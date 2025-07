Wygrana bez fajerwerków

Sędziowie

Główny: Dalibor Černý (Czechy)

Asystent: Ivo Nadvornik (Czechy)

Asystent: Marek Malimánek (Czechy)

Techniczny: Jana Adámková (Czechy)

VAR: Tomas Kocourek (Czechy)

AVAR: Ondřej Berka (Czechy)



Pogoda:

Temperatura 17°C

Ciśnienie 1009 hPa

Wilgotność 55%

Komentarze (25)

Dedi - 4 minuty temu, *.plus.pl Niby to profesjonaliści ale Ponad 2900 km , 33 stopnie w czasie meczu i klimat wilgoci. Legia w średniej formie a rywal ma kilku ciekawych graczy. Lepiej niech wygrają bo eliminacje Ligi Konferencji to będzie Sparta. Banik łatwiejszy rywal. odpowiedz

W Legii głòwne zdanie ma 20sztabowy nibysportowy - 11 minut temu, *.02.net Szok zmiany 80 minuty i zero młodych zero debiutòw tak jak by nie trener tylko duch ostatniego trenera decydował kto gra i kiedy wchodzi a czy to nie sztab ten 20 chłopa dalej rzâdzi?teraz wiemy vzemu niegrajâ młodzi 20osobiwy gang nibysportowy rzâdzi i zarabia u otezesa i dzisłki od agentòw piłkarzy których ptomuje te 29osobowy sntisportowy niszczâcy akademie i szanse dla młodych odpowiedz

Syn Trenera - 20 minut temu, *.plus.pl Równie dobrze żeby nie strzał życia Armeńca i dwa Vary mogłoby byc 0-2. Dramat że chłopów jak dęby ogrywaliy piłarze z nóżkami i rączkami jak.patyczki....... strach się bać co będzie za tydzień bo pasterze poczuli krew....Moim.zdaniem w stepie 3-1 i odpadamy. Rumun któremu nie za bardzo zależy do listopada nie wytrwa...💩 odpowiedz

Roman - 28 minut temu, *.centertel.pl No i super ważna wygrana i tak trzymać Legia ale cisza fajna była dobrze ze race nie odpalili kasa by dla uefy by poszła a nie na transfery odpowiedz

Rataj - 32 minuty temu, *.centertel.pl Fart ,że 1:0 się skończyło. Oby było lepiej odpowiedz

Mateusz z Gór - 34 minuty temu, *.orange.pl Miało być bez fajerwerków i było bez fajerwerków.



Zgodnie z przewidywaniami drużyna Aktobe nie istniała w tym meczu, a Legia wygrała pewnie, choć zbyt skromnie. Budujące jest to, że czołowa drużyna z Kazachstanu w szczycie sezonu nie potrafi się postawić naszemu zespołowi, który - jak widzieliśmy - jest jeszcze zupełnie nieprzygotowany do gry. To jest dopiero pierwszy mecz w tym sezonie, kiedy miałem przyjemność oglądać Legię i starałem się złapać jakieś taktyczne punkty zaczepienia, ale za każdym razem, gdy myślałem, że być może widzę jakiś koncept to chwilę potem Legia grała co innego. Ogólnie wychodzę z założenia, że taktycznie Legia jest obecnie na bardzo podstawowym poziomie i piłkarze bardziej grają jak lubią i potrafią niż w sposób z góry narzucony. Indywidualnie większość zawodników zaprezentowała się przeciętnie. Było widać przebłyski w grze Elitima i Biczachcziana jak i również przestoje u Kapuadiego, Kuna, Augustyniaka czy Kapustki. Szczególnie postawa tego ostatniego jest na duży minus i być może znów znaleźliśmy się w sytuacji w której Bartosz po urazach wciąż dochodzi do siebie. Najlepiej zaprezentowali się wspomniany Ormianin oraz Alfarela, gdyż byli to jedyni zawodnicy po których było widać swobodę w grze. Ogólnie trudno jak na razie dostrzec jakąkolwiek rękę trenera, ot każdy gra jak umie. I tak jak w zeszłym sezonie zmiany w trakcie meczu spowodowały oddanie pola, przyspieszenie tempa i większą bezpośredniość w grze, która nijak przeniosła się na jakość. Myślę, że to nie było zamierzone - po prostu piłkarze o innym profilu po wejściu na boisko zaczęli grać swoją piłkę i jakość drużyny jako całości obniżyła się. Patrząc na całokształt meczu z Aktobe nie wygląda to obiecująco. Trenerowi może zabraknąć czasu przed kolejnymi spotkaniami w eliminacjach europejskich pucharów, bo ten zespół dopiero raczkuje, a Banik, który czeka w kolejnej rundzie jest rywalem, który przy odrobinie szczęścia mógłby wyeliminować tak słabo przygotowaną Legię. Chcę wierzyć w jakiś szybki skok jakościowy, ale szczerze po tym co dziś zobaczyłem wydaje się to dość mało prawdopodobne. Ale to nie wyklucza też, że w kolejnych rundach - podobnie jak w poprzednich latach - będziemy potrafili wznieść się na wyżyny w trudnych meczach i mimo wszystko coś w tej Europie ugrać. Na dzień dzisiejszy bliższa jest mi właśnie ta opcja - wiara w mobilizację, kiedy brakuje powtarzalności w grze. Podsumowując wynik jest pewny i bezpieczny, a rywal zupełnie nie istniał, ale mimo to Legia pozostawiła słabe wrażenie. Ale podobno to ma być sezon, w którym liczą się wyniki, a nie styl, więc dopóki wygrywamy nie skreślam Legii w grze o zwycięstwo w Lidze Europy. odpowiedz

