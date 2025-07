Rajovic zostanie piłkarzem Legii. Padnie rekord transferowy?

- Według naszych informacji piłkarz idealnie pasuje do wizji nowego trenera Legii, Edwarda Iordanescu. Jego potencjał oceniono bardzo wysoko. Profil Rajovicia doskonale pasuje do potrzeb Legii. W klubie oceniono, że piłkarz co roku się rozwija i wchodzi w optymalny wiek. Na dodatek napastnik ma świetny charakter i doskonałe zdrowie - dotąd omijały go poważne kontuzje. Piłkarz ma spory potencjał na przyszłość (...) Według naszych informacji Legia szykuje także kolejne ruchy. Ma budżet na wzmocnienia, ale celuje w bardzo konkretne transfery, a nie działania pod publiczkę - informują Meczyki.pl. Rajovic jest wychowankiem Bröndby IF, jednak na szerokie wody wypłynął na drugim szczeblu rozgrywkowym w Danii oraz szwedzkiej ekstraklasie w barwach Kalmar FF. Ze szwedzkiego klubu trafił do grającego na co dzień w angielskiej Championship Watfordu FC za około 2 miliony euro. W trakcie sezonu 2023/24 wystąpił w barwach "Szerszeni" 45-krotnie, zdobywając 12 bramek i 1 asystę. W poprzednim sezonie został wypożyczony do swojego rodzimego Bröndby IF, gdzie zagrał w 29 meczach, w których strzelił 10 goli i 3 asysty. Rajovic jest rosłym napastnikiem, ma aż 196 cm wzrostu. Cechuje się silnym uderzeniem, celnym wykończeniem i wysokimi umiejętnościami gry tyłem do bramki.

Komentarze (88)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

ZenekL3 - 25 minut temu, *.play.pl Na stronach Watfordu czytałem, że w grze tyłem do bramki ma deficyt. Może na Ekstraklapę wystarczy. odpowiedz

Antykomuch - 41 minut temu, *.t-mobile.pl No i git, presja się opłaca. Natomiast prywatne konto oszusta z mopem na głowie trochę dłużej poczeka na kasę z klubu. odpowiedz

bronek49 - 53 minuty temu, *.vectranet.pl nie wiem co się niektórym nie podoba ,Legia chce kupić podobno dobrego napastnika a za takiego trzeba dobrze zapłacić i teraz krzyk że za drogo 3mln euro przecież Czesi ,Słowacy czy Węgrzy już dawno kupują w tej cenie zawodników czas i na Polskie kluby odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Widzę na forum stabilnie...

Brak transferów TRAGEDIA!!!!!!

Kupujemy zawodnika za 3 mln TRAGEDIA, DLACZEGO NIE DAJEMY GRAĆ MŁODZIEŻY, ALBO OBECNYM ZAWODNIKOM!!!!!



Czy coś Wam kiedyś pasuje???🤬 odpowiedz

Haha - 53 minuty temu, *.centertel.pl @kaktus: ta za 3 mln wierzysz w to ? Przestań bredzić ... Niech wezmą 5 po 600 tyś 😜 odpowiedz

Pablo - 47 minut temu, *.t-mobile.pl @kaktus: oni idealnie pasują na Żyletę - pod każdą głupotą napisaną czy zarzuconą się podpiszą 👍 odpowiedz

Stara data - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zawsze kur... źle. Wszystko nie tak. Wy się rzalicie czy chwalicie. Proponuję kolejny strajk! Takiej żenady to ja naprawdę jeszcze w życiu nie widziałem. Widziałem różne sytuacje, śmiesznych prezesów oraz piłkarzy którzy przed pucharami sami musieli kupić dresy lub autokar podejrzewający pod blok po zmelanżowanego kowala ale takiej kibicowskiej braci marudzącej, płaczące, użalającej się nad sobą nie widziałem. Boją się was kibice angielscy......no móze Ci z tęczowej trybuny. Żałość Panowie! Ogarnijcie się bo j.... arka przyjedzie i będzie j ...L na Ł3! odpowiedz

głos ulicy - 18 minut temu, *.play.pl @Stara data: Spokojnie kolego



Jak zrobią TRZY takie transfery to może wrócimy na trybuny.Widać,że presja ma sens i zaczynają w klubie szukać transferów GOTÓWKOWYCH,a nie piłkarzy z III ligi hiszpańskiej z kartą na ręku,których nikt nie chce,nawet Stal Milec i Termalica.



