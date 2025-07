1. kolejka Ekstraklasy. Klęska Jagiellonii

Piątek, 18 lipca 2025 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Jagiellonia Białystok zdecydowanie nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. W inauguracyjnym meczu przegrała na własnym stadionie z Bruk-Betem aż 0-4. Również w piątek czeka nas spotkanie Lecha z Cracovią. W sobotę i niedzielę rozegrane zostaną po 3 mecze. Na inaugurację ligi Legia będzie musiała jeszcze poczekać, bowiem spotkanie z Piastem zostało przełożone.









1. kolejka:

Jagiellonia Białystok 0-4 Bruk-Bet Termalica Nieciecza

godz. 20:30 Lech Poznań - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport)



Sobota, 19.07.

godz. 14:45 Widzew Łódź - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Wisła Płock - Korona Kielce (C+ Sport 3)

godz. 20:15 GKS Katowice - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)



Niedziela, 20.07.

godz. 14:45 Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Motor Lublin - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / TVP Sport / C+)

godz. 20:15 Radomiak Radom - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)



14.12. Legia Warszawa - Piast Gliwice (przełożony)