Bocian - 35 minut temu, *.kalwinek.net Gra porażka pl odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 36 minut temu, *.t-mobile.pl W rewanżu wynik może być na żyletki odpowiedz

Okęciak - 37 minut temu, *.play-internet.pl Na wyjeździe nie będzie lekko, to nie są leszcze. Liczę oczywiście że przejdziemy dalej. Było kilka fajnych momentów, kilka ciekawych akcji. Ten mecz pokazał też jak potrzebujemy porządnego napastnika, sytuacje które mieli Gual i Skhurin to powinienny być dwie bramki więcej dla nas. odpowiedz

Hugon - 38 minut temu, *.vectranet.pl powinien być karny. odpowiedz

Bln - 38 minut temu, *.play.pl Zobaczcie jak Gual cieszy się z drużyną po zdobyciu bramy przez Bichaczjana odpowiedz

Typer - 38 minut temu, *.play-internet.pl Grały dwie godne siebie drużyny. Wygrała zasłużenie dziś ta minimalnie lepsza. Bez sarkazmu. odpowiedz

rLL - 42 minuty temu, *.fastarswiatlowod.pl A mi się mecz podobał, 80% gry po ziemi, długą tylko grał bramkarz oraz obrońcy najczęściej i o to chodzi. Akcje składne i ładne, wiadomo brakuje ciągle wykończenia, pressing przez większość gry, podoba mi się to. Więc jednak Feio to wuefista a pan Rumun profesjonalista, wnioskując po 1 meczu o coś. odpowiedz

pawel - 45 minut temu, *.vectranet.pl Kun powinien mieć zakaz wstępu na stadion. Jak taka parodia piłkarska może wychodzić na boisko i to jeszcze w Legii odpowiedz

Bln - 45 minut temu, *.play.pl Kun to na boisku pod blokiem z przedszkolakami to gwarantowana ława . Proszę państwa dziś grają w Legii same pizdu!!!🤡 odpowiedz

Pięknie grali , a rywale dobrze , że dostali wolne w robocie by przyjechać zwiedzić Warszawę - 49 minut temu, *.play-internet.pl Czy Legia ma szansę awansu do fazy grupowej LM w tym sezonie ? odpowiedz

LOCO - 50 minut temu, *.play.pl DRAMAT - nam strzelać nie kazano. Tempo chodzone, Jak po obozie to kiepsko. Co na boisku robi Gual. Jeszcze się go nie pozbyli ?????. Afarela choć biega, a ten lamus nic. odpowiedz

Darek - 50 minut temu, *.tpnet.pl Rozbiliśmy ich w pył.

A tak poważnie

Mógł być gol dla Aktobe, na nasze szczęście był spalony. Pod koniec meczu mógł być karny piłka z trzy razy dotknęła ręce Kapuadiego i Augustyniaka. Więcej szczęścia niż umiejętności. Za tydzień będzie płacz, że długa podróż, za gorąco, sztuczna murawa. W niedzielę graliśmy superpuchar. I jeszcze ze cztery wymówki się znajdą. odpowiedz

singspiel - 9 minut temu, *.4.38 @Darek: sztuczną murawę masz na orliku odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 52 minuty temu, *.orange.pl Sędziowie z Czech chyba wola dla Banika nasza Legię 🙄 odpowiedz

Trener Bramkarzy - 52 minuty temu, *.plus.pl WTYD .....HANBA... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 57 minut temu, *.plus.pl Lamusy, jakby sędzia nie pomógł to nawet 1-0 by nie było, wstydu nie mają odpowiedz

e(L)zone - 39 minut temu, *.interkam.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: bramkarz, 6-tka,8ka, dwóch skrzydłowych i napastnik na wczoraj potrzebni.W innym wypadku będzie dramat. odpowiedz

Egon - 6 minut temu, *.waw.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:



W porty nie narób z tej rozpaczy, że Legia wygrała. odpowiedz