PRESJA MA SENS ! i widać pierwsze efekty bojkotu trybun😎😊



Jak zawsze to Żyleta ma racje,a nie łamistrajk,obecne i stare łamistrajki,którzy kiedyś tolerowali skandaliczne działania iti. odpowiedz

Wilanow - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oby transfer doszedł do skutku i wypalił. odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No to by ładnie wyjaśnił kibiców sukcesu , którzy są "na dobre i na złe" Więcej Meczyków , Weszło i Wybiórczej .... odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.122.67 Czyżby El Lokko się obudził? Jeśli to co tu piszą to prawda... To nie długo strajk zostanie zawieszony... Zobaczymy znowu pełny stadion... A ja znowu usłyszę CEEEEEEEEEEEE!!!!



Trochę emocjonalnie, ale nie chcę tego strajku. Chcę Wielkiej Legii zarządzanej tak jak na to zasługuje. Hera to nadal pajacco a Zewlak musi przestać pić... Ale w sumie jak się walczy codziennie o taką stawke to można polecieć... Trener- dobry ruch. Stojanowic myślę że dobry ruch. No, trzeba przyznać że jest szansa to wyprostować I widzimy się we wrześniu jak tylko skończę ten burdel sprzątać po tych wybrancach z Jerozolimy.😁 Oby! Trzymam kciuki za 2 dobre transfery i porozumienie SKLW z El Lokko. Bo koniec końców Nam zależy tylko na szacunku. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Drewno Drewnovic. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.70.100 Uwięrzę jak zobaczę koparki...Nsame też miał świetne statystyki w Szwajcarii odpowiedz

Ochota10 - 53 minuty temu, *.play-internet.pl @lucho_83: no tak, ale Nsame ma 53 lata więc nie ma co się dziwić, że nie daje rady, bo w naszej kopanej to jednak trzeba być trochę fizycznym 😁 odpowiedz

Niewierny Tomasz - 2 godziny temu, *.play.pl Dopóki go nie zobaczę na Ł3 - nie uwierzę. odpowiedz

Pvg - 2 godziny temu, *.plus.pl Podali wam 3 banki a Wy (większość) łyka to jak pelikany xD Proponuję zajrzyjcie w ogóle w profil zawodnika i poczytajcie to i owo zanim wyciągnięcie jakiekolwiek wnioski. Nie chce prorokować czy odpali czy nie, ale na miłość boską. Ten jeden facet nie rozwiąże problemów Legii! Myślicie, że nagle cała drużyna zacznie grać? Bramkarze przestaną popełniać błędy? odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To można było postawić już na Pierre nsane i dać mu kilka meczy a tym bardziej że jeszcze shutin jako dziewiątka odpowiedz

Afro - 51 minut temu, *.plus.pl @R: dokładnie. Dawać skrzydłowych. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.play.pl Cechuje się silnym uderzeniem, celnym wykończeniem i wysokimi umiejętnościami gry tyłem do bramki.

Dobry w każdym elemencie gry. To czemu strzelił tylko 10 goli? odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Darek:



Facet sporo strzela.

Wiadomo, że są od niego lepsi i dużo lepsi, ale tacy nie są zazwyczaj oddawani ze swoich klubów za kasę, którą jesteśmy w stanie wyłożyć, a dwa, że prawdopodobnie nie chcieliby do nas przyjść, bo ta liga, to jednak żadna rewelacja dla piłkarzy z wyższej półki. odpowiedz

zielony - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Darek: A przodem do bramki nie potrafi grać? odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Darek:

Bo jakby strzelił 20 to byś go zobaczył w Legii, jak świnia niebo 😁 odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czyżby jednak? Pozytywne zaskoczenie - solidny grajek a i najlepsze przed nim, jeszcze się nie wystrzelał 😉 odpowiedz

Qbaa - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Lukam na statystyki, patrzę co o nim pisano. Tutaj zdziwienie bo to typowy typ napastnika żyjącego z podań. Więc o co tu chodzi? Dopiero sparzyli się na Nsame i powiedzieli, że ten typ napastnika im nie odpowiada. Do tego statystyki marne. Zalet brak. Wady drybling, technika, szybkość. Coś mi tu nie gra, na pewno nie tyle hajsu! odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Qbaa: znowu utopią kupę kasy. 1 mln e to max za te umiejętności. odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.play.pl Ogor jak NSame …wspomnicie moje slowa … odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.154.47 @Januszek: obyś się mylił . Ja parę bramek z jego udziałem widziałem i nie jest aż taki zły odpowiedz

dziad bez grosza i honoru - 2 godziny temu, *.centertel.pl Transfer dno... Po co ten ogór ! Następny hajs w błoto ... odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @dziad bez grosza i honoru:



Weź już , chłopie, nie pier.... ciągle tego samego spod 10 nicków, bo nie jesteś zabawny, tylko nudny jak flaki z olejem. odpowiedz

dziad bez grosza i honoru - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Egon: mam tylko jeden nick ... Koleżko śniegowy odpowiedz

Mazurek - 2 godziny temu, *.orange.pl Prezesie, robimy mini-sektorówke na mecz:



- są trasfery!!

