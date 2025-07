Komentarze (52)

Lupus - 55 minut temu, *.centertel.pl Tragedia!

Z pustego to nawet Rumun nie naleje!👎👎👎

Widać, że jeszcze wakacje w pełni! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 56 minut temu, *.plus.pl Urwaaaa won wszyscy od trenera pacynki po te 11 pseudo piłkarzyków won 12 tysi lamistrajkow won.... WSTYD i HANBA dziś za 7 dni na stepie w pupe i po pucharach....Bo ze Sparta to możemy nie wychodzić... odpowiedz

Egon - 41 minut temu, *.waw.pl @Trener Bramkarzy:



Kibice Legii, to twoje "won" mają centralnie w d... internetowy placku.

Ty na Legię nie chodzisz i całe szczęście, a tych, którzy chodzą możesz cmoknąć. odpowiedz

wawiak - 33 minuty temu, *.plus.pl @Trener Bramkarzy: W d mam twój strajk. Kim ty jesteś, zeby za mnie decydować? Spadówa odpowiedz

asterix_paranoix - 1 godzinę temu, *.play.pl Pod koniec spotkania ewidentnie widać już pierwsze oznaki zmęczenia sezonem. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zaraz będzie kolejny cud świata....może wygramy. Cieniasami jesteśmy dalej odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Kun, Kapustka, Augustyniak i Gual MASAKRA!!!!!!! odpowiedz

Bocian - 33 minuty temu, *.kalwinek.net @Hiszpan: 👍 odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Co ten konus jeszcze robi w Legii, to jest tragedia co on gra, non stop zagrożenie pod własną bramką odpowiedz

Lupus - 54 minuty temu, *.centertel.pl @Legionista: Niestety do górnych piłek nie skacze, tylko przysiada jak nad nim przelatuje piłka.😁😁😁 odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dużo gry na stojąco. Podanie, przyjęcie, odegranie. Wszystko za wolno. Augustyniak prosta strata w środku pola. Kun łamie linie spalonego. Gual z 11 metrów prosto po ziemi podaje do bramkarza. Szkoda tej sytuacji.

Jedna akcja Aktobe Tobiasz oczywiście wpuścił. Na szczęście gracz z Aktobe był na 2 centymetrowym spalonym. Szału nie ma. Są za to łamistrajki. odpowiedz

A - 2 godziny temu, *.172.205 GUAL -KATASTROFA !! Do zmiany natychmiast . odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl tobiasz - patataj! odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @e(L)o: pierwsza dziura zaliczone w zezonie choć mu sie upiekło. odpowiedz

dziad bez grosza i honoru - 45 minut temu, *.plus.pl @e(L)zone: tam nie było spalonego ... Przekręcili Kazachów odpowiedz

Mazurek - 2 godziny temu, *.com.pl Najnowszy news: ponieważ w polskiej lidze jest tylko jeden mistrz to od przyszlego sezonu bedzie 17 bojkotow w pozostalych klubach odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl @Mazurek: Wy tam we Wronkach to kiedyś 4 miejsce fetowaliście! odpowiedz

Avatar - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Iordanescu jak młody Ancelotti odpowiedz

LWST - 2 godziny temu, *.41.229 Do kibiców którzy krzyczeli je.....PZPN ,jak był VAR ,to nie PZPN organizuję sędziów tylko uefa ;) odpowiedz

Heh - 59 minut temu, *.225.27 @LWST:stary dobrze że napisałeś bo nikt nie wiedział odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Kacper Tobiasz: ODEBRANO MI MARZENIA....



Chłopaku ładne sito wpuściłeś jak na pierwszego gola w sezonie 😁



Zaczynamy przestawienie hehe odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @bum: Boruc też takie puszczał i w zasadzie tak najłatwiej było go pokonać, bo starał się zakryć inne części bramki - takie, gdzie najczęściej leci piłka. A inteligentnych graczy co to widzieli było mało. odpowiedz

Gocław. - 2 godziny temu, *.167.2 Bramka nieuznana ? Dlaczego ? Var, sędziowie, panowie komentatorzy i co? i nikt nie zauważył, że piłkę podał Agustyniak Azerowi.? Nie ma spalonego, żenada🧐😉😜 odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.play.pl @Gocław.: znajomość przepisów się kłania, Augustyniak nie podawał odpowiedz

Beton - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Gocław.: spalony mistrzu to był z podania na lewe skrzydło odpowiedz

Egon - 21 minut temu, *.waw.pl @Gocław.:



