Barcia odszedł do UD Las Palmas

Barcia trafił do stołecznej drużyny rok temu z hiszpańskiego drugoligowca, CD Mirandes. Stoper początkowo był zawodnikiem wyjściowej "jedenastki", ale szybko stracił miejsce w składzie, a w dużej części meczów nie znajdował się choćby na ławce rezerwowych. Łącznie w barwach Legii zagrał 15-krotnie (1096 minut), zdobywając 2 bramki i 1 asystę. Podczas przygotowań przed sezonem 2025/26 wystąpił w 3 meczach kontrolnych (121 minut), ale nie udało mu się wejść w łaski nowego sztabu szkoleniowego.

Sergio Barcia podczas letnich przygotowań nie przekonał do siebie nowego trenera Edwarda Iordanescu . Rumuński szkoleniowiec na konferencji prasowej przed meczem z FK Aktobe potwierdził, że 24-letni obrońca odejdzie z klubu w ramach wypożyczenia. Hiszpan na najbliższy sezon dołączy do UD Las Palmas, a klub z LaLiga2 będzie miał opcję wykupu defensora.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

WF - 5 godzin temu, *.play-internet.pl 500 tys.w błoto chociaż moim zdaniem za mało grał. Alfarela kupiony za 1 mln.euro też pewnie będzie wypożyczony. Nie wspomnę już o Nsame , Kunie.. Dziękujemy Jacek Zieliński. odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.orange.pl Jeszcze ze 2-3 takie transfery wychodzące, 2-3 nowych graczy aspirujących o pierwszy skład w tym jedna gwiazda i możemy walczyć o 4 miejsce. odpowiedz

Heniek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Krócutko to podsumuje: WON i żebyś się więcej w Warszawie nie pokazywał, chyba że na Konwiktorskiej odpowiedz

autor - 6 godzin temu, *.play-internet.pl za ile????? odpowiedz

Autor - 6 godzin temu, *.vectranet.pl I to jest dobra informacja odpowiedz

Ff - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Mam nadzieję, że się tam sprawdzi i zostanie na zawsze w słonecznej Hiszpanii. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.