- gdzie są "kibice" (sukcesu)!? odpowiedz

S3 - 2 godziny temu, *.centertel.pl I co hejterki? Smutno wam? Czy i tak coś nie tak ? Hajajahaha tfu w was wszystkich pozdro dla kibiców Legii. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.122.67 @S3: ja byłbym ostrożny przy szukaniu sobie wrogów na Ł3. Takie pie o kibicach sukcesu w strone Żylety/NS/SKLW/Teddy bears oraz wielu innych konkretnych i zorganizowanych grup może okazać się szybkim wykluczeniem i wyjazdem w kapciuszkach. Tak samo jak ta nieudolna próba podzielenia Kibiców Legii. Jedyne co w życiu zorganizowales to smażony chleb w kuchni i to pewnie oleju zabrakło. Po Twoim zachowaniu widać że zero pojęcia o tym dlaczego strajk ma miejsce, zero przynależności do NAJBARDZIEJ UTYTULOWANYCH KIBICOW NA SWIECIE. Masz zero szacunku do Nas pisząc te głupoty. Ale jak widziałeś oprawę o Powstaniu to pewnie pierwszy się utozsamiles z Legia. Stary, ja się mogę nie zgadzać z SKLW, ale znam typów z Żylety i wiem, że oni widzą więcej, i nawet jeśli się nie zgadzam, to jako Zakochany w Legii, popieram ich decyzje bo rozumiem o jaką stawkę jest gra. A ty? Wyp.👎 odpowiedz

Tomson - 47 minut temu, *.net.pl @13: Teddy bears? Buahaha to żeś poszedł 🤣😂🤣😂 odpowiedz

Witki - 2 godziny temu, *.246.53 WCALE SIĘ NIE CZEPIAM ALE LUDZIE PCZYTAJCIE O ZAWODNIKU. O TYM CO PISALA PRASA W DANII, O TYM CO SĄDZILI O NIM W ANGLII. ZOBACZCIE PROFIL NA SOFASCORE. PRZECIEŻ TO JEST DREWNO !! TYP ZAWODNIKA NSAME. TAK GO OPISUJĄ! odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.78.183 @Witki:

Poczytaj jaki profil zawodnika potrzebuje trener, właśnie gościa o parametrach Pekharta z najlepszych czasów.

Ps.

Wyłącz CL :) odpowiedz

........ - 2 godziny temu, *.seflow.net @Chudy Grubas: Ale dopiero co mówili, że ten typ napastnika ich nie interesuje. Kto niby będzie dogrywał te piłki? Przecież kadra się nie zmieniła, odszedł Luqi. Wspominasz o Pekharcie z najlepszych czasów? Mimo wzrostu Rajovića gra głową to jego słaby punkt. odpowiedz

Gorek 65 - 1 godzinę temu, *.tdc.net @Witki: to że strony Broendby jak go wypozyczali:

Brøndby IF wypożyczyło byłego napastnika Masterclass Mileta Rajovic z klubu EFL Championship Watford FC na resztę sezonu.



Mileta Rajovic rozpoczął karierę w Brøndby Masterclass w wieku 11 lat i awansował do drużyny U19, skąd później odszedł. Od czasu gry w Vestegnen, Rajovic grał m.in. w szwedzkim Kalmar FF, gdzie szybko odniósł sukces, a latem ubiegłego roku przeniósł się do angielskiego Watford FC.



Dyrektor piłkarski Carsten V. Jensen opowiada o umowie wypożyczenia Milety Rajovic:



- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Mileta będzie częścią drużyny. Mileta, podobnie jak wielu innych piłkarzy, napotkał na swojej drodze pewien opór i aby dotrzeć do tego miejsca, musiał zrobić okrężną drogę. Ale bez względu na to, co go spotkało, ciężko pracował i wykazał się silną psychiką, a gdziekolwiek grał, pokazywał, że potrafi strzelać gole. W ostatnich latach padło wiele bramek, najpierw w Kalmarze, a potem w Watfordzie, więc liczymy, że uda nam się

wykorzystać jego umiejętności w ataku. odpowiedz

Leon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czy po takim gigantycznym transferze kumaci nadal będą strajkować? odpowiedz

Marko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Leon: oby byli konsekwentni. Pozdro odpowiedz

RoadrunnerWhiteLegion - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rajović może być byle strzelać potrafił a tyle płaczu tu było spokoju i luziku więcej 😏😉❤️🤍💚 odpowiedz

RysioKib - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czyżby koniec bojkotu😜 odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ciekawe czy będzie lepszy od Szkurina... 🤔 odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Czy na pewno będzie lepszy od Nsame? Mocno w to wątpię, zresztą nie po to tak walczyłem o Jeana-Pierre by teraz dać fory jakiemuś nowemu. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl @Barnaba: Znowu masz rację! 🤝 odpowiedz

Nieznany - 3 godziny temu, *.frontiernet.net Kibic Legii woli wierzyć plotkom i portalom internetowym💩

Piękne zaoranie👏

NS jeszcze będą błagać o bilety. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl pożyjemy zobaczymy, dzisiaj liczy się tylko aktobe !!! odpowiedz

Ludzie - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ludzie wam nic ku… nie pasuje, jesteście beznadziejni, Ronaldo by przyszedł to byście gadali że po co skoro za stary, mam propozycję ,kup jeden z drugim klub i zróbcie transfery godne finalisty ligi mistrzów ,rzygac się chce od tych waszych płaczliwych komentarzy odpowiedz

Kg 1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ludzie: Dobrze powiedziane. Nic dodać nic ująć... Będą transfery (mam taką nadzieję) i trybuny wrócą a na razie nie ma się co zapalać. Czekamy!!! odpowiedz

J1980 - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Cytują klasyka z CK Dezerterzy..."Nic nie rozumiem, Panowie nic a nic nie rozumiem...". To Legia sprzedaje małolata żeby mieć na zaległe pensje a teraz kupuje napastnika za 3m i ma na dalsze konkretne ruchy.... To jest albo jakaś wielka ściema albo Legia gra w jakieś szachy 5d i wszystkich robi w ..uj.a... odpowiedz

lvkmar - 3 godziny temu, *.play.pl @J1980: nie widziałeś serii informacji o przedłużeniu kontraktów ze sponsorami? odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.78.183 @J1980:

Już dawno przestałem wierzyć na 100% tym co się pojawia w mediach, szczególnie internetowych. Pazerność na klikbajty jest tam taka że niektóre portale robią się żenujące, ostatni przykład z trenerem kadry, wielki tytuł że wiadomo kto będzie selekcjonerem, a w artykule napisane tylko że wie o tym Kulesza ale nie powie xD

Nie twierdzę że w Legii nie ma problemów, pewnie są jak w każdym klubie, ale twierdzenie że ten klub jest w agonii, rozpadzie czy jakimś innym fatalnym położeniu to stek bzdur. odpowiedz

J1989 - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @Chudy Grubas: Ma to sens co piszesz... odpowiedz

Marcin Bródno - 2 godziny temu, *.org.pl @J1989: Vuko mądrze powiedział kiedyś, że w Legii nie jest tak mrocznie jak piszą i tak dobrze jak komuś się wydaje! :) Pozdrawiam! odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @J1980:



Tej kwoty tak za poważnie nie bierz. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Transfer uzależniony od dzisiejszego wyniku z Aktobe. Jeżeli wygramy wysoko to mamy gościa jeżeli nie to transfer pa pa. odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl Ha zaraz się okaże że wypożyczenie tylko i bum dziś w pupe i po transferze... odpowiedz

Bidon - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ja myślę ze nie bylo by tego transferu gdyby nie NS i ich bojkot🤣 odpowiedz

dl - 3 godziny temu, *.212.77 @Bidon: pochlebiaj idiotom odpowiedz

Markus Merk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Bidon: jestem pewny, że bojkot nie ma z tym nic wspólnego. Po prostu musieli poczekać na opinie trenera jakich chce piłkarzy jeśli chodzi o profil. odpowiedz

Hmm - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @dl: i napisał to zwykły błazen i kiep jednostrzałowy odpowiedz

Maro - 2 godziny temu, *.net-el.pl @dl: ściśnij pajacu odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Entuzjazm? Poczytajcie lepiej co o gościu pisali w Danii na wypożyczeniu, co sądzą kibice Watfordu... Za tyle kasy ? Żadnych dobrych statystyk ... odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czyżby to był efekt podpisywanych ostatnio kolejnych umów sponsorskich? odpowiedz

Roman - 3 godziny temu, *.netfala.pl Idziemy na majstra!!! 🥇 odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Roman: w Warszawie idzie się po mistrza a nie po majstra :) odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl Nsame też strzelał w Szwajcarii odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl Za tą kwote mielibyśmy Rodado i Al-Hamlawiego,czyli dwóch klasowych napastników.Nie widzi mi się ten Rajović,gdzie nawet w Broendby nic specjalnego nie pokazał. odpowiedz

Marcinek 31 - 3 godziny temu, *.plus.pl @e(L)zone: najważniejsze że trenerowi się ten zawodnik widzi 🤣 odpowiedz

Xmen - 4 godziny temu, *.play.pl Na razie średnio wierzę. odpowiedz

Ta - 4 godziny temu, *.79.249 Uwierzę jak będzie oficjalka, dziennikarstwo sportowe w Polsce to jest fikcja odpowiedz

Nieznany - 4 godziny temu, *.myvzw.com Zatkało Kakao trollom. odpowiedz

Majke(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Najpierw dlugi wobec pilkarzy, które dopiero co zostały spłacone , potem info o kolejnych długach, zakłamywaniu rzeczywistości finansowej i kolejne info, ze pusto na koncie i nie ma na transfery . Po czym od razu rekord ekstraklasy za 3 miliony...No czego ku.wa nie rozumiesz? Logiczne, Prawda? odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @Majke(L):



Te wszystkie artykuły, które albo mieszają Legię z błotem, albo wychwalają pod niebiosa, jak zwykle trzeba dzielić przez 10.



Nie ma w Polsce drugiego klubu, który zapewniałby taką klikalność linków jak Legia, a krzykliwe tytuły jeszcze tę klikalność nakręcają. odpowiedz

Majke(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Egon:

W świecie internetu clickbaity przynoszą więcej hajsu dla portali niż rzetelne i sprawdzone informacje.

Sam wiesz....nie wierzy się nikomu w 100 procentach.

Legia swoje, media swoje, tylko po to by się klikało.

Ale racja, najwiecej pisze się o tych, o których ludzie chcą najwięcej czytać. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Majke(L):



"W świecie internetu clickbaity przynoszą więcej hajsu dla portali niż rzetelne i sprawdzone informacje"



Dokładnie.

I to jest smutne.

Ktoś się stara, rzetelnie zbiera i przedstawia informacje, a drugi pokaże d... i już tłum się wokół niego zbiera. odpowiedz

Bròdno - 4 godziny temu, *.play.pl Oby był skuteczny jak Pekhart w 20/21 odpowiedz

Sebas - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ooo w końcu odpowiedz

Qwert - 4 godziny temu, *.vectranet.pl I przyjdzie co do czego informacje:



„Niestety nie dla Legii…” odpowiedz

robal - 4 godziny temu, *.centertel.pl Uwierzę jak zobaczę koparki🧐 odpowiedz

Marcelinho - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Lepsza wersja Pekharta😁 odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Bardzo fajnie wygląda w akcji.

Dobrze strzela z obu nóg, również głową.

Piłka mu nie przeszkadza, pomimo potężnej sylwetki.



Stylem gry i sylwetką przypomina nieco Prijovica i oby dał Legii przynajmniej tyle, ile Prijo. odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl To już coś... odpowiedz

Tobiasz out - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czyżby zarząd kręcił wszystkich w wałek i udawał że nie ma kasy żeby zrobić taką akcję ?😃 Albo nasze media to dzbany konkretne odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl @Tobiasz out: Kasa spływa w ratach cały czas, czyli jednego dnia klub nie ma na wypłaty, a kolejnego ma na rekordowe transfery. Ale ten transfer wcale nie dowodzi, że Legia ma stabilną sytuację finansową - raczej, że nie uczy się na błędach i zaraz będzie w d***ie, bo kto to niby jest? Ogony w klubie, który ograliśmy w zeszłym sezonie? Tym razem mam nadzieję, że zaraz usłyszymy, że jednak nie dla Legii. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl Alfarela już zaklepał numer 9, więc nowy napastnik będzie co najwyżej rezerwowym. odpowiedz

Karo(L) - 4 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: a to numer ma znaczenie kto będzie podstawowym a kto rezerwowym zawodnikiem? odpowiedz

Tarch(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl 😂🤣😂🤣 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.