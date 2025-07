Szczęśliwa siódemka Wszołka? Piłkarze zmienili numery

Meczem z FK Aktobe Legia Warszawa rozpocznie sezon 2025/26. Przed nowymi rozgrywkami w kadrze stołecznego zespołu nie doszło do zbyt wielu zmian, ale okazuje się, że trzech zawodników występować będzie z innymi numerami na koszulkach.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

L - 1 godzinę temu, *.play.pl Najbardziej zainteresowani zmiana numerow ci, ktorych za chwile tu nie bedzie, albo maja małe szanse na gre, oprocz Wszołka :d odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jasna deklaracja ze strony Alfareli. 👍

Nsame nowym Jackiem Magierą? 🤔

Wszołek już nie Karwanem. ☹️ odpowiedz

Ikis - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Siódemka w Legii raczej w ostatnich latach jest pechowa. Niech się Wszołek zastanowi odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 4 mógł wziąć Pankov a nie wiecznie rezerwowy. 9 mamy tylko na koszulce bo na boisku nie ma nikogo takiego na odpowiednim poziomie odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.