Najniższa frekwencja od 3 lat

12 239 kibiców obejrzało z trybun pierwszy mecz Legii w sezonie 2025/26. To o ponad 50% mniej niż w ostatnich dwóch latach, przy czym należy dodać, że na spotkaniu z FK Aktobe Żyleta decyzją UEFA była zamknięta, więc kibice mieli do dyspozycji 21 tysięcy miejsc. W przeszłości w takich sytuacjach fanatycy organizowali doping w innych częściach stadionu - tym razem tego zabrakło, choć częśćzgromadzonych zarzuciła kilka przyśpiewek i okrzyków.

LegiaToMy - 7 minut temu, *.play.pl Szkoda że te 12.000 tys przyszło, myśleliście że nagle wygrają 5:0 i wszystko będzie super, albo robimy bojkot i nikt nie chodzi albo nic nie róbmy ,bo słabo to wygląda i po co te próby dopingu, jak już przyszliście to było sobie mecz obejrzeć w ciszy i tyle w temacie, szanujmy się nawzajem ❤️🤍💚Nie ma Legii bez Żylety! Mnie też boli to że dzisiaj nie było normalnie jak zawsze i na 100%atmosfery🔥,ale czasem trzeba odpuścić żeby coś może się w końcu zmieniło na lepsze odpowiedz

Pablo - 29 minut temu, *.knc.pl Nie wyszło za bardzo to wasze zniechęcanie. Cóż. Wszyscy zrozumieją że bez Was też się da. Czy będzie lepiej? Pewnie nie. Ale i tak normalnie w sezonie będzie 18-20k nawet z waszym protestem. odpowiedz

Darek - 35 minut temu, *.tpnet.pl Jak to było? Cała Legia zawsze razem?Kilkadziesiąt kibiców gości bardzo dobrze słyszalnych. Brawo dla naszych Januszy, którzy dali się zakrzyczeć. Tak niszczy się kibicowską reputację na którą pracuje się latami. odpowiedz

Litti - 37 minut temu, *.toneticgroup.pl Przestańcie pisać te głupoty. Dziadostwo i przecieniactwo. 🤨 To jest Legia, nasz klub. Liczę że w końcu zdobędzie mistrzostwo, puchar i dobrze zagra Europie. Musimy jako kibice jej w tym pomóc. A obrażanie się grupy ultras na klub. Ręce opadają. Pamiętam czasy ITI i nie chcę do tego wracać. Aż się boje jak w pierwszym meczu śledzie będą nas lżyły na naszym stadionie ☹️ odpowiedz

Pitrek - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Dziadostwo to właśnie jest po stronie kibiców tych, którzy pracują na pensji , a nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Zwykłe bezmózgowie. Mamy najnowocześniejsze centrum treningowe. Całkiem dobrze na europejskich podwórkach wypadliśmy. Zabrakło składu na wygranie ligi. Ale nie można tak od razu . Po dwóch piwkach każdy jest najmądrzejszy… odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 54 minuty temu, *.plus.pl Beka, wkłady do koszulek wygrają jeszcze 3 mecze i kumaci wrócą na stadion, a 99% kibiców bez własnego zdania razem z nimi, bo wydadzą oświadczenie na pejsbooku, ludzie bez własnego zdania odpowiedz

Wsciek(L) y - 18 minut temu, *.centertel.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: dokładnie tak będzie. odpowiedz

Bartek - 12 minut temu, *.play.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: z taką grą niestety w ekstraklasie będzie środek tabeli,potrzebna wzmocnienia i minimum z 4 dobrych piłkarzy i to nie szrot sprowadzany z III ligi hiszpańskiej odpowiedz

Egon - 6 minut temu, *.waw.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:



A ten mądry z własnym zdaniem, to niby jesteś ty, który piłkarzy Legii nazywa wkładami do koszulek.

Oby jak najmniej takich mędrków na stadionie. odpowiedz

won lamistrajki - 54 minuty temu, *.knc.pl w...... ....... ....... . .... ..... lamistrajki odpowiedz

Egon - 14 minut temu, *.waw.pl @won lamistrajki:



Takie jełopy jak ty są najlepszą zachętą do tego, żeby kibicować Legii. odpowiedz

CZELCHAKA - 54 minuty temu, *.play-internet.pl O 12 239 za dużo odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Ale Aktobe ma potężny młyn. Byli doskonale słyszalni w TVP Sport. odpowiedz

