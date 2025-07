Oficjalnie

Mileta Rajović zawodnikiem Legii!

Wtorek, 15 lipca 2025 r. 19:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

Mileta Rajović został zawodnikiem Legii Warszawa. Napastnik podpisał ze stołecznym klubem czteroletni kontrakt, czyli do końca sezonu 2028/29.









Rajović jest wychowankiem Bröndby IF, jednak na szerokie wody wypłynął na drugim szczeblu rozgrywkowym w Danii oraz szwedzkiej ekstraklasie w barwach Kalmar FF. Ze szwedzkiego klubu trafił do grającego na co dzień w angielskiej Championship Watfordu FC za około 2 miliony euro. W trakcie sezonu 2023/24 wystąpił w barwach "Szerszeni" 45-krotnie, zdobywając 12 bramek i 1 asystę. W poprzednim sezonie został wypożyczony do swojego rodzimego Bröndby IF, gdzie zagrał w 29 meczach, w których strzelił 10 goli i 3 asysty. Rajović jest rosłym napastnikiem, ma aż 196 cm wzrostu. Cechuje się silnym uderzeniem, celnym wykończeniem i wysokimi umiejętnościami gry tyłem do bramki.



Mileta Rajović

ur. 17.07.1999, Ballerup (Dania)

narodowość: Dania, Czarnogóra

wzrost: 196 cm

pozycja: napastnik, środkowy napastnik