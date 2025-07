PamiętaMY

Legioniści w 81. rocznicę operacji Ostra Brama

Środa, 9 lipca 2025 r. 11:57 OFMC, źródło: Legionisci.com

W poniedziałkowe południe delegacja kibiców Legii Warszawa wzięła udział w uroczystości upamiętnienia 81. rocznicy operacji "Ostra Brama", zorganizowanej przez miejscową społeczność Polaków na kwaterach Powstańców'44 na wileńskiej Rossie.









7 lipca 1944 roku rozpoczęła się operacja "Ostra Brama". W tym dniu nowogródzkie i wileńskie oddziały Armii Krajowej przypuściły szturm na Wilno, a w samym mieście wznieciły przeciwko Niemcom powstanie. Była to kolejna odsłona Akcji Burza, której celem, w obliczu powtórnego przekroczenia wschodniej granicy Polski przez armię sowiecką, było wyzwalanie poszczególnych terytoriów i miast, aby móc przyjmować prących na zachód Rosjan jako prawowici gospodarze tych ziem. Niemiecka, wojskowa obsada Wilna była jednak zbyt mocna na to, by Żołnierze AK mogli poradzić sobie własnymi siłami. Z uwagi na powyższe w przedmiotowej batalii skazani byli na współpracę z rosyjskim okupantem, który z politycznego klucza występował w roli rzekomego sojusznika.



Powstańcom udało się kilka spektakularnych akcji, takich jak opanowanie części Śródmieścia, czy zdobycie kluczowego dla Niemców punktu obrony, to jest bunkra nr 10. Niezwykle krwawą, acz zwycięską okazała się bitwa pod Krawczunami. 13 lipca 1944 roku, dzięki brawurowej akcji dwóch żołnierzy AK na zrujnowanej Baszcie wieńczącej Wzgórze Zamkowe po raz ostatni zawisła biało-czerwona flaga, jako polska flaga państwowa. Sowieci po kilku godzinach zamienili ją na czerwoną...



Powstanie Wileńskie 1944 zakończyło się tragicznie. Wykrwawione w walce z Niemcami oddziały Armii Krajowej zostały przez Rosjan rozbrojone. Szeregowych żołnierzy próbowano siłą wcielić do sowieckiego wojska, natomiast kadrę oficerską aresztowano w celu jej eksterminacji.