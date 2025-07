Transfery

Rajovic zostanie piłkarzem Legii. Padnie rekord transferowy?

Czwartek, 10 lipca 2025 r. 12:48 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Wczoraj angielskie media pisały o poważnym zainteresowaniu Legii Warszawa napastnikiem Watford FC Mileta Rajoviciem. Według dzisiejszych informacji redaktora naczelnego portalu Meczyki.pl, Tomasza Włodarczyka, 25-latek zostanie nowym zawodnikiem stołecznej drużyny. Duńczyk ma podpisać z "Wojskowymi" 4-letni kontrakt, a Legia wyda na niego około 3 miliony euro, czym pobije rekord transferowy Ekstraklasy. Zawodnik jeszcze w tym tygodniu ma stawić się na testach medycznych.









- Według naszych informacji piłkarz idealnie pasuje do wizji nowego trenera Legii, Edwarda Iordanescu. Jego potencjał oceniono bardzo wysoko. Profil Rajovicia doskonale pasuje do potrzeb Legii. W klubie oceniono, że piłkarz co roku się rozwija i wchodzi w optymalny wiek. Na dodatek napastnik ma świetny charakter i doskonałe zdrowie - dotąd omijały go poważne kontuzje. Piłkarz ma spory potencjał na przyszłość (...) Według naszych informacji Legia szykuje także kolejne ruchy. Ma budżet na wzmocnienia, ale celuje w bardzo konkretne transfery, a nie działania pod publiczkę - informują Meczyki.pl.



Rajovic jest wychowankiem Bröndby IF, jednak na szerokie wody wypłynął na drugim szczeblu rozgrywkowym w Danii oraz szwedzkiej ekstraklasie w barwach Kalmar FF. Ze szwedzkiego klubu trafił do grającego na co dzień w angielskiej Championship Watfordu FC za około 2 miliony euro. W trakcie sezonu 2023/24 wystąpił w barwach "Szerszeni" 45-krotnie, zdobywając 12 bramek i 1 asystę. W poprzednim sezonie został wypożyczony do swojego rodzimego Bröndby IF, gdzie zagrał w 29 meczach, w których strzelił 10 goli i 3 asysty. Rajovic jest rosłym napastnikiem, ma aż 196 cm wzrostu. Cechuje się silnym uderzeniem, celnym wykończeniem i wysokimi umiejętnościami gry tyłem do bramki.