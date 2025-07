Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - FK Aktobe?

Czwartek, 10 lipca 2025 r. 13:40 Woytek

Spotkanie Legia Warszawa - FK Aktobe będzie można obejrzeć w TVP Sport oraz online na stronie internetowej TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport. Kibice przebywający poza granicami Polski mogą wykupić tranmisję na vod.legia.com.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także na wszystkie materiały pomeczowe.



Karnetowicze i posiadacze aktywnej subskrypcji (rocznej, rocznej plus, miesięcznej) będą mieli darmowy dostęp do transmisji. Zostanie im przypisany specjalny voucher do ich Konta Kibica w systemie biletowym, umożliwiający odblokowanie transmisji meczu Legia Warszawa vs. FK Aktobe. Pozostali zainteresowani mogą wykupić dostęp do transmisji przez stronę vod.legia.com w zakładce „Oferta” (za 4,99 euro) lub w postaci kodu rabatowego przez system bilety.legia.com (za 19,99 zł).