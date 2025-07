FK Aktobe i Legia trenowały przy Łazienkowskiej

Piłkarze z Kazachstanu trenują w Warszawie już od wczoraj, kiedy odbyli zajęcia na boisku bocznym stadionu Legii. Na dzisiejszych zajęciach pierwsze 15 minut było otwarte dla mediów. Główną część treningu kazachskiej drużyny poprzedziła krótka rozgrzewka, po której piłkarze przeszli do gry z piłkami, wymieniając między sobą krzyżowe podania na środku boiska. Kadra FK Aktobe na dwumecz z Legią: Bramkarze: 52. Sajatchan Kusainow, 25. Andrei Vlad, 1. Igor Trofimiec Obrońcy: 15. Gaby Kiki, 6. Alibiek Kasym, 23. Tałgat Kusiapow, 5. Bagdat Kairow, 31. Adilchan Tanżarikow, 26. Nemanja Anđelković, 2. Lew Skworcow, 88. Bogdan Vătăjelu Pomocnicy: 29. Danijar Usienow, 7. Daniel Sosah, 48. Aliszer Kienżegułow, 22. Jerkiebułan Siejdachmiet, 4. Uche Agbo, 42. Ajan Bajdawletow, 20. Gieorgij Żukow, 18. Jayro Jean, 30. Nikita Korzun, 11. Artur Szuszenaczew Napastnicy: 14. Wiaczesław Szwyriow, 12. Amadou Doumbouya, 19. Orałchan Omirtajew, 10. Idris Umajew

We wtorek na płycie stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3 odbyły się treningi drużyn, któe w czwartek zmierzą się ze sobą w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy - FK Aktobe. Najpierw na murawę wybiegli legioniści - brakowało Claude Goncalvesa i Rubena Vinagre, którzy walczą z drobnymi urazami. Pozostali gracze są do dyspozycji Edwarda Iordanescu. Z kolei w oficjalnych zajęciach Kazachów udział wzięło 21 zawodników z pola i 2 bramkarzy. Chwilę wcześniej na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej odpowiedział trener kazachskiego zespołu, Wiaczesław Lewczuk.

