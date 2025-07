Futsal

Emil Krysiński: Chcemy się rozwijać

Czwartek, 10 lipca 2025 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiafutsal.com

Futsaliści Legii w zakończonym sezonie 2024/25 nie zakwalifikowali się do fazy play-off, a nasz zespół przez większość rozgrywek zmagał się z licznymi urazami. Dodatkowo w trakcie rozgrywek doszło do wymuszonej zmiany szkoleniowca, kiedy okazało się, że Manolo Granadosa musi pilnie wracać do swojej ojczyzny. - Przed sezonem zakładaliśmy sobie walkę o TOP8, podobnie jak w sezonie 23/24. Udało nam się to w Pucharze Polski, a i niewiele nam zabrakło, aby ten wynik powtórzyć w lidze. Główną przyczyną braku awansu była jednak zbyt krótka ławka rezerwowych i niespodziewana sytuacja z nagłym odejściem trenera Manolo Granadosa, który nagle musiał wracać do Hiszpanii z powodów osobistych - mówi prezes sekcji, Emil Krysiński.









Przed kolejnym sezonem, kadra Legii zostanie niemal całkowicie odmieniona. - Wszyscy w klubie muszą mieć jeden cel. A tak duża zmiana kadrowa na zbliżający się sezon wiąże się z tym, że niestety nie ze wszystkimi zawodnikami mogliśmy go obrać. Pozwolę zachować sobie personalia dla siebie, ale jeżeli zawodnicy dwukrotnie akceptują warunki przedstawione im przez klub i za trzecim razem się z nich się wycofują, bo okazuje się, że inny klub oferuje im 150-200 euro więcej i odrzucają ostatecznie naszą ofertę, to ja nie będę na siłę przekonywać, że warto zostać w Legii Warszawa. Jako klub chcemy się rozwijać. Wiemy w jakim kierunku chcemy iść i jeżeli słyszę od zawodników, że oni też by chcieli, ale pięć treningów w tygodniu to dla nich za dużo, to niestety, ale ciężko znaleźć nić porozumienia. Byli również zawodnicy, którzy chcieli dalej z nami budować sekcję, ale np. Rui Pinto doznał kontuzji, która wykluczyła go na dłuższy czas z gry, zaś Andre Luiz będzie grać na Ukrainie, ponieważ jego żona nie może obecnie wjechać na teren Unii Europejskiej z przyczyn proceduralnych - tłumaczy przyczyny wielu roszad kadrowych prezes.



Wiadomo, że legijna sekcja będzie miała nowego szkoleniowca, którym będzie Fin. W ostatnich meczach minionego sezonu zespół prowadził Adam Świątkowski - dotychczasowy asystent, który wcześniej był bramkarzem naszego klubu. - Zacznę od tego, że chciałbym bardzo serdecznie podziękować Adamowi za podjęcie się prowadzenia drużyny w niespodziewanej dla nas sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Adam jest osobą bardzo odpowiedzialną za to co wspólnie budujemy w sekcji. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie przy jego zaangażowaniu, ambicji i dążeniu do samorozwoju, poradziłby sobie w roli pierwszego trenera, ale obaj zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie, na jakim się obecnie znajdujemy, nie możemy sobie pozwolić na eksperymenty i naukę na żywym organizmie. Adam nadal będzie w sztabie pełniąc w nim rolę asystenta pierwszego trenera. Wspomnę tylko, że już ze sobą współpracują - czy to przy treningach naborowych, za których organizację i selekcję zawodników był odpowiedzialny, czy to za dobór sparingpartnerów w okresie przygotowawczym - mówi Emil.



Od początku przygotowań, futsaliści Legii odbywać będą dwa treningi dziennie, i tak samo będzie w trakcie samego sezonu. Kadra Legii na nowy sezon jest właściwie skompletowana, a niebawem klub będzie podawał szczegóły. - W nadchodzącym sezonie kadra będzie liczyła 15-16 zawodników, z czego trzech to bramkarze. Na chwilę obecną zakontraktowanych mamy jedenastu zawodników z pola oraz trzech młodych graczy, którzy zostali wybrani po treningach naborowych, a którzy przepracują z nami okres przygotowawczy. W jego trakcie trener wraz z asystentem podejmą decyzję, którzy z nich dołączą do naszego składu - mówi Krysiński.



Całą rozmowę można przeczytać TUTAJ.