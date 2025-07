Mileta Rajovic podpisze kontrakt z Legią?

Angielskie media informują, że Legia i Warford FC są bliskie porozumienia w sprawie transferu napastnika, Milety Rajovicia. Urodzony w Danii zawodnik był w poprzednim sezonie wypożyczony z Watford FC do Bröndby IF. Anglicy spodziewają się zarobić na 26-latku 3 mln euro + 10% od kolejnego transferu. Rajovic ma obecnie negocjować warunki indywidualnego kontraktu z Legią.

Darek - 1 godzinę temu, *.138.182 Przecież przed kilkoma dniami sprzedaliśmy bramkarza by było na zaległe wypłaty. A teraz transfer za 3 miliony euro.

Ciekawe kto zapłaci te 3 miliony euro?

Chyba fundusz luksemburski na dobry procent. odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl LTC poszło w hipotekę, a spłata zawodnika w comiesięcznych ratach, przez 30 lat? odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Plotka puszczona w eter 😉 odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 3 mln? To chyba tylko wyp, bo inaczej nie wyobrażam sobie tego transferu. odpowiedz

e(L)zone - 50 minut temu, *.interkam.pl @Arek: za 3 mln e,to można mieć dużo lepszego napastnika niż ten drągal. odpowiedz

Gizior - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie lepiej było tego młodego rumuna wziasc kupić za 1.5mln euro i hasiego na rok odpowiedz

Polonista (ale nie z Konfidenckiej) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Gizior: wziąŚć.. nie, lepiej słownik. odpowiedz

Wyjdź - 59 minut temu, *.t-mobile.pl @Gizior: wszystko można braść. odpowiedz

Sebas - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ooo odpowiedz

Mkaesiak - 2 godziny temu, *.interkam.pl Dawac Rodado!!!!!! odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.180.171 Jeżeli Warford pójdzie na zapłatę w ratach to może być coś na rzeczy 👍 odpowiedz

Kkk - 20 minut temu, *.vectranet.pl @Siwy: W ilu ratach? W 120? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.intelly.pl To co po transferze powrót na trybuny?😂 odpowiedz

Elmo - 1 godzinę temu, *.158.126 @L: dziennikarska kaczka Legia i transfer za 3 mln 🤣 odpowiedz

Łowca talentów - 2 godziny temu, *.101.61 3 miliony?! Ktokolwiek wymyślił tego ”newsa” powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. I koniecznie zerwać wszelkie kontakty z obecnym dealerem. odpowiedz

Tito - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Łowca talentów: albo dać namiary na tego dilera 🤣 odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Fajnie że Żewłak urozmaicił swoje nic nie robienie.

Ale 3 mln ojro?

Ktoś tu popłynął z żartem.

30 tysięcy euro to realny potencjał loka i plotka ze 2 dni by żyła. odpowiedz

Mkaesiak - 3 godziny temu, *.interkam.pl gosc nie jest wart nawet miliona staty slabe ale cooo Miodka ktos znowu nabral jak na Nasame hehehe odpowiedz

Qbex - 3 godziny temu, *.orange.pl Fake wypuszczony w ramach zachęcenia kibiców do przyjścia na jutrzejszy mecz....3mln Euro...🤣🤣 odpowiedz

Imp - 3 godziny temu, *.play.pl Z tym wzrostem to różne źródła różnie podają:

189cm

190cm

192cm

194cm

196cm



człowiek-guma ? odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Imp: wszystkie pomiary jego wzrostu były robione w różnych temperaturach 🤣 odpowiedz

DARK-L - 2 godziny temu, *.play.pl @Imp: wciąż rośnie ! W Legii urośnie tylko kontrakt ! odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Imp: Chłopak młody to jeszcze urośnie odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Korda: a ciekawe, jak był robiony pomiar wieku Nsame. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl no 3 mln euro za 196 cm kłodę to bezsens ale w sumie uj mnie to obchodzi. Trzeba mu dać szansę jesli podpisze kontrakt. Skoro przyjdzie napastnik to mam nadzieje ze jednego sie pozbedziemy... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play.pl Nagle wyskoczyli z 3 mln euro??? Ci, którzy musieli sprzedać łebka do Niemiec by spłacić zaległości finansowe? odpowiedz

Singspiel - 3 godziny temu, *.plus.pl @Wolfik: widocznie schodza raty za transfery. Ale raczej 2 mln i wiekszy procent od kolejnego i bonusy odpowiedz

Ibor - 3 godziny temu, *.centertel.pl 3 miliony euro to my mamy taką kasę ? odpowiedz

Szwed - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ibor: Mioduski w skarpecie trzyma odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Szwed: te skarpety juz od dawna dziurawe ;-p odpowiedz

Obcy - 31 minut temu, *.t-mobile.pl @Ibor: Prezes był widziany,jak z łopatą po lesie pomykał. Pewnie szukał zakopanego skarbu. odpowiedz

Janek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kto wymyślił takie bzdury najpierw media pieprzą jaka to w Legii bieda i długi a teraz transfer za 3 bańki normalnie debilizm medialny odpowiedz

RR - 3 godziny temu, *.prosoft24.pl A to ciekawe! Zerknąłem na transfermarkt i aktualna wartość rynkowa, to 2 mln euro. Kolejna kaczka dziennikarska (a świstak siedzi i zawija je w sreberka). Konkrety nas interesują, a nie bzdury odpowiedz

szkurin won - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Darunia rzuci na niego 3 bańki...już to widze xDDD odpowiedz

kmk - 3 godziny temu, *.vectranet.pl w 300 tys. euro to jeszcze uwierzę odpowiedz

Suszar - 4 godziny temu, *.centertel.pl Transfermarkt - ani słowa na temat choćby pogłoski transferowej. Można się rozejść. odpowiedz

Syn księdza - 4 godziny temu, *.plus.pl Kto.....co jak Mineta 3 miliony.....ślad taka kasa nagle... coś tu brzydko pachnie....Było brać Pitasa w zeszłym roku albo Hagiego teraz a nie jakieś Minety. odpowiedz

czekamdoosryłu - 4 godziny temu, *.orange.pl gadka szmatka tiririri odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl Mileta? To jakaś kobieta? odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.78.183 @Barnaba:

Napisał typ o ksywie Barnaba. odpowiedz

szkurin won - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Barnaba: tak samo jak NIKOLA Zalewski odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl 3 miliony €? To chyba Pudel weźmie kredyt na 20 lat… odpowiedz

LOCHA_PROŚNA - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wycior: Inaczej to rozegra: pożyczy Legii z prywatnej kasy 3 mln EUR a potem każe sobie samemu oddać 6 mln EUR. odpowiedz

Prorok - 4 godziny temu, *.play.pl 3,2,1... Rajovic nie dla Legii odpowiedz

