12 tysięcy kibiców stawiło się na pierwszym meczu Legii w nowym sezonie, który zakończył się skromną wygraną z Kazachamie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej: Legia Warszawa 1-0 FK Aktobe - Mishka / 62 zdjęcia Legia Warszawa 1-0 FK Aktobe - Piotr Galas / 125 zdjęć

Bartek - 12 godzin temu, *.play.pl A łamistrajki pisali,że będzie grubo ponad 18k🤣



Za 6 tyg po kolejnych słabych meczach,frekwencja będzie w porywach 8k łamistrajków,którzy będą oglądać drużyne z środka tabeli.Oby jednak było inaczej,klub wzmocnił drużyne,a kibice wrócili na trybuny. odpowiedz

