Młodzi zawodnicy zgłoszeni do Ligi Europy

Czwartek, 10 lipca 2025 r. 08:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

24 godziny przed meczem Legia Warszawa zgłosiła do kadry na 1. rundę eliminacji Ligi Konferencji czterech młodych zawodników, kwalifikujących się na listę B: Wojciech Banasik, Jan Ziółkowski, Pascal Mozie i Jakub Żewłakow. Do 1 sierpnia Wojciech Urbański musi być zgłaszany z listy A. Po tym terminie miną mu pełne 2 lata w Legii Warszawa i będzie mógł być zgłaszany z listy B, zwalniając tym samym jedno miejsce innemu zawodnikowi.









Kadra Legii na dwumecz z FK Aktobe:



Bramkarze: (3)

27. Gabriel Kobylak (23 l.)

1. Kacper Tobiasz (22 l.)

50. Wojciech Banasik (19 l.) *



Obrońcy: (8)

4. Marco Burch (24 l.)

55. Artur Jędrzejczyk (37 l.)

3. Steve Kapuadi (27 l.)

23. Patryk Kun (30 l.)

12. Radovan Pankov (29 l.)

19. Ruben Vinagre (26 l.)

13. Paweł Wszołek (33 l.)

24. Jan Ziółkowski (20 l.) *



Pomocnicy: (10)

8. Rafał Augustyniak (31 l.)

21. Wahan Biczachczjan (25 l.)

11. Kacper Chodyna (26 l.)

5. Claude Goncalves (31 l.)

22. Juergen Elitim (25 l.)

67. Bartosz Kapustka (28 l.)

25. Ryōya Morishita (28 l.)

51. Pascal Mozie (17 l.) *

6. Maximillian Oyedele (20 l.)

53. Wojciech Urbański (20 l.)



Napastnicy: (5)

9. Migouel Alfarela (27 l.)

28. Marc Gual (29 l.)

77. Jean-Pierre Nsame (32 l.)

17. Ilja Szkurin (25 l.)

20. Jakub Żewłakow (18 l.) *



* - Lista B





WYNIKI SONDY Legia w eliminacjach europejskich pucharów: odpadnie z LE, ale awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

44% (5887) awansuje do fazy ligowej Ligi Europy

37% (5010) odpadnie z LE i nie awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

19% (2590) SUMA GŁOSÓW: 13487

