. Prawy obrońca podpisał kontrakt pod koniec czerwca i całkowicie ominęło go letnie zgrupowanie w Austrii. Nic więc dziwnego, że na czwartkowy mecz nie został nawet zgłoszony do kadry. Podobnie zresztą jak Sergio Barcia. Hiszpan z kolei szuka sobie nowego klubu.



Poza nimi w pierwszym meczu tego sezonu pod znakiem zapytania stoją występy Rubena Vinagre'a oraz Cluade Goncalvesa. Obydwaj narzekają na lekkie urazy. Porównując więc wyjściową jedenastkę, która wybiegnie przeciwko FK Aktobe z tą, która jeszcze niedawno kończyła ligowy sezon nie zobaczymy raczej żadnych zmian. Gdyby były to eliminacje Ligi Mistrzów po zdobytym w cuglach mistrzowskie to pewnie nie byłoby większych obaw, jednak w obecnej sytuacji wydaje się to prostym przepisem na katastrofę. Nowy trener Legii, Edward Iordanescu, w udzielonym nam wywiadzie zapewniał, że ma gwarancje od zarządu, że w drużynie pojawią się jeszcze wzmocnienia. Na ten moment Rumun może czuć się jednak rozczarowany, o czym niedawno rozpisywały się jego rodzime media.



fot. Woytek / Legionisci.com



Wyniki na plus, a gra?



Legia rozegrała podczas przygotowań cztery sparingi. Początek nie był obiecujący, bo w Warszawie "Wojskowi" ulegli Wiśle Płock 2-3. Potem legioniści wyjechali do Austrii, gdzie rozegrali dwa kolejne starcia. Najpierw padł remis 2-2 z Łudogrcem, a kilka dni potem skromne zwycięstwo 1-0 z FK Jablonec. Pomimo tego, że rezultaty na pierwszy rzut oka wydają się pozytywne, to jednak o postawie graczy Legii na murawie nie można już było powiedzieć zbyt wiele dobrego. Długimi fragmentami oglądaliśmy Legię do bólu przewidywalną, co było dokładnie tym samym, czego uświadczyliśmy w poprzednim sezonie. Po powrocie do Polski Legia wysoko pokonała Górnik Łęczna, a tamten mecz został rozegrany w systemie 3x45 minut.



Na naszych łamach napisaliśmy już podsumowanie letnich przygotowań, z którym możecie zapoznać się tutaj. Statystycznie najlepiej podczas zgrupowania wypadli Kacper Chodyna oraz Wojciech Urbański. Pierwszy zanotował dwie asysty i strzelił jednego gola, natomiast drugi został królem strzelców, zdobywając dwie bramki w czterech występach. Pomimo tego, wiele wskazuje na to, że nie będą oni pierwszymi wyborami trenera Iordanescu. Chodyna zaciekle rywalizuje z Wahanem Biczahczjanem, natomiast Urbański z Juergenem Elitimem i Claude Goncalvesem.



Kazachstan już gra



W przeciwieństwie do Legii, FK Aktobe jest w trakcie ligowego sezonu. Obecnie w kazachskiej ekstraklasie rozegrano już 16 kolejek, gdyż w tamtejszym kraju system gry jest inny niż w większości krajów europejskich, czyli mamy rywalizację wiosna-jesień. Obecnie w tabeli Aktobe zajmuje trzecie miejsce ze zdobytymi 32 punktami i pięcioma straty do liderującej FK Astany. Najbliższy rywal Legii może pochwalić się serią dwóch wygranych meczów z rzędu, kiedy to okazał się lepszy od FK Turan Turkistan oraz FK Atyrau. Dzięki temu podopieczni Wiaczasłaua Lauczuka przerwali fatalną passę trzech przegranych i jednego remisu z rzędu, co mocno zaważyło na ich pozycji w lidze.



Ostatnie mecze FK Aktobe:



Data Rywal Wynik 05.07.2025 Atyrau 2‑0 29.06.2025 Turan 3‑0 22.06.2025 Astana 0‑1 14.06.2025 Kyzyl‑Zhar 1‑1 30.05.2025 Kairat Almaty 1‑2



U najbliższego rywala legionistów najskuteczniejszym zawodnikiem w tym sezonie jest Jairo Jean. Napastnik pochodzący z Haiti strzelił w 16 meczach sześć goli. Oprócz niego dobrze radzi sobie Oralkhan Omirtaev, który ma o dwa trafienia na koncie mniej. To jednak nie oni mogą uchodzić za najbardziej wartościowych graczy swojej drużyny. Kapitanem jest reprezentant Kazachstanu Alibek Kasym, który zarządza organizacją gry w środku pola. W kadrze brakuje jednak gwiazd czy rozpoznawalnych graczy. Polscy kibice mogą jedynie kojarzyć Gieorgij Żukowa, grającego w przeszłości w Wiśle Kraków i Puszczy Niepołomice.



Historia po stronie Legii



W swojej historii Legia rozegrała z Aktobe dwa mecze. W 2014 roku obydwie drużyny spotkały się ze sobą w 4. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. Wówczas w dwumeczu górą okazali się podopieczni Henninga Berga. Najpierw w Kazachstanie było 1-0 dla gości po trafieniu Ondreja Dudy. Natomiast w rewanżu było 2-0 po bramkach Michała Kucharczyka oraz Ivicy Vrdoljaka. Na ten moment wydaje rywalizacji z Kazachami Legia legitymuje się więc nieskazitelnym bilansem. Czy taki uda sie zachować również po sczwsrtkowym starciu?



Gdzie obejrzeć?



Mecz 1. rundy eliminacyjnej Ligi Europy Legia Warszawa - FK Aktobe odbędzie się w czwartek, 10 lipca o godz. 21:00. Transmisję będzie można zobaczyć w TVP Sport, na stronie internetowej www.sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.