1. kolejka Ekstraklasy. Klęski Jagiellonii, Lecha i Pogoni

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl Szalony będzie ten sezon! Takie wyniki jak w Radomiu naprawdę szokują.🙉 odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ci, którzy na forum twierdzili, że Capita z Radomiaka jest za słaby na Legie powinni dać sobie spokój z komentowaniem piłki, bo nie mają o niej żadnego pojęcia.

W d...e byli i g...o widzieli. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Hehe. Radomiak 5, a Pogoń ma Hu.ja🤣 Brawo Radomiak. Rozpiździel konkretny i chyba lider po tej kolejce. odpowiedz

e(L)zone - 10 godzin temu, *.interkam.pl Moje wnioski po 1 połowie Górnika z Lechią: Koreańczyk Goh tragedia,dokładnie jak oceniali go w Partizanie.Wtopili na nim.1.5 mln e i oddali za grosze do Zabrza,żeby gościa zdjąć z oczu kibiców. Ogolnie im nie zdarza się aż tak źle ocenić potencjał zawodnika.Goh jest strasznie bezproduktywny. W 42 meczach w Serbii tylko 2 bramki zdobył.Słabiak.Rownież błędem jest ustawienie Kubickiego wyżej na 8-ce na rozegraniu.On nadaje sie tylko na 6-tkę, bo jest słaby w kreowaniu i środkiem pola nic Górnikowi nie idzie. Z Lechii Mena moim zdaniem słabiutko.Nie drybluje, słaba decyzyjność. Zobaczymy co w drugiej połowie się podzieje. odpowiedz

Łowca talentów - 13 godzin temu, *.101.61 A tymczasem... Papszun interesująco uzupełnił drugą linię. Tym razem o dwóch Polaków: Karola Struskiego i Oskara Repkę. Podobno po bańce euro za sztukę. Robi się ciekawie, odpowiedz

Arek - 11 godzin temu, *.tpnet.pl @Łowca talentów: Repkę owszem, w Legii bym widział. Ale już widzę te wpisy, jakby tu miał przyjść Struski. odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 20.07.2025 / 00:24, *.plus.pl Lech ustawka odpowiedz

dino - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze:

Taka sama jak twój nick odpowiedz

Kibic - 20.07.2025 / 00:06, *.jmdi.pl Czemu ni odpowiedz

Simon - 19.07.2025 / 23:33, *.orange.pl Nie ma już chłopców do bicia gdzie punkty można sobie dopisać w ciemno. A ja tylko po raz kolejny powtórzę, że pozbycie się Strzałka uważam za błąd, co w tej kolejce dało się zauważyć. odpowiedz

e(L)zone - 17 godzin temu, *.interkam.pl @Simon: w tym sezonie liga będzie kapitalna! Szczegółowo obejrzałem sobie mecz Widzewa z Lubinem.Taki Lesiu Ojrzyński nawet taktycznie dojeżdża. Świetny mial plan na łodzian jak odciąć im skrzydła, najsilniejszą broń.Widać,że zna trendy bo środkowy pomocnik Kocaba w fazie defensywnej schodził na połprawego stopera(hybryda)i asekurował prawego obrońcę ,grając trzeciego stopera i Fornalczyk nie pochulał,nie miał miejsce,a Lubin wyszedł wysoko bo chcieli zaskoczyć golem na początku meczu.Tylko jakością i kapitalnym strzałem Widzew wygral ten mecz.Naprawde ta liga robi się ciekawa pod względem taktyki,dzięki której można zniwelować braki w jakości, której w Lubinie praktycznie jest bardzo mało. Raków to samo musiał szarpać się do końca o wynik.To też pokazuje,ze my musimy zainwestować w JAKOŚĆ,żeby przepychać mecze, bo też bedzie ciężko!!! odpowiedz

Arek - 19.07.2025 / 23:26, *.tpnet.pl Ja się wcale nie zdziwię, jak łachy z tym breidavikiem, czy jak to tam, odpadną. Ale to pier...olę, dla mnie czwartkowy nasz mecz ważniejszy. odpowiedz

e(L)o - 19.07.2025 / 22:22, *.ksiezyc.pl strach pomyśleć co by było gdyby nieciecza lub craksa grały z legią. odpowiedz

L - 19.07.2025 / 23:31, *.play.pl @e(L)o: A co mialoby sie dziac? My zaczynalismy sezon tydzien przed innymi wiec dzisiaj jestesmy juz w rytmie meczowym. Jagiellonia i Lech mysla o pucharach, podporzadkowuja przygotowania pod 2 runde, w Lechu Sousa odpoczywal ze zmeczenia. W PIERWSZEJ kolejce. Rozumiesz? Oni 1 kolejke potraktowali jak sparing. Jaga podobnie. My - nie, bo gramy w innym rytmie. odpowiedz

pio - 19 godzin temu, *.play.pl @e(L)o: nic by pyro nie było, dostały by po ryju odpowiedz

tomiacab - 17 godzin temu, *.centertel.pl @e(L)o: masz lęki? odpowiedz

pio - 19.07.2025 / 18:25, *.play.pl ładnie amika klepała piłeczkę , widać wyuczone schematy, ustawienia I przechodzenia ze strefy do strefy , jest pomysł i wykonawcy , zjadają ligę tylko wczoraj farta cracovia miała buhehe odpowiedz

Egon - 17 godzin temu, *.waw.pl @pio:



Dokładnie.

Lech praktycznie cały mecz grał z Cracovią w dziadka, a biedni piłkarze Cracovii nie wiedzieli, co robić, więc puknęli Lechowi 4 bramki i pojechali do domu :-) odpowiedz

(L) w niku nie robi z Ciebie legionisty - 19.07.2025 / 16:27, *.myvzw.com Jak to miało być?

Amika i Jaga miała zjeść Legię na początek😂

A ich transfery takie wycackane, sami najlepsi.

Mioduski może się uczyć 😂 odpowiedz

Wojtek86 - 19.07.2025 / 13:36, *.play.pl Pierwsze oznaki zmęczenia sezonem xD odpowiedz

Stary pijak - 19.07.2025 / 11:31, *.centertel.pl Na tym etapie rozgrywek ligowych nie ma już słabych zespołów 😉 odpowiedz

tfj83 - 19.07.2025 / 10:30, *.net.pl parafrazując klasyka: piękna to była kolejka, nie zapomnę jej nigdy 😂 odpowiedz

hen ryk - 19.07.2025 / 10:24, *.net.pl dajcie spokój to początek sezonu i w myślach europejskie puchary. My z Aktobe też kopaliśmy się po głowie. Poczekajmy z ocenami do końca sierpnia zobaczymy co polskie drużyny ugrały w Europie i ile mają punktów w lidze. odpowiedz

L - 19.07.2025 / 23:33, *.play.pl @hen ryk: Co?! Przeciez my w Super Pucharze mielismy puchary przed i po, Lech nie mial i tez bylismy lepsi. Poco zakrzywiac rzeczywistosc? Jest roznica miedzy kopaniem sie po glowie a wygranie a przegranie u siebie tracac CZTERY gole. odpowiedz

Egon - 19.07.2025 / 09:41, *.waw.pl Jagiellonia zarobiła tyle kasy w pucharach, a nie potrafiła nawet sładu jako tako utrzymać. odpowiedz

Dobry - 19.07.2025 / 09:24, *.orange.pl Dobry start w rozgrywkach to podstawa. Dzięki tym wynikom Amiki i Jagi do ich obozu wkradnie się niepokój. A my po przepauzowaniu musimy regularnie punktować w lidze. Nabite w lecie punkty przydadzą się w okresie jesiennym, kiedy nadejdzie nieuchronna zadyszka.

Szkoda że przez wcześniejsze lata odpuszczano początek ligii tłumacząc to pucharami (niechlubny Czesio M to najbardziej jaskrawy przypadek), zemściło się to w sposób który każdy zna. odpowiedz

Kaktus - 19.07.2025 / 08:36, *.centertel.pl Piękne nam się wyniki układają 🤣 odpowiedz

Kamień - 19.07.2025 / 07:29, *.play.pl no i Legia przed Jagą i Amicą i jeszcze mecz zaległy ;-) odpowiedz

Jrzk - 19.07.2025 / 02:48, *.144.38 Wychodzi zmęczenie sezonem i grą na trzech frontach 🤣🤣🤣 odpowiedz

Kijek - 19.07.2025 / 01:59, *.play.pl Zamknąć się!!! Wara od Lecha !! To inna półka niż legia! Jakie życie taki rap 🤣🤣🤣 odpowiedz

Legia75 - 19.07.2025 / 07:53, *.play-internet.pl @Kijek: hehe..masz rację.. rzeczywiście inna półka..🤣🤣🤣 odpowiedz

M3 - 12 godzin temu, *.jmdi.pl @Kijek: Mordo, cuda się zdarzają, ale zawsze będziecie na drugim miejscu. Jak jadźka. Wieczni wicemistrzowie.

Jesteśmy waszą Stolicą! odpowiedz

Tomaszewski - 18.07.2025 / 23:40, *.play.pl Jak przełożony

Sezon się jeszcze nie zaczęła a mecz przekładają odpowiedz

L - 19.07.2025 / 23:35, *.play.pl @Tomaszewski: No jak musza wracac z Azji 3 dni przed meczem to przekladają. Jaga, Lech, Rakow tez przeloza, bo po 2 mecze mozna przelozyc. Lech juz za 2 tygodnie przelozy bo emcz sezonu, 3 runda LM, byc moze z kims do ogrania jak losowanie odda. odpowiedz

e(L)zone - 18.07.2025 / 23:34, *.interkam.pl Filip Stojilković tak jak pisałem,że może fajnie pykać w naszej lidze,ale widzę,że znowu ma trochę problem z wagą,tak jak miał w Szwajcarii, potem wypozyczyli go do OFK i trener Krunić doprowadził go do kultury i wymiatał,a teraz znowu ma parę kg za dużo,ale widać jakość i inteligencję boiskową.Dziś pohuczał nieźle. Podobało mi sie jak kierował ofensywą w pressingu i cały czas dyrygował formacją ofensywą,kiedy mają pressować czy się wycofać.

Natomiast trener Elsner wydaje mi się,że jest najlepszym trenerem w tej lidze.Ponad 100 meczów na poziomie Ligue 1 w ostatnich trzech latach widać,że zjadł taktycznie Lecha.Craxa będzie wysoko w tym sezonie. odpowiedz

L - 19.07.2025 / 23:38, *.play.pl @e(L)zone: lol. No fajnie, ze 100 meczow w Ligue 1, zapomniales dodac, ze z tej ligi spadł. Co to ma dac w polskiej lidze? Tez sie bedzie bronil z kazdym tak jak w Poznaniu? Jak tak, to faktycznie beda mega silni. Najlepszy trener po 1 meczu. Iordanescu wygral juz 3 mecze na placu budowy, ale za slaby. Jakis Elsner lepszy bo W LIGUE 1 BYŁ. Wiliam Remy tez gral w Ligue 1. odpowiedz

e(L)zone - 17 godzin temu, *.interkam.pl @L: grali z mistrzem Polski na wyjeździe! Taktyka dobrana stosownie! Remisować sobie z PSG czy Monako to jest sztuka.Spadł bo trenował ichciejszą Puszczę.100 meczów na poziomie Ligue 1 to jest wyższa szkoła jazdy! To jest najlepiej kształcąca liga w Europie. Stamtąd piłkarze idą do Anglii i Hiszpanii.Topowy poziom taktyczny,techniczny,fizyczny.Elsner dotknął futbolu z topu! Jakby był słaby to by nawet 30 meczów nie dostał.Już widać jego rękę,jak topowo zagrali w organizacji defensywy.4 bramy zaaplikowali,my 2, a pyry miały dwie poprzeczki.My topową pierwszą połowę zagraliśmy. Dążę do tego,ze Craxa dużo pewniej i efektywniej z nimi wygrała. odpowiedz

e(L)zone - 17 godzin temu, *.interkam.pl @L: jaki plac budowy jak wszyscy zawodnicy zostali z poprzedniego sezonu? Plac budowy to ma Jaga,gdzie cala obrona odeszła i Kubicki środkowy pomocnik,skrzydłowi😜.U nas tylko zmiana sposobu grania,to żaden plac budowy,sorry. odpowiedz

e(L)zone - 17 godzin temu, *.interkam.pl @L: Remy na początku mial wielką jakość piłkarską i taktyczną,tylko kontuzje i przede wszystkim nie chciało mu się u nas grać.On był kotem. odpowiedz

Arek - 18.07.2025 / 23:01, *.tpnet.pl Co by nie mówić, zaczyna się interesująco:) odpowiedz

Xymoxian - 18.07.2025 / 22:56, *.icpnet.pl Dość finansowania dziadostwa w Poznaniu i Białymstoku LOL odpowiedz

MarioL - 18.07.2025 / 22:50, *.wanadoo.fr Trochę szkoda że pucharowicze są bez formy. odpowiedz

Wolfik - 18.07.2025 / 22:48, *.play.pl Niektórzy jeszcze nie zaczęli grać w eliminacjach do pucharów a już czują słynny "pocałunek śmierci" 🙂.

Będą jaja jak jutro Raków też polegnie... odpowiedz

singspiel - 18.07.2025 / 22:43, *.4.38 i od razu miły wieczór odpowiedz

Dickson Chotowski - 18.07.2025 / 22:33, *.btcentralplus.com Co sie k@@@a dzieje ?? Bialorus 0-4, Amica 1-4 z cracovia....... Mistrzem bedzie......Termalica.......😉 odpowiedz

Filip - 18.07.2025 / 22:03, *.151.116 Dobrze, że my przełożyliśmy mecz. Kolejka cudów na samym początku tego jeszcze nie było. odpowiedz

L - 19.07.2025 / 00:55, *.play.pl @Filip: czy ja wiem? Lech sie skompromitowal przygotowaniami i są zajechani na pcozatku, poza tym bez skladu, bez łąwki, z kontuzjami. Jaga z polowa skladu zmienioną, glowami w pucharach za 3 dni jedni i drudzy. Jesli Sousa nie gra bo jest zmeczony po jednym meczu to cos tam nie pykło. A Termalika byla najlepszym beniaminkiem, porobili ciekawe transfery, maja fajnego trenera, dla nich takie mecze z silnymi rywalami na wyjezdzie to sama radosc, Cracovia za to jest typowana do jednej z niespodzianek sezonu. Poza tym Cracovia robi to czego nie robi np Lech, sciagaja bałkancow, walecznych, charakternych. Lech sciaga jakies panienki, byle mlody i techniczny. Nie maja liderow. odpowiedz

e(L)zone - 19.07.2025 / 08:56, *.interkam.pl @L: Jaga pewnie z 5 kolejek będzie się docierać i zgrywać,tym bardziej,kiedy praktycznie całą defensywa odeszła (Ebose,Skrzypczak,Mourinho,Sacek) i środkowy pomocnik Kubicki.To nie jest tak prosto zbudować nowy zespół.

Co do Lecha to są przegrywy,to ich DNA😂.Szczerze,oni nie robią żadnego progresu.Doczołgali się do tego mistrzostwa na farcie(boli,że na Ł3 zrobili ten milowy krok),ale teraz znowu nie mają drużyny.Nakupili jakichś śledzi i zobaczymy co ulepią z tego,ale już z tym Breideblikiem będą się szarpać. odpowiedz

Boli - 19.07.2025 / 12:06, *.orange.pl @e(L)zone: Boli dlatego, że trenerem był wtedy nerwusek, wiadomo co prezentował i za co mu teraz podziękowali w Dunkierce. Podobno skład mu rozsprzedali, a on bidny nie wiedział w co wchodzi. Tylko jakoś mało kto wspomina, że widziały gały co brały, a przede wszystkim boleśnie przerżnął dwa sparingi.

A miał tu on na forum całe stada obrońców, niektórzy nawet za wyimaginowane "obrażanie" konusa potrafili podebrać innemu userowi nicka... odpowiedz

e(L)zone - 19.07.2025 / 13:50, *.interkam.pl @Boli: hehe,wiem do czego pijesz z tym podebraniem nicka, Dokładnie jak mówisz,Dyzma Feio przerżnął wszystkie mecze z czołówką,mocno fartownie uratował nam puchary.Szkoda na bąbla już słów.To już przeszłość.Ja byłem za tym by Elsnera czy Victora Sancheza do nas wziąć.No ale jest Edi i też powinno być spoko,chociaż już mnie zaczynają niepokoić te preferencje drewniaka na szpicę i szukanie drewnianej 6-tki,który ma przede wszystkim bronić.Nie do końca mi się to podoba.Zobaczymy co dalej będzie. odpowiedz

L - 19.07.2025 / 23:42, *.play.pl @e(L)zone: Ja sie dziwie, ze media sie tak kazdym transferem Lecha podnieca. Ja tam nie widze zbyt wielu liderow. Ishak i moze Murawski. reszta jakies bezjajeczne typy, co z niemal całym dołem tabeli przegrali w poprzednim sezonie. Golym okiem widac, ze brakuje im charakteru a oni dalej sciagaja jakichs Hiszpanow z 2 ligi. Tylko ten Palma wyglada na charakternego, odwaznego i doswiadczonego. Mnie sie podoba podejscie Zewlakowa do pilki, ktory opiera sie na doswiadczeniu, charyzmie, charakterze a nie na samym wieku i ladnie biegajacych. odpowiedz

L - 19.07.2025 / 23:49, *.play.pl @e(L)zone: Cooo? Jakiego drewniaka? Czy Haaland czy Ibra to drewniaki bo są wysocy? Nie kazdy wysoki to drewniak. Ja przypominam, ze Rajovic ma dobry strzal z obu nóg, strzela z dystansu, strzela z sytuacyjnych pilek. Tak graja drewniaki?!



I jaka defensywna 6? Przeciez ostatnie wiesci sa takie, ze myslimy o tym Solbakkenie, a ten Solbakken jest gosciem, ktory odwaznie wchodzi do przodu i umie podac. Zreszta przeciez Iordanescu mowil, ze jak odejdzie Oyedele to beda chcieli sciagnac kogos o tym samym profilu bo defensywnego Augusta juz mają. To przeciez slowa trenera.



Moim zdaniem pilka wraca do dawnej gry czyli oskrzydlajacych akcjach, szybkich, na pojedynkach i target manie w ataku. Nawet Guardiola juz to zrozumial i opiera ofensywe City na szeroko grajacych skrzydlowych typu Doku i na silnym i bezposrednim graniu Marmousha, a zrezygnowal z rozgrywajacych typu de Bruyne, Bernardo Silva. PSG tez oparty na szeroko grajacych skrzydlowych, Barcelona nawet DNA zmienila i gra na wysokiego napastnika i szeroko grajacych skrzydlowych. I ja tez wole taki futbol, bardziej bezposredni a nie takie klepanko w ktore idzie usilnie Lech i slabo na tym wyjdzie. Zreszta w tej lidze trzeba grac prosto, a nie jak za Feio podneicac sie, ze mamy pilke, wypelniamy przestrzenie. Szybkie granie, wrzutka, gol. odpowiedz

e(L)zone - 17 godzin temu, *.interkam.pl @L: dlatego ja jestem za Bałkańcami! HASIĆ i STOJILKOVIĆ pokazali jaja i charakter! Oni zostawiają zdrowie i widać u nich pasję,poza tym mentalnie pasują do tej ligi bo nóg nie odstawiają,walczą. Charakterni goście. odpowiedz

e(L)zone - 17 godzin temu, *.interkam.pl @L: w tej lidze przede wszystkim trzeba inwestować dużą liczbę graczy na połowie przeciwnika i ryzykować,spychać przeciwnika i cały czas drążyć.Zgodzę się,że teraz trend jest taki,że gra przeniosła sie na skrzydła,bo jak drużyny grają np 3-5-2 a w fazie obronnej robi się 5-3-2 gdzie w centrum pola karnego i przed nim masz 3 stoperów i 3 środkowych pomocników,czyli zagęszczanie 6 chłopa,to środkiem nie przejdziesz,tylko piłki grane z boków, mocne,płaskie czy centry,dają najmniejszy czas na reakcję tej 6-ce ludzi i wtedy najłatwiej skierować piłkę do siatki i ich zaskoczyć. Co do Barcy i silnego napastniaka(Lewy) to ta Barca wiecej goli strzelała jak grał Ferran Torres,a to przecież był skrzydłowy i chyba taki silny nie jest.Tu musi być sprytny napastnik z szybkim refleksem,żeby te piłki z boku kończył.Nie musi to być lis pola karnego,bo Ferran nim nie jest.Ja wolę napastnika,który uczestniczy w grze,presingu,dogrywa,jak chociażby Stojilković,nawet schodzi do skrzydła,żeby wyciągnąć obrońcę,rozegra piłkę, po prostu mobilny i wszechstronny.Rajović na takiego mi nie wygląda. odpowiedz

e(L)zone - 16 godzin temu, *.interkam.pl @L: Reprezentacja Hiszpanii gra Oyarzabalem na szpicy,ktory nie jest silny ani wysoki,Depay w Holandii też nie jest wysoki,a te zespoły grają głównie skrzydłami.Liczy się spryt i wszechstronność.Oni nie bazują tylko na serwisie,bo potrafią pokazywać się do gry,a w polu karnym też się odnajdują. odpowiedz

e(L)zone - 16 godzin temu, *.interkam.pl @L: w Broendby na szpicy grał Kvistgaarden (173 cm wzrostu) i strzelił 17 goli i miał 5 asyst tylko w lidze.Drugi podwieszony Suzuki 175 cm 12goli i 4 asysty. odpowiedz

Mateusz z Gór - 18.07.2025 / 19:48, *.orange.pl Adrian Siemieniec pięknie wyjaśniony przez Marcina Brosza. odpowiedz

Piotrek - 18.07.2025 / 22:49, *.gigainternet.pl @Mateusz z Gór: bo to siemie lniane jest tyle warte co nic. Jaga wraca na stare miejsce w tabeli czyli maks 10 miejsce. odpowiedz

Wolfik - 18.07.2025 / 22:49, *.play.pl @Mateusz z Gór: Jak się wymienia pół składu to tak jest. Za miesiąc, dwa wszystko wróci do normy. odpowiedz

Mateusz z Gór - 19.07.2025 / 10:25, *.orange.pl @Wolfik: Jak Legii nie idzie to wszystko źle. Jak innym nie idzie to same usprawiedliwienia. Osobiście uważam, że zeszłosezonowe pochwały dla Siemieńca były nieco na wyrost, bo mu się trafił po prostu fajny team, a Brosz to ogólnie świetny trener, którego widziałbym w reprezentacji bardziej niż Urbana. Zobaczymy, czy Jagiellonia nawiąże do poprzednich dwóch lat, bo taki mamy urok Ekstraklasy, że dobra forma często wynika bardziej ze szczęścia i przypadku niż konkretnych ruchów. odpowiedz

Wolfik - 19.07.2025 / 23:03, *.play.pl @Mateusz z Gór: Rozumiem, że pierwsze dwa zdania napisałeś ogólnie, nie do mnie. Ja raczej nie piszę po pierwszych kolejkach, że komuś idzie, a komuś nie.

Jagiellonia jest kompletnie przebudowana (a raczej w trakcie przebudowy), stracili większość podstawowych zawodników defensywnych plus Curlinova i Hansena. Trzeba czasu żeby nowi zawodnicy się zgrali. TBB za to stanowi dość ograną ekipę. To taka ciut lepsza odmiana Puszczy. Sądzę jednak, że będą walczyć o utrzymanie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 13 godzin temu, *.orange.pl @Wolfik: Ogólnie.



Jakby Legia zanotowała taką wtopę z Niecieczą to nie byłoby taryfy ulgowej i nikt nie mówiłby o tym, że drużyna dopiero się zgrywa. Ale to nie tylko słabość Jagiellonii, bo beniaminek zagrał po prostu bardzo dobrze. odpowiedz

Qaz - 18.07.2025 / 11:45, *.centertel.pl Dzisiejsze dwa mecze na remis odpowiedz

Ireneusz Kowalski - 18.07.2025 / 22:13, *.kompex.pl @Qaz: lepiej nie obstawiaj wariacie odpowiedz

Lupus - 18.07.2025 / 22:42, *.centertel.pl @Qaz: Dziwne te oba "remisy", jakieś nietypowe!💥 odpowiedz

Lolo - 19.07.2025 / 00:02, *.plus.pl @Qaz: Taaa, chyba u Ciebie głąbie... odpowiedz

Obiektywny - 19.07.2025 / 08:53, *.centertel.pl @Lolo: obstawiałeś typy głąba i przegrałeś duzo ? odpowiedz