Żenadą, to jesteś ty i twoje ciągłe modły, żeby w Legii było jak najgorzej. odpowiedz

Co sie dzieje - 2 godziny temu, *.net.pl BICZI KRÓLU!!! odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To niemieści się w głowie co ci pseudo działacze wyprawiają żadnego transferu przepraszam jeden i nawet gościu nietrenuje mieli tyle czasu odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.play.pl dalej to samo dziadostwo,nawet jak przyjdzie ten napastnik to ktos mu musi dogrywac pilki,a tu lipa ,dno,dno,dno i bedzie dalej jazda z fra....mi. odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kocham Legię ale jak na razie prezentuje w tym meczu poziom 3-ligowy☹️ odpowiedz

Juzio - 2 godziny temu, *.188.99 W tym gownie to nawet Guardiola nie pomoze odpowiedz

Janka - 2 godziny temu, *.148.196 Dobrze się to ogląda bez tego zawodzenia z żylety. odpowiedz

Olek - 2 godziny temu, *.icpnet.pl @Janka: to takie wymiotne. odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.play.pl Jest szansa ze szybko odpadniemy w pucharach i nie bedzie sie trzeba denrwowac chocby na ceny biletow odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kun debil w jednej akcji dwa razy złamał linię. W trampkarzach lepiej reagują. odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.223.42 @pawel: dokładnie. A komentatorzy pitolą, ze dobra pułapka 🤣 jakie to są Leszcze w tej ekipie to szkoda gadać. Bez ładu i skladu😤 odpowiedz

Gregorio - 3 godziny temu, *.wide-net.pl A jak Legia wygra 4-0 to kibice wrócą na stadion? Bo tak sobie myślę, że brak transferów wcale nie musi być osłabieniem, drużyna jest zgrana, przyszedł nowy - doświadczony trener, popatrzył na wszystko z innej perspektywy niż Feio i może się okazać, że ten skład zacznie grać na miarę oczekiwań... I wtedy wróci doping? Trochę smutny ten protest, bo z drużyną jest się na dobre i na złe moim zdaniem... A a pamiętam takie czasy, że Legia nawet przez 6 lat z rzędu mistrzostwa nie zdobywała i żadnych protestów nie było. Co zrobią kibice jak Legia w tym składzie personalnym będzie wygrywać mecz za meczem? odpowiedz

Mazurek - 2 godziny temu, *.com.pl @Gregorio: Były takie czasy ze Legia przez pomad 20 lat mistrzostwa nie miala. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mazurek: 23 lata i odebrane odpowiedz

Nooo - 3 godziny temu, *.plus.pl Dla tych co podniecił się transferem za rzekomo 3 miliony 😂 Jeszcze nawet gość nie przyklepany a już euforia. To są wzmocnienia? Odejście Luqiego, a teraz Oyedele. Kapuadi będzie następny.. odpowiedz

Tj - 3 godziny temu, *.play.pl Ale jak widać trochę frajerst…. poszło na ten mecz. odpowiedz

Mazurej - 3 godziny temu, *.com.pl Ja tam tylko w kwestii formalnej. Czy mnie oczy nie mylą że podczas bojkotu Żylety otwarty jest na mecz sklep Żyleta? No godzi się tak? Jak to Wam się skleja? odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oyedele sprzedany do Francji odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Nie ma Maxiego nawet na ławce…

Czyli już go nie zobaczymy odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Nowy sezon, a na boisku stara Legia. Kun z konieczności, a Biczachczian z szansą od nowego trenera. Reszta ograny garnitur. Brak Oyedele niestety sugeruje, że na dniach odejdzie. odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl A gdzie Oyedele?

Już sprzedany?😢👎 odpowiedz

Radom - 3 godziny temu, *.31.17 Legia - Aktobe 4:1 💪🇵🇱 odpowiedz

Franek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Skład du nie porywa. Zobaczymy. Oby wygrać 2 bramkami. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Maxi out. I na środku drewno August. odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ojedele poza kadrą. Czyli się żegnamy. odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ............................... Tobiasz ........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Pankov ... Kapuadi

.................... Elitim ... Kapustka ..................

Chodyna ......... Morishita ......... Biczachczjan

............................ Szkurin ............................

❤️🤍💚🖤

💪👍

🍺

🍻 odpowiedz

Arecki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Kun w 1 składzie a Janek w rezerwie.... Panie Boże patrzysz I nie grzmisz

. A Ojedele sprzedany !do Francji. odpowiedz